Los protocolos lingüísticos catalanes

Fue en 2012 cuando conocimos un movimiento interesante de los planificadores lingüísticos catalanes. Se trataba de la implementación de nuevos protocolos en el ámbito sanitario, instando a los facultativos a expresarse sólo en catalán, entre ellos y también con los pacientes. El personal sanitario, según las autoridades catalanas, no actúa a título personal, sino que representa a la institución, cuyas normas deben respetarse.

Siguiendo una línea argumentativa que seguramente suscribirían protagonistas de episodios históricos muy oscuros, por supuesto toda la literatura distópica, el engendro se defendía alegando que "toda organización tiene la necesidad de definir cómo debe gestionar su comunicación y establecer unas normas con las que regirse". De este modo, a un marroquí o argelino recién llegado se le habla en catalán aunque el facultativo conozca el francés, y lo propio con un ciudadano británico o italiano. También, claro está, en casos de lengua común como sucede con los hispanoamericanos o los ciudadanos del resto de España.

Para los planificadores lo importante no es tanto el individuo al cual se atiende, los conocimientos lingüísticos y normas de educación del facultativo, sus opciones personales incluso en el ámbito profesional, sino "la identidad colectiva" y las directrices institucionales establecidas desde el gobierno autonómica y también, claro está, desde el nacional.

Ha llovido mucho desde que Antonio de Nebrija y Thomas Jefferson, en circunstancias y lugares muy distantes entre sí, advirtieran que no existe mejor elemento de unión entre los hombres que la lengua. Los planificadores lingüísticos en Cataluña, y también ya en otros lugares, donde hablar euskera cuenta profesionalmente más que un máster de especialización, han tomado conciencia de ello y saben que el proceso de desafección territorial que patrocinan necesita violentar de un modo u otro la convivencia lingüística (y no solo la lingüística) y establecer una supremacía y desplazamiento de la lengua común para acelerar la hoja de ruta marcada.

Ante semejante programa es inevitable que aparezcan reacciones e incluso que esas lenguas se conviertan en antipáticas por su instrumentalización al servicio de un programa totalitario. Recuérdese que las políticas restrictivas de las libertades individuales siempre han provocado reacciones y un debate entre quienes se sienten violentados y quienes cometen la tropelía bajo el paraguas de la autoridad. Los primeros se encuentran muy limitados, ciertamente indefensos; mientras que los segundos optan por seguir su senda y negar enfáticamente la existencia de conflicto alguno. Oficialmente no hay conflicto ni tensión, pero los diarios oficiales se llenan de disposiciones que sistemáticamente aminoran las opciones individuales de cada cual, y que afectan ya, ni más ni menos que al modo y lengua con la que expresarse o comunicarse. Nada se puede esperar, como hemos visto estos días, de sindicatos y organizaciones colectivas, que hoy se deben más a los cauces de financiación que a sus fines sociales. El programa transformador sigue su cauce y todos participan del aquelarre a quienes recelan, dudan, se quejan o denuncian.

La novedad de los protocolos y su proyección hacia las leyes y reglamentaciones

El invento aquel de los protocolos se convirtió en inquietante tendencia en nuestro país. Han proliferado por ámbitos tan variopintos como el farmacéutico, el sanitario, la seguridad, o incluso en cuestiones relacionadas con la fauna. La idea básica era utilizarlos para violentar también las propias determinaciones legales, convirtiéndose así en una especie de sucedáneo normativo donde incluir reglas de dudosa legalidad y/o constitucionalidad. Admito que más de una década después, lo normal es que los protocolos ya sean incluso ley. En efecto, ahora son requisito de acceso a una profesión, lo cual es claramente contradictorio, no ya solamente con la Constitución o el Derecho de la Unión Europea según tiene establecido el Tribunal de Luxemburgo en no pocas sentencias, sino con un mentalmente sano concepto del derecho al trabajo.

Los planificadores y chamanes de nuestras Administraciones saben que el Derecho ya no es el instrumento de ordenación social, que incumplirlo no tienen en muchos casos consecuencias, y por tanto se centran en disponer reglas de conducta de obligado cumplimiento e introducir así cuestionables disposiciones que además les sirven para la arenga política. Y si a usted le parece mal o considera que vulneran algún derecho individual, galimatías administrativo en vía de recurso primero, retrato y exorcismo mediático después, y fatigosa espera judicial en caso de que tenga la valentía de acudir a un juzgado cuyas resoluciones se incumplirán sin que pase nada. Ya me referí a la mutación del sistema constitucional y la reforma silenciosa de la Constitución el pasado 14 de octubre del año pasado en el diario El Mundo, cuyo contenido reitero en su totalidad.

El triunfo de la autocensura

Lo curioso es que a este proceso está contribuyendo de manera decidida el mundo académico, parcialmente el judicial, el universitario, el institucional, el artístico y también, por supuesto, el político. Y aunque el tema de la imposición lingüística hay que admitir que es espinoso, porque nuestros tiranos han sabido colocarlo en el orden de las prestaciones del sector público, afecta a las expectativas electorales, parece claro que muchos optan por evitar pronunciarse y mirar a otro lado ante porque pueden verse perjudicados. Otros optan por alinearse por las dádivas y ventajas que los planificadores pueden procurarles, mientras que otros parecen optar por el silencio, no vaya a ser que no se les nombre algo algún día o que alguna tacha de recusación les caiga encima. Y luego están, claro, quienes callan porque sencillamente en sus genes no parece estar el compromiso con las libertades y los derechos individuales. Estos sólo se quejan en privado.

Cierto es que existen iniciativas muy nobles que, con gran coraje y dignidad, aunque con escaso reconocimiento institucional, siguen afrontando las continuas afrentas de los planificadores. Es el caso de la Sra. Ana Losada o los muchachos de S’ha Acabat, que suelen pedir algo tan elemental como un verdadero respeto a la variedad que se pregona y el cumplimiento sentencias judiciales. Seguramente están descubriendo en este punto a Pérez Galdós, que ya nos advirtió que: "La condenada Administración es una hija de mala hembra con la que no se puede tener trato sin deshonrarse… Pero los que tienen hijos, amigo Argüelles, ¿qué han de hacer sino prostituirse?". Y en esto precisamente estamos, sólo que la prostitución ante los poderes públicos contemporáneos, más tiránicos que nunca antes, ya no se explica exclusivamente por la presencia de hijos, sino por otros muchos intereses espurios. En esto, digamos que las autoridades catalanas son más españolas que ninguna otra.

En conclusión

Los movimientos antidemocráticos que realizan los gobernantes, decía Popper que siempre son mucho más serios y peligrosos que los movimientos similares realizados por los gobernados. Además, cuando son los antidemocráticos quienes ostentan el control de las instituciones es complicado combatir esos movimientos incluso en nombre del sistema representativo. Para entonces, la política, la ideología y la servidumbre lo ha invadido todo. Desde los colegios hasta los centros hospitalarios, pasando por las Universidades, la magistratura, medios, las fuerzas de seguridad y hasta el deporte.

Es posible que como consecuencia de estas reflexiones me gane abundantes críticos e incluso me cuelguen algún sambenito, pero no pierdan el tiempo, como decía L.F. Cèline, yo sólo soy un muchacho sin importancia colectiva, exactamente lo que se diría un individuo.