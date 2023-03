Diego Xavi Simeone, pide perdón porque el Barcelona no puede ganar así en el Bernabéu

Cuando te tiras toda la vida dando lecciones, por muy bueno que seas, al final el escupitajo hacia arriba te acaba cayendo en toda la cara y eso es lo que le está pasando a Diego Xavi Simeone, antes conocido como el señor Xavi Hernández. En 2016 dijo que "el fútbol del Atlético no era para los equipos grandes". También dijo que "los aficionados del Barcelona no entenderían jugar al fútbol como lo hace el Atlético". Y lo remató en otra ocasión con un condescendiente "el estilo de Simeone es lícito, pero aquí no se entendería jugar con once atrás".

Xavi es el típico que da lecciones y cuando él mismo se las pasa por el Spotify Camp Nou del triunfo, mira un poco hacia abajo, te da cuatro excusas y sobre todo destaca que él no quiere ganar así y que va a intentar que no se repita. Con eso, con esa frase también chulesca de "no nos gusta ganar así", Xavi sigue lanzando dardos por el estilo incluso cuando acumula partido tras partido jugando así. Porque Diego Xavi Simeone, llevas ganando, partido a partido, como ganaste ayer en el Santiago Bernabéu, toda la Liga.

Diego Xavi Simeone ganó en el Santiago Bernabéu con un gran partido como equipo de todos sus jugadores. Entendió que con las bajas que tenía, que aún así le dejaban un equipazo sobre el césped, el rival era superior en calidad. Si iba al intercambio de golpes, Diego Xavi podría haber perdido y además con un marcador complicado de asumir y fue por eso que negoció o vendió su "estilo innegociable" en defender juntos atrás y dar picotazos arriba. Ganó 0-1 y ganó haciendo que el Real Madrid no tirase ni una sola vez a portería. El partido es para aplaudir, sin duda. Ganó y lo hizo con seguridad. De forma muy lícita. Pero repito, cuando el que gana ha dado tantas lecciones, ahora que pida él perdón por vencer así.

Y no, no me vale que se diga que si el Barcelona hubiese tenido a toda su plantilla disponible habría jugado de otra forma, porque he visto al Barcelona de Diego Xavi Simeone con todas sus armas ganar 1-0 o 0-1 a muchos equipos de Primera. De hecho en el Cívitas Metropolitano hizo un partido parecido al de ayer jugando bastante peor y mereciendo el 1-1 o el 2-1. Así que esa excusa, recurrente en Xavi, de no teníamos todas las armas o no hemos podido ser precisos... esas excusas, Diego Xavi Simeone te las tienes que guardar para otro Universo Valdano, por ejemplo.

Eso sí, más allá de esto, el Barcelona ganó en el Bernabéu cuando mucha gente pensaba que iba a ocurrir lo contrario y que encima todo podía acabar, por fin, en esa escabechina goleadora que muchos seguidores del Real Madrid le demandan a su equipo cuando gana a su eterno rival. No quieren solo ganar, quieren venganza por el 2-6, el 5-0 o algún que otro 0-4 en Chamartín. Quieren que si el Madrid va 2-0 vaya a por el 5-0 y no que se frene y descanse pensando en otros partidos. Pues bien, anoche, cuando la gente esperaba escabechina por las bajas culés llegó lo contrario, un 0-1 y victoria azulgrana.

Siempre he pensado que el Real Madrid es mortal cuando se le menosprecia y al revés, cuando menosprecian ellos al Barcelona, se convierten en mortales a los que se puede ‘matar’ por un día. Así de simple. 0-1 de un Barcelona plagado de bajas y tras perder en Old Trafford y Almería. ¿Escabechinas? Ganar es ganar y muchos, incluyendo a Xavi, empiezan a ver que es lo único que importan en este juego.