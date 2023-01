Lo peor de Pablo Iglesias no es que sea el hijo de un terrorista

Bien está que el juzgado de Primera Instancia nº 3 de Zamora haya absuelto a Cayetana Álvarez de Toledo y haya condenado en costas al padre de Pablo Iglesias tras demandar a la diputada popular por una supuesta vulneración al derecho al honor por haber llamado al entonces vicepresidente del gobierno "hijo de un terrorista". Aun así, y teniendo presente la efectiva militancia del padre de Iglesias en la organización terrorista FRAP —militancia que siempre ha llevado a gala públicamente su hijo— , no deja de resultar lamentable que esta espuria demanda no hubiera sido rechazada de raíz: Tal y como señalamos en su día, una de las muchísimas locuciones latinas que existen en Derecho es, precisamente, la de Exceptio Veritatis, según la cual nadie puede ser condenado por un delito de injuria o de calumnia si lo que el acusado ha dicho de otra persona es verdad.

Con todo, lo más lamentable de este asunto no es su aspecto judicial, tardía pero justamente resuelto, sino la degradación ética y política que conlleva el hecho de que alguien que no lamenta sino que lleva a gala la pertenencia de su padre a una organización terrorista y que no ha condenado jamás uno solo de los crímenes perpetrados por los compañeros de banda de su padre haya podido llegar a ser vicepresidente del gobierno español. Porque lo criticable de Pablo Iglesias no es que, efectivamente, sea hijo de un terrorista del FRAP –"los hijos no somos responsables de lo que hayan hecho nuestros padres", tal y como también le dijo Álvarez de Toledo— sino que un comunista irredento como Pablo Iglesias se haya referido siempre a esa organización terrorista en términos cuasi apologéticos, negándose a condenar sus atentados con la misma falta de escrúpulos morales con los que los representantes de Bildu se siguen negando a condenar los atentados de la ETA.

Lo verdaderamente lamentable es que el Gobierno de España —caso único en el llamado "mundo libre"— esté conformado con comunistas y respaldado por formaciones golpistas y filoterroristas como ERC o Bildu. Lo lamentable es que recientemente una diputada de Vox fuera censurada y expulsada del Congreso por decir una cosa no menos cierta como que Bildu es una formación "filoetarra".

Aun así, no convirtamos en lamento lo que es el comentario a una buena noticia y celebrémosla como forma de resarcir la memoria, la dignidad y la justicia que merecen todas las víctimas del FRAP, como el resto de las víctimas de cualquier otra organización terrorista.