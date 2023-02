La chabacanería de Petro y su gobierno

Estamos siendo dirigidos por un gobierno vulgar. Imposible caer más bajo. Para tratar de demostrar su falsa tesis de que la plata de la salud se la embolsillan unos empresarios y al pueblo solo le dejan migajas, el comandante Petro envió por Twitter las fotos de unos hospitales en condiciones deplorables asegurando que eran de Antioquia. Más le hubiera convenido decir que eran del Chocó o Cauca, porque Antioquia no tiene hospitales en tan triste estado. Pero lo cierto es que las fotos eran de sanatorios de Venezuela, país en el que un médico se gana 7 dólares mensuales mientras la canasta básica cuesta 400 dólares, según denuncia monseñor Ulises Gutiérrez, arzobispo de Ciudad Bolívar y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. "Empecemos por no engañar a la gente", dijo Petro.

Vulgar un gobierno que cuenta entre sus representantes a una congresista como Susana Boreal (o Susana Gómez, su nombre real), quien confiesa consumir marihuana a diario. Allá ella con su vida privada, pero asistir al Congreso bajo el efecto de sustancias alucinógenas es un delito, y esta mediocre mujer ha dado señales más de una vez de no estar en sus cabales, como en el congreso de Andicom en el que se puso a cantar el Ave Maria de Schubert en vez de hacer su intervención sobre el tema de las telecomunicaciones, o el día que preguntó en una plenaria cómo se firmaba una proposición.

Boreal es al Congreso lo que Irene Vélez al gabinete ministerial. Desde su elección han circulado varios videos que demuestran su ignorancia absoluta en temas de política y cultura general, pero eso no vale la pena al lado de lo que ha venido a destaparse. Por una parte, jóvenes que denuncian haber sido engañados por Boreal para trabajar en su campaña a cambio de un salario que nunca recibieron o de la promesa incumplida de contratarlos en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la nueva congresista.

Por otra, el tema de quien sí llegó a su UTL, un tal Christhian Guzmán, un vago con solo cinco semestres cursados de Ciencia Política y tres años de dudosa experiencia laboral certificados por Gustavo Bolívar, el financiador del grupo terrorista conocido como "Primera línea", y amigo de jóvenes que han resultado enrolándose a las Farc, como David Soler. Volviendo al tema, el señor Guzmán devenga más de 9 millones de pesos mensuales como asesor de Boreal, para lo cual es requisito refrendar un título profesional ante la secretaría de la Cámara de Representantes, que es la entidad que contrata a todos los asesores de las UTL. Eso lo tendrán que explicar allá, empezando por su presidente, el también petrista David Racero.

Es que tocará ir acostumbrándonos a que estamos en una narcodemocracia donde las drogas están legalizadas de facto. Para la muestra, en enero de 2022 fueron erradicadas 2.982 hectáreas de coca, pero en enero de 2023 se pasó a CERO hectáreas erradicadas y poquísimas toneladas incautadas. Duque no quiso fumigar con glifosato, pero hubo erradicación manual. Petro lo que quiere es institucionalizar las drogas.

Y para acabar de ajustar, ya no se puede ni criticar a Francia Márquez porque todo se reduce a que es negra y cualquier comentario en su contra es tildado de racismo. La verdad es que el color de su piel nos importa un comino. Lo que no se entiende es por qué la vicepresidenta no está radicada en Bogotá, donde tiene una casa a su servicio a dos cuadras del Palacio de Nariño, sino en Cali, a donde llega a menudo en helicóptero Black Hawk, cuya hora de vuelo nos cuesta más de 40 millones de pesos. Eso sí es "vivir sabroso".

Todos estos escándalos terminan ocultando hechos más graves como el documento de tres ministros (Educación, Agricultura y Hacienda) y el director de Planeación en contra de la reforma a la salud, donde plantean el alto sobrecosto que tendría su implementación desde el primer año, lo que demuestra que la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha mentido cuando ha asegurado que el ministro de Hacienda se ha mostrado conforme con un proyecto que dizque respeta la regla fiscal.

Para ajustar, se destapó que Pedro Santana, el vocero de esta reforma, falsificó sus títulos profesionales. Sin duda, es un gobierno vulgar. Imposible caer más bajo.