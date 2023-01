Aquí vienen los "llorones" del Atlético de Madrid

Si alguien me pide analizar el partido de Copa entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu le diría lo siguiente: gran primera parte del equipo de Simeone, las tornas se cambian en la segunda con un gran Real Madrid, el ritmo y la intensidad fueron maravillosos y todo se decidió por pequeños detalles en los que, para mí, era roja clarísima a Savic por un acción impropia de un central de élite y era roja clara a Ceballos anteriormente por una falta evidente al borde del área, con pie al pecho y en ocasión manifiesta.

En el párrafo anterior se puede leer muchas cosas menos "robo", "conspiración", "atracos" etc etc etc. Y el tono con el que lo escribo es tranquilo. De buena mañana, tomando sosegadamente un café mientras escribo esto. El problema es que describir lo que pasó ayer, que es una realidad, no una invención, parece que molesta y por supuesto, si lo dices, se te atribuye el adjetivo de "llorón". Incluso se atribuye antes de que digas nada, lo que ya me provoca carcajadas internas y externas. Ya en la noche de ayer se pudieron leer y escuchar predicciones sobre lo que iban a decir hoy los seguidores del Atlético. Vamos a ver, ¿qué queréis que digan almas de cántaro? No hablo ni de conspiración ni de que Soto Grado robase el partido para el Real Madrid, pero hay una jugada evidente que es la de Ceballos y que tiene poco debate aparte de que es segunda amarilla y roja. ¿Eso le daba la victoria al Atlético? No, ni mucho menos, pero no me van a negar que ese pequeño detalle, viendo cómo estaba el partido, habría sido vital. Se puede hablar de ello y, como amigos, analizar el partido.

Pues bien, el Atlético no se puede quejar de la jugada porque quejarse de la jugada es "caca", como le dicen los padres a los niños cuando son pequeños. El nene o la nena tienen que hacer lo que le dicen "los mayores", que para ello son mucho más sabios, totalmente objetivos y que, por supuesto, jamás han llorado ellos con temas de arbitrajes o cosas acabadas en "ato". ¿Rubialato? No, Villarato, era. Tú, seguidor del Atlético, igual que no debías celebrar ciertas cosas porque a ellos no les daba la gana que lo celebrases, ahora no te puedes quejar.

Ojo a este párrafo que viene ahora. Es especial. Si alguna vez han contado la mentira de que el Atlético nunca exige a los suyos, la deben leer muy despacito. Si no son de contar mentiras, ritmo normal de lectura. Vamos con ello. Atentos. ¡Play! La afición del Atlético sabe que la temporada de su equipo, más allá de lo ocurrido ayer, es penosa. Lo sabe de sobra. Lo critica de sobra. En enero y ya estás eliminado en Europa de manera lamentable, echado en la Copa por tu eterno rival y en la Liga ya no es que estés lejos de pelearla, es que estás lejos del tercer puesto que ocupa ahora la Real Sociedad. ¿Culpables? Simeone, el primero, y después plantilla y directiva. Esto es evidente. No se puede negar. Y la gente del Atlético no lo niega. De hecho ayer vi centenares de comentarios en Twitter que hablaban de la pésima actitud de ciertos jugadores que salieron como revulsivos y parecieron jubilados dando una vuelta para ver las obras del Bernabéu. Todo eso se dice y no pasa nada. Y se critica, como se lleva haciendo mucho tiempo. Porque esa mentira mil veces repetida acerca de la poca exigencia del Atlético es, como he dicho muchas veces sin contarme un pelo, un soberano tontería. Y el que dice tantas tonterías... ¡Qué peliculón es Forrest Gump!

Mal haría el Atlético en centrar el debate en la segunda amarilla de Ceballos si quiere mejorar y ser ambicioso. Tiene bastantes más problemas que un arbitraje malo. Que nadie se esconda detrás de eso para esquivar que el año es lamentable. Repito por si acaso: la-men-ta-ble. Que no se escondan ni Simeone ni la plantilla ni nadie. Pero oye, si te piden hacer un análisis del partido de ayer, por lo menos permite a la gente contar las cosas evidentes y una de ellas es que si expulsas a Savic, expulsas antes a Ceballos.

De todas formas estoy hablando de una quimera. Pasó incluso ayer con el tema de la deleznable pancarta y el muñeco de Vinícius en el puente. ¿Quién puede defender eso? Nadie. Cuatro zumbaos en Twitter y alguno más fuera. Pues bien, aunque se escriban 20 tuits de condena con esto y digas 100 veces que te parece mal, rechazando incluso la actitud del club, siempre habrá alguien que te suelte "siempre defendéis a los mismos". Es de psiquiatría. De tratamiento largo y perseverante. Se debería tratar eso, porque, repito, una mentira mil veces repetida, no se convierte en verdad. Pues con esto pasará lo mismo. No estoy hablando de robo, estoy hablando de una jugada que, sin duda, es determinante y no pasa nada por decirlo. No voy a ir a denunciar nada a la Policía ni mucho menos, aunque sí creo que se puede comentar tranquilamente. Al que le guste, ok. Al que no, como decía Guti en rueda de prensa, que se vaya a coger amapolas al campo. Cuando tenía 13 años entendía que ciertos debates futbolísticos rollo "caca, culo, pedo, pis" eran propios de la edad que teníamos, pero ahora con 35, viendo que intentas dar una opinión y te responden igual que hace décadas, lo mejor es no discutir. Razón como a los tontos y ya.