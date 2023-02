Arbeloa y el Real Madrid deben 'robarle' todos los canteranos que puedan al Atlético

Las últimas informaciones publicadas hablan de un nuevo e intenso ‘toma y daca’ entre canteras con el Real Madrid intentando arrebatarle varios jugadores al Atlético de Madrid. Ese ‘pacto de no agresión’, roto en las categorías inferiores, sitúa a Álvaro Arbeloa, entrenador del juvenil A, en el punto de mira. Según la Cadena SER, él sería el autor de varias llamadas a cadetes del conjunto rojiblanco para convencerles de que cambiasen el rojiblanco por el blanco.

Luego hablaré de esas supuestas llamadas, pero sobre el hecho en sí, mi punto de vista es que el Real Madrid debe ‘robarle’ todos los canteranos que pueda al Atlético. ¿Por qué digo esto? Porque desde el punto de vista rojiblanco, si un jugador de tu cantera, la que debe ‘criar’ a futbolistas que crezcan y sientan el sentimiento colchonero desde niños, no siente eso, lo mejor es que se vaya cuanto antes al Real Madrid. Al Madrid o al equipo que quiera. Ojo, no digo esto como algo malo o como algo despectivo hacia el conjunto blanco o hacia esos jóvenes jugadores, pero tiro de la esencia de las canteras para dar mi opinión. Si en mi cantera hay futbolistas que sienten más el color blanco que los colores rojiblancos, no hay problema, que se vayan y vivan su sueño, porque lo más importante de una cantera es fomentar el sentimiento del club en los chicos. Si no se ha conseguido o si ellos no lo tienen, no pasa nada.

Dicen que son 10 los jugadores del Atlético que podría pasar el año que viene al Real Madrid. Bueno, como sin son 30 o 50. ¿De qué te sirve tener jugadores que no quieren estar en el Atlético? No sirve de nada. Lo mismo suben a Primera, triunfan y a las primeras de cambio y de manera más dolorosa cambian de barrio y te dejan con cara de tonto. Los que no quieran estar, que no estén. No pasa nada. Hablamos de chicos jóvenes y dentro de su libertad personal pueden elegir al equipo que quieran. Tampoco vamos a descubrir ahora que en la cantera del Atlético y Barcelona hay madridistas igual que en la del Real Madrid hay seguramente colchoneros y culés. Esto ha pasado siempre, pasa y pasará.

Ahora bien, con el tema de Álvaro Arbeloa, desconozco si esas supuestas llamadas son reales o no, pero imagino que si no lo son Arbeloa pondrá las cosas en su sitio. No es una acusación leve. Además, también espero que si eso pasa, el Atlético, en caso de que lo vea como algo ilegal, ponga también las cosas en su sitio y no haga lo que hace siempre, subir al ring con los guantes puestos y luego bajarse sin dar un solo puñetazo. Y voy más allá, espero que no pase como con el tema de las entradas de Copa, porque lo mismo esto también está hablado con el Atlético y el club se las da de que no tiene conocimiento de ello. Visto lo visto, podría ser. Y si no hay ningún problema con este tipo de llamadas, Arbeloa solo estaría haciendo lo mejor para sus intereses.

En fin, que cada uno haga lo que sienta y cuanto antes lo haga, mejor. La cantera del Atlético, al igual que la de otros equipos, debe ‘fabricar’ futbolistas para su primer equipo y con un sentimiento de pertenencia hacia dichos colores. El que no tenga ese sentimiento de pertenencia debe salir y cumplir sus sueños fuera. Por eso digo que "Arbeloa y el Real Madrid deben 'robarle' todos los canteranos que puedan al Atlético". Solo así, el club tendrá de verdad una cantera llena de pertenencia y no tener que alimentar luego a su primer equipo con más canteranos de otros conjuntos que del suyo propio.