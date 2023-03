La reacción brutal y típicamente bolivariana del Gobierno contra Ferrovial

¿Qué cabe esperar de una segunda legislatura de Sánchez?

¿Y qué significa este alarde de sinceridad emotiva, esa descarga de bilis? Algo contra lo que deberíamos estar prevenidos: lo que sería una segunda legislatura de Sánchez, ferozmente bolivariana, bajo el lema "¡Exprópiese!".

El Partido Popular, perito en dejaciones y ducho en traicionar sus promesas electorales, debería darse cuenta, visto el ferrovialazo, no de la empresa sino de Sánchez, de que no hay ninguna posibilidad de pactar nada con Sánchez; y por dos razones: porque no le conviene a España, que temo le da igual, y porque no le da la gana a Sánchez, que debería hacerles pensar.

Hay muchos signos en el horizonte que llevan a lo mismo: Sánchez sólo contempla una segunda legislatura como una liquidación del orden constitucional, y la implantación, en su exclusivo beneficio, de un modelo en el que la arbitrariedad personal y la corrupción política no tendrán freno ni siquiera en la Unión Europea, cuyos tratados aprovecha este Gobierno hasta donde le conviene pero que repudia o ignora cuando le da la gana.

El viaje reciente de la comisaria que buscaba averiguar el buen uso de los fondos europeos, y cómo se determinaban sus beneficiarios, se saldó con la confesión de que no había podido enterarse de absolutamente nada. El comportamiento de Calviño fue un aviso de la coz a Del Pino. Igual que Teresa Ribera, enemiga del paisaje español y a cuyas espaldas se urde la estrategia europea, en rigor alemana, sobre Energía. En los últimos días, al hilo del Caso PutiPSOE, se multiplican las evidencias de que Sánchez no aspira a Bruselas, sino a Caracas. El que no lo vea es que no lo quiere ver.