Sobre el divorcio entre la socialdemocracia y Madrid

Si yo fuera un candidato socialdemócrata madrileño llamado a concurrir a las próximas elecciones locales y regionales, esas que se van a celebrar dentro de apenas un suspiro, quizá postularía lo mismo que ese líder nuevo que tiene el PSOE allí, Lobato creo recordar que se apellida. Sí, también defendería aliviar la carga fiscal que soporta un segmento notable del censo de la demarcación, a sabiendas de que la propuesta entraría en contradicción con la línea argumental de mi partido a nivel nacional. A fin de cuentas, el objetivo principal de un candidato es ganar las elecciones, no cosechar elogios morales por su coherencia ideológica. Y resulta que en Madrid es imposible derrotar a la derecha con un programa socialdemócrata más o menos clásico, los que por tradición rutinaria postulan ampliar los servicios públicos de acceso universal y gratuito con cargo a los impuestos directos de sus futuros beneficiarios.

Porque, y a la evidencia empírica del último cuarto de siglo me remito, quien proponga algo parecido a eso en Madrid, como siempre ha ocurrido, volverá a estrellarse contra las urnas. Al respecto, hay quien puede pensar, como yo mismo sin ir más lejos, que Madrid no es España. Pero, siendo cierto que Madrid ya no es España, algo que ocurre desde más o menos el cambio de centuria, toda vez que los niveles de renta de su amplísima clase media vuelan muy por encima de los ingresos promedio de sus teóricos equivalentes sociológicos en el resto del país (con la única excepción del País Vasco), esa prosperidad económica colectiva no debería ser incompatible, en principio, con los proyectos políticos socialdemócratas.

Porque Madrid es hoy un territorio muy rico, sí, pero Noruega, Suecia y Dinamarca, las tres, resulta que son sitios más ricos que Madrid. Y en Noruega, Suecia y Dinamarca, sociedades convertidas en modelos paradigmáticos de hegemonía de las clases medias bienestantes y adineradas, la socialdemocracia sigue ganando elecciones con frecuencia pasmosa. La diferencia radica en que la clase media de Oslo o Estocolmo no ha decidido abandonar en masa los servicios públicos del Estado del bienestar, pero la madrileña sí. Y Lobato, que parece hombre inteligente, debería preguntarse por qué.