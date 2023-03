Ferrovial huye del paraíso socialista: sexo, drogas y fondos públicos

Ferrovial se va de España. El movimiento remite al éxodo empresarial durante el golpe de Estado en Cataluña encabezado por la Caixa y el Banc de Sabadell. El operador de infraestructuras traslada su sede social a los Países Bajos y cotizará en el mercado estadounidense. Busca climas fiscales más benignos, facilidades para obtener financiación y mayor seguridad jurídica. El Gobierno ha montado en cólera. Tal vez tema que Ferrovial no sea la primera ni la única empresa que hace las maletas en la España de Sánchez y sus socios de Podemos, ERC y Bildu, esa España contaminada por el "procés" y en la que campan a sus anchas los puticlistas del PSOE y tipos como Iglesias, Rufián y Junqueras.

La seguridad jurídica no es moco de pavo. En estos casos se suele decir que el dinero es cobarde. En efecto, huye del riesgo en un país cuyos gobernantes sostienen que el dinero público no es de nadie y, por consiguiente, es del mejor postor. El hostiazo al Ejecutivo de Sánchez es impresionante, nivel Tito Berni. Diversos factores ambientales como la moción de censura de Vox y las deambulaciones de Feijóo por los cerros de Úbeda siembran serias dudas sobre el desalojo de Sánchez de la Moncloa. El llamado "caso Mediador" es muy grave, seguramente tanto como la ley de la suelta de violadores, la reforma del Código Penal a la carta de golpistas y corruptos, la ley Trans para capar a niños y adolescentes o los encierros inconstitucionales decretados por Su Sanchidad durante la pandemia. Pero ninguno de esos asuntos le ha pasado factura al Gobierno salvo en la aldea gala de la Comunidad de Madrid. La pérdida de Andalucía es anterior a la Covid.

Es más que probable que Sánchez resista la fuga de Ferrovial. Y seguro del todo que el Gobierno seguirá acosando a las empresas, grandes, pequeñas o de míseros autónomos con leyes arbitrarias, impuestos abusivos y amenazas de expropiación y nacionalización mientras diputados de la bancada socialista y altos cargos de la banda se esnifan los fondos "Next Generation", se los pulen en prostitutas o se los guardan en cajas de zapatos. Ah, ese plan Marshall europeo que anunció Sánchez durante la pandemia para renovar la economía española. La revolución digital era metérselo por la napia y gastárselo en la entrepierna. La vieja historia de robar tanta pasta como para asar una vaca en papel moneda. No sale en el Manual de Resistencia de Sánchez, pero es marca de la casa, el paraíso socialista, sexo, drogas y fondos públicos para los altos cargos.

Han convertido el Congreso de los Diputados en la parada obligada antes de la última copa en el Don Ángelo de Sevilla, el Sombras de Madrid o el Chocho's de Logroño. La hora es grave, terminal el momento. Sánchez, que asaltó la Moncloa para limpiar las instituciones, no da abasto para meter bajo las alfombras los restos de tema, los condones usados y los gayumbos y las tangas de sus diputeros. Por no hablar del euríbor y de la inflación subyacente entre tanta mandanga. La penúltima hora de la mafia del PSOE, que está por abolir la prostitución, es que uno de sus sicarios dijo que lo mejor de ir de prostitutas es que como ellas no leen periódicos no saben con quién se encaman. Pedro Sánchez es el líder de esta gente. ¿Algo que declarar, presidente? Quién sabe, a lo mejor se carga a los diputados implicados y se queda en minoría a pesar del apoyo de Podemos, ERC y Bildu.