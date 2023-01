El 'pumpidazo' y el cáncer de la casta política

En apenas tres días hemos podido ver cómo el Gobierno de Sánchez consumaba su asalto a la Justicia y enterraba por nueve años los restos de Montesquieu, que eso significa el pumpidazo, y cómo la dizque oposición a Sánchez se unía al PSOE para legitimar otro desvergonzado asalto a la Ley, apoyando que Griñán no entre en la cárcel mientras se trata el cáncer de próstata, algo que hacen a diario sin dejar su trabajo cien mil españoles. Y el apoyo al responsable del mayor robo de la historia de España y Europa lo ha protagonizado el mismísimo presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla. Primero, a título personal, citando a su padre. Y después como gobierno de todos los andaluces a los que robó 640 millones Griñán.

La complicidad del PP con el PSOE

Sánchez consuma la derrota del Estado de Derecho, para garantizar que sus delitos queden impunes. El PP, en la segunda institución más importante en su poder, la Junta de Andalucía, respalda abiertamente que en la nueva situación del pumpidazo, toda la casta política quiere la misma impunidad. Y esa unidad de casta en defensa de sus privilegios legales está por encima de ejercer el Gobierno o la Oposición. O sea, que, consumado el pumpidazo, que nadie cuente con el PP para tratar de frenar las fechorías del Vichinski del TC para blindar el golpe de Estado en Cataluña, las leyes anticonstitucionales perpetradas a lo largo y ancho de esta legislatura y, lo más importante, para asegurar a los socios etarras y golpistas de Sánchez, la legalidad del referéndum que desmantele el Estado y liquide la unidad nacional, que es, no lo olvidemos nunca, la base del orden constitucional.

¿Por qué es tan importante el gesto, a medio camino entre la mafia y el Padre Ángel, del presidente de Andalucía en favor de su predecesor? Por algo que el emplazado Marchena tendrá que resolver esta semana, tras el auto del juez Llarena manteniendo y reforzando el delito de malversación y la pena de inhabilitación para cargos públicos de Puigdemont y Junqueras. La Sala Segunda del Supremo, la de la gran traición al Rey, a España y a la Constitución en su sentencia de la "ensoñación" del golpe en Cataluña, que condenó por sedición el delito de rebelión contra el orden constitucional, va a tener la oportunidad de reparar en parte aquella fechoría por unanimidad, dándole esta vez la razón al juez instructor y a los cuatro fiscales que de forma también unánime, pero en decente, defendieron el delito de rebelión.

La oportunidad de arrepentimiento de Marchena

La importancia de la decisión de Marchena, que, si quiere limpiar un poco su nombre antes de jubilarse, debería coincidir con Llarena y con sus propios argumentos contra los indultos a los sediciosos del golpe de 2017, es comprobar si en los tribunales se va a mantener la defensa de la Ley o toda la administración de Justicia se une a la dictadura Sánchez-Pumpido. Es decir, si en año electoral, con la opinión pública especialmente sensible, los jueces, los políticos y los medios que no aceptamos nunca la tiranía de los ropones de extrema izquierda y los políticos culpables de alta traición, vamos a trabajar, cada uno en su sector y en su medida, para romper este rodillo liberticida que amenaza con llevarse por delante el régimen del 78.

La elevación a actuación oficial de la opinión personal del presidente andaluz coincidió en día y casi en hora, con el auto de la Audiencia de Sevilla que, para muchos, es un alarde de prevaricación que supera a la suelta de Bolinaga por Fernández Díaz, cumpliendo el pacto Zapatero-Rajoy para mantener la política proterrorista del Gobierno. Se recuerda, al hilo del nombramiento del Vichinski de Stalin Sánchez, cuando detuvieron a Otegui y éste dijo, con sorpresa: "¿Pero esto lo sabe Conde Pumpido?" .

Era evidente la complicidad entre gobiernos del PP y el PSOE, que se rubricó en la reunión de cuatro horas de Fernández Díaz, una nulidad cuyo único mérito era ser amigo de Rajoy, con Zapatero en el ministerio. La cuestión es si, de nuevo, ante la consumación del cambio de régimen por Sánchez y sus secuaces, el PP se opone de frente o se pone de perfil.

Lo de Moreno con Griñán es de Feijóo

Lo de Moreno Bonilla, el más poderoso de los sorayos que han vuelto en masa a copar la dirección del nuevo pero viejo PP de Feijóo, no puede ser algo personal, porque, si lo fuera, se hubiera quedado en las declaraciones gemebundas de Moreno recordando a su padre, un dislate que hubiera pasado por demagogia ternurista o resaca post-navideña. Que además se registrara como iniciativa de la Junta, sin venir a cuento, y que coincidiera con el auto de la Audiencia de Sevilla en favor de Griñán, lo convierte en algo más: un signo de la estrategia de Feijóo, que, como ya ha dicho, aspira a llegar al poder con permiso del PSOE, y no con una sólida mayoría junto a Vox para derogar todas las leyes anticonstitucionales ahora recurridas y cuyo destino depende de la troika Pumpido-Montalbán-Sáenz.

Los jueces españoles de los altos tribunales son, como todo el mundo sabe, acrisoladamente independientes. Tanto, que sabemos lo que van a votar antes de que lo hagan, según el partido que los colocó. Por supuesto, por su valía profesional. Pero desde el primer asalto al Poder Judicial por el PSOE felipista, la LOCGPJ/85, hemos aprendido a adivinarlo con certeza. La experiencia demuestra, sin embargo, que también esa independencia se ve matizada, a veces de forma decisiva, por el clima político. Y en este año, repito, electoral, y tras el pumpidazo, está a flor de piel la sensibilidad de los jueces que por su valía, pero de la mano de los partidos políticos, han llegado a los Altos Tribunales de Justicia regionales, al Supremo y hasta al Constitucional, antaño de la cantera del Supremo, hoy de la del Gobierno.

Y como, aunque González Pons y Feijóo hayan hecho el más espantoso de los ridículos en sus negociaciones con Moncloa sobre el Constitucional, cuando tras meses renunciando a la más mínima dignidad gritaron, sorprendidísimos, que Bolaños los había engañado, porque les aseguró que jamás abolirían los delitos de sedición y de malversación, y es sabido que Bolaños, como Sánchez, es hombre de palabra, se retiraron fingiendo dignidad, la que habían pignorado en la chirlata del Gobierno.

Pero detrás de aquella negociación había un plan político, que era y, visto lo de Griñán, sigue siendo, la de tener como aliado preferido al PSOE por omisión antes que a Vox por acción. Vamos, que Feijoo sigue soñando, o actúa como si soñara, que para el caso es lo mismo, con que Sánchez le dejaría formar gobierno en minoría con tal de que no lo formara con Vox.

Y ahí es donde toma todo su significado ese pacto de casta política en favor de Griñán. Es un adelanto de que, pese al pumpidazo, Feijóo sigue creyendo que PP y PSOE deberían entenderse tras las elecciones generales. Y qué mejor prueba que demostrarlo en su propio perjuicio defendiendo que el mayor ladrón socialista de la historia de Andalucía sea recomendado a la Justicia, que lo ha aceptado, rauda y veloz, por el primer presidente andaluz del Partido Popular. De aquel sorayo Partido P´ ayudar… al PSOE.

La diferencia del Caso Griñán y el de Zaplana

Lo de Moreno con Griñán y el auto de la Audiencia es una vergüenza y un alarde de lo que en un país decente se consideraría prevaricación. Para el tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata sólo hace falta una cosa: tener completamente vaciado el intestino. Tras unos minutos de radiación, el enfermo se viste y se va a su casa. Y cuando el cáncer remite, como en la inmensa mayoría de los casos suele hacerlo, de ahí que no se hable de quimioterapia o cirugía, el tratamiento prosigue con hormonas durante el tiempo, entre un año y tres, que el médico prescriba al paciente.

Sin haber sido juzgado ni condenado, a Zaplana, con una leucemia grave, lo llevó esposado la policía a tratarse desde la cárcel, devolviéndolo luego a su celda. El PP no lo defendió, porque no le convenía. Lo peor de todo es que el PP cree que ahora le conviene defender a Griñán. Parece animar a Marchena a hacer también lo que le conviene y no lo que debe.