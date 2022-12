Con unos pocos meses de diferencia, han coincidido en 2022 los fallecimientos de Joseph Ratzinger y de Isabel de Windsor. Ambas personalidades estaban separadas por un año de edad: la monarca y cabeza de la iglesia anglicana nació en 1926 y el papa de la Iglesia católica lo hizo en 1927. Tanto Benedicto XVI como la reina Isabel II encarnaban las generaciones arrastradas por lo que otro papa, Benedicto XV, llamó "el suicidio de la Europa civilizada". Padecieron las consecuencias de la Gran Guerra y luego fueron conducidos por sus mayores a la Segunda Guerra Mundial. Los dos vistieron uniforme militar, sufrieron el racionamiento y tuvieron caídos en sus familias.

Como bávaro católico, Ratzinger creció bajo el totalitarismo nacional-socialista, el desastre de la nueva guerra, el adoctrinamiento político y la movilización militar, y luego vivió en un país derrotado, ocupado y dividido. En 1951, recibió las órdenes sacerdotales, junto con su hermano Georg. Después fue profesor de teología, puesto en el que se ganó fama de avanzado.

La ola de optimismo de los años 60 también zarandeó a Ratzinger. Con 35 años de edad, y ya prestigioso universitario, se incorporó al Concilio Vaticano II como perito. Entonces compartía la afirmación pronunciada por Juan XXIII en su discurso de inauguración del Concilio contra los "profetas de calamidades".

Las consecuencias –secularizaciones, supresión de la liturgia tradicional y de la música y arquitectura sagradas– y las interpretaciones más secularistas e izquierdistas del Concilio llevaron a Ratzinger a despertar de su optimismo. Y mientras muchos clérigos ya valetudinarios siguen empeñados aún hoy en mantener sin arrepentirse cuanto hicieron en sus años de juventud y entusiasmo, ignorando la realidad de los templos vacíos y la apostasía general, Ratzinger ya advertía que la Iglesia podría acabar siendo en Europa, en el mejor de los casos, una reducida minoría, aunque devota.

La reconducción fracasada del Concilio

Como arzobispo de Múnich, nombrado como tal por Pablo VI en 1977, y desde 1981 como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ratzinger trató de refrenar los excesos más chocarreros. Lo podríamos compendiar en una sola frase: quiso que los asistentes a las misas no escucharan prédicas contra la Virgen María ni asistiesen a la conversión de un sacrificio en una especie de musical hortera por parte de sacerdotes con egos descomunales.

Ya elegido papa se enfrentó a la "dictadura del relativismo"; trató de recuperar la liturgia tradicional, por respeto a Dios y por la belleza que contiene; instó a los católicos a predicar a Cristo, Hijo de Dios, no un mero hombre; reivindicó la importancia de todos los concilios y toda la doctrina anteriores para la Iglesia; y subrayó la relación entre la fe y la razón. Unas guías molestas no sólo para el mundo, sino para muchísimos clérigos y fieles. Posteriormente, atribuyó a la degradación moral de Mayo del 68 el origen de la epidemia de abusos sexuales dentro y fuera de la Iglesia. Ratzinger sabía que el hombre, separado de Dios hasta el punto de divinizarse a sí mismo, no era un ángel, sino un demonio.

El pontificado de Benedicto fue el último intento –por ahora– de cerrar de manera discreta y sin portazos el Concilio Vaticano II; el papa emérito jamás lo repudió, quizás porque participó en él o porque sabía cuánto costaría que la Iglesia retrocediera y volviera al camino correcto. El actual papado, por el contrario, está demostrando que el Concilio cuanto más se aplica, más imposible es de encajar en la tradición.

Ahora ya no hay guitarras en las misas, sino estolas del orgullo gay; en algunos altares se colocan ídolos de la Pachamama en vez de la hoz y el martillo; y las arengas sobre la lucha de clases han sido sustituidas por diagnósticos sobre el dolor de la Madre Tierra debido a los sufrimientos que le causamos. Entre las muchas estupideces contrarias al dogma católico que el papa Francisco y su curia han pronunciado destaco la afirmación de que Dios no castiga nunca y que el covid ha sido creado por la naturaleza, porque está disgustada con nosotros.

El modelo del cardenal Newman

Una de las maneras de comprender el cambio entre Ratzinger y Bergoglio lo encontramos en algunas de las canonizaciones aprobadas por ellos. Benedicto XVI proclamó beato al cardenal inglés John Henry Newman, que abandonó el anglicanismo –lo hizo en 1845, lo que le acarreó perder privilegios y fama– por el catolicismo; y defendió los derechos y las aportaciones de los católicos en una sociedad en la que eran minoritarios y discriminados. En cambio, Francisco I ha canonizado a tres papas: Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II.

Entre el siglo XVI y el XX la prudencia eclesial sólo proclamó dos papas: Pío V, el monje que, junto con la Monarquía Hispánica, frenó a los turcos, y Pío X, el debelador del modernismo, hoy triunfante. En cambio, en el XXI un pontífice propone como modelos a los dos último papas italianos (excluido Juan Pablo I, que sólo reinó 33 días), que dirigieron el desmantelamiento interno de la Iglesia.

Podemos creer que la Iglesia de la restauración y de la prédica ha sido derrotada por la Iglesia del buenismo y la cháchara, pero los católicos sabemos que la última palabra en este mundo no la dicen los seres humanos: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles de los cielos ni el Hijo, sino solo el Padre".