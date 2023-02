La gran mentira del "atraco" del Barcelona al Betis

No hace falta sacar un comunicado para, en pocas horas, montar un lío tremendo alrededor de una jugada, por una acción y, sobre todo, por el liderato en este caso del FC Barcelona. La jugada de la que se quejan béticos y no tan béticos, más estos últimos, es la del 0-1. Hay una falta donde se puede ver a Gavi siendo arrollado por un jugador del cuadro verdiblanco. El jugador cae y De Jong saca rápido a unos metros del lugar donde ha caído su compañero.

Analicemos la jugada. Entera. No por trozos. Y para eso voy a usar el tuit de Nacho Tellado:

En esta foto se puede ver perfectamente que Gavi recibe la falta prácticamente sobre la línea dibujada en el césped y que se va cayendo hasta que acaba más lejos del punto de impacto. Es lo que tienen los cuerpos en movimiento, salvo que lo manipules, por supuesto, ya que ahí pueden caer donde tú quieras que caigan o donde tu audiencia lo prefiera.

Gavi cae y De Jong coge la pelota a escasos centímetros del lugar donde se ha producido la falta. Sigue la jugada, pase de la muerte y 0-1 del Barcelona con tanto de Raphinha. ¿Robo? ¿Atraco? ¿Conspiración? Hombre, a simple vista, yo diría que no. Como mucho, una posible falta previa favorable al Betis, concretamente a Ruibal, no esta acción de Gavi. Eso sí, no se lleven a un error, la jugada que más se está analizando y la que yo catalogo como gran mentira es la de la falta previa al 0-1. Lo de Ruibal, se analiza lo justo.

La victoria del Barcelona ante el Betis, por lo tanto, no está cimentada en ningún "atraco", pero todo esto me hace pensar a lo que nos podemos enfrentar en este nuestro maravilloso país si este tipo de jugadas acontecen en la próxima semifinal que enfrentará al Real Madrid con el Barcelona en la Copa del Rey. Si esto pasa a favor del Barcelona, ¿qué podría pasar? Imagino que no habría un comunicado oficial, pero sí habría muchos comunicados extraoficiales. Porque esto que pasó ayer es un Betis-Barcelona, partido en el que mediáticamente hablando solo importa en las "élites" porque entra dentro del contexto Madrid-Barcelona. No debería ser así. El Betis está luchando por Europa y necesitaban los tres puntos. Pero ya saben el funcionamiento básico de nuestra Liga. Ciertos equipos solo son importantes y deben ser escuchados si el que le ha quitado los puntos es tu rival por el título.

Lo que está claro es que los cuerpos como el de Gavi se mueven, las campañas también, y el supuesto "atraco" del Barcelona al Betis es una gran mentira.