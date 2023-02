Amancio: un 10 como futbolista, un 11 como persona

Es una de las peores noticias que puedes recibir, de esas que te dejan helado: ha muerto mi admirado Amancio Amaro.

Nunca me he ocultado y lo he dicho públicamente varias veces en la radio. En Fútbol es Radio, concretamente: Amancio ha sido para mí uno de los cinco mejores jugadores del mundo. Lo tenía absolutamente todo: era un delantero habilidosísimo, listo, rápido… era realmente complicado quitarle la pelota. Una auténtica maravilla verle jugar al fútbol, incluso ya de veterano, una delicia...

Pero si como futbolista era muy destacado, como persona lo era todavía muchísimo más. Siempre lo recordaré como un tío callado y reflexivo, que observaba mucho a todo el mundo, pero al mismo tiempo también una persona muy cariñosa.

Tuve la oportunidad y la suerte de convivir mucho con él. Como los lectores de Libertad Digital ya saben, Amancio fue nuestro líder como presidente de la Asociación de Veteranos del Real Madrid y ese concepto maravilloso que ya tenía de él, sin lugar a dudas lo ha ido reforzando con el paso del tiempo

Di Stéfano, Zoco, Gento… y ahora Amancio. El madridismo se va quedando huérfano de leyendas, pero es ley de vida. Es una desgracia perder a gente tan maravillosa, pero sólo queda apretar los dientes y seguir adelante. Descansa en paz, querido Amancio.