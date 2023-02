Movimiento Español por la Libertad

Vamos perdiendo derechos poco a poco. Siempre por la retórica autoritaria de que es por nuestro bien y sin que casi nadie levante la voz. El balido del rebaño es intimidante, incluso cuando no lo respalda el bastón del pastor. Primero, se nos obligó a ponernos el cinturón de seguridad y a no llevar el casco en la moto. Por si fuera poco, pusieron un pitido imposible de eliminar en los coches para "recordarnos" la obligación del cinturón. Llegará el momento en que nos obliguen a ir también con casco en el coche e incluso paseando por la calle o un bosque, no vaya a ser que nos caiga una maceta o una rama.

Sin embargo, no todos son esclavos por naturaleza y hay quien se rebela contra las imposiciones de la dictablanda de la tecnocracia. En Suiza, un grupo de irreductibles liberales, agrupados en el Movimiento Suizo por la Libertad (Mouvement libertaire suisse), se resiste a este incremento de microservidumbres y ha propuesto un referéndum para hacer constitucional el derecho a pagar con dinero en efectivo. Su lema: "Cash is freedom" (el efectivo es libertad). También proponen que cualquier movimiento para abolir el franco suizo debería ser apropiado por la gente y los cantones. El dinero que no tenga usted en casa, no se puede decir que sea propiamente su dinero, ya que está sometido al control del Estado, el designio del Banco o el espíritu maligno de Internet.

En España, por ejemplo, el Estado impide pagar más 1.000 euros en efectivo. Y son cada vez más las voces que piden la eliminación del efectivo, por supuesto, por nuestro bien. En este caso la excusa es luchar contra el fraude. Pero, como advirtió el Banco Central Europeo a esa especie de Cheka que se autodenomina Ministerio de Hacienda, dicho tope reduce significativamente la capacidad para utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar.

Como si el fraude no fuese posible también en el entorno digital… No, las verdaderas razones para el abolicionismo del dinero físico es triple. En primer lugar, controlar absolutamente cómo se gasta el dinero por parte del Estado. También hacer que los ciudadanos gasten más dinero, porque el dinero físico hace ser más conscientes del gasto y, por tanto, ayuda al ahorro. Una ciudadanía despilfarradora le conviene al Estado para incrementar la demanda agregada y por una ciudadanía endeudada es una ciudadanía fácilmente chantajeable. En tercer lugar, y no menos importante, esta nueva prohibición implica una mayor presión para que el ciudadano se considere mentalmente un siervo al que el Estado le puede prohibir las arbitrariedades más grandes.

Tras la cortina de humo de la lucha contra el cambio climático, el Parlamento europeo ha decretado otra medida autoritaria, la prohibición de vender coches no eléctricos. Una medida que no solo es irracional y un ataque al desarrollo económico europeo, sino que supone un atentado directo al derecho de los ciudadanos al libre movimiento y al libre consumo. ¿Qué sucedería si la UE, en vez de este monstruo tecnocrático, tuviese la calidad democrática de Suiza, de modo que se pudiese hacer un referéndum sobre prohibir los coches de motor de explosión? En lugar de prohibir los coches, creo que sería una refutación de esa casta pseudoburocrática que parasita la democracia europea en Bruselas.

¿Qué será lo siguiente, obligarnos a leer libros censurados porque algunos de sus términos o sus tramas pueden ofender a algún burócrata, a alguna Ong, a alguna panda de histéricos y agresivos escrachadores con banderitas de colores?

O, por supuesto, abolir la tauromaquia por parte de los animalistas, cada vez más animales en su bestialismo prohibicionista. "Tenemos que cambiar la Constitución para conservar el efectivo como libertad para la próxima generación", declaró en una entrevista Richard Koller, presidente del Movimiento Suizo por la Libertad. ¿Qué tal, estimados lectores, liberales de todas las tendencias, si creamos el Movimiento Español por la Libertad?