Libertad Digital estuvo presente en el acto que tuvo lugar en el Cívitas Metropolitano que sirvió de homenaje a Diego Pablo Simeone por convertirse el pasado fin de semana, con 613 partidos, en el entrenador con más encuentros en el banquillo colchonero. Superó al mítico Luis Aragonés y este miércoles le rindieron homenaje al Cholo en un emotivo acto en el Metropolitano junto a familia, amigos, excompañeros, plantilla, prensa y otras personalidades que llenaron el auditorio rojiblanco.

Durante el acto noté varias cosas. La primera que no se apreciaba un tono de despedida. No hubo detalles, ni siquiera pequeños, que indicaran que le queda poco al Cholo en el Atlético. Sinceramente, tanto por información como por opinión, creo que la temporada que viene Simeone seguirá, pero ayer por si acaso había que estar atentos a cualquier detalle. Detalles que te hacen soltar una media sonrisa cuando ves a Radamel Falcao y David Villa y recuerdas a aquellos que sueltan leyendas urbanas y dicen cosas como "los delanteros con Simeone no funcionan". Que se lo pregunten a estos dos por ejemplo.

Noté al Cholo fuerte. Muy fuerte diría. Salvo en la rueda de prensa posterior a la final de Milán, donde sí noté su voz totalmente deprimida y con posible sonido a despedida, no he vuelto a ver a Simeone dudar y ayer estaba extremadamente fuerte. Eso sí, en esa seguridad, en esa fuerza, el Cholo lanzó varios mensajes sobre cómo quiere y debe ser su Atleti si esto sigue hacia delante y, en mi opinión, dejó 5 recados.

1.- La energía dentro del vestuario

"Son gente (hablando de los mensajes de Miranda, Godín, Arda o Gabi) que transmitió una idea firme hacia el vestuario. Quedarán para la historia y lo más importante es la relación, que son muy lindas y no es fácil porque hay un límite. Siempre les digo a los chicos que cuando el vestuario está fuerte es complicado competir con nosotros. Les quiero mucho a todos. Cuando hay buena energía pasan cosas buenas. Que la gente interprete que eso nos lleva a donde quieren los hinchas". Esto es un claro mensaje a gente que ya no está. No me queda ninguna duda. A clanes que ya no están. Y los aficionados, viendo cómo han cambiado las cosas en el propio Atlético y cómo les está yendo fuera a los que parecían Messi atado a un poste por la "terrible tiranía del Cholo", empiezan a darse cuenta.

2.- El crecimiento del club

Simeone dijo también en varias ocasiones que lo más importante era el crecimiento del club y dijo algo que me sonó también a recado y a futuro mercado. Habló de 2012, cuando Falcao goleó a diestro y siniestro, les ayudó a ganar la Europa League y en una reunión, el Cholo le dijo a la directiva que si querían seguir ganando no se podía vender al colombiano ese verano. Luego llegó la famosa Copa del Rey del Bernabéu. Recado: está muy bien (que no), el vender antes de comprar, pero para ganar de verdad hay que comprar de verdad.

3.- Futbolistas que le siguen a él y a su estilo

Otra vez un mensaje parecido a los que están, a los que se han ido y pueden volver, aunque lo veo complicado, y a la directiva. En el Atlético funcionan los jugadores que sigue el cholismo. Si hay cholismo en el banquillo ficha futbolistas de ese perfil, no experimentos de calidad y talento que más que correr transitan por el cambio. Si tú quieres a Simeone en tu proyecto, más Reinildos y más Griezmanns, por decirlo de una manera clara. No quieres cholismo, trae otro entrenador y otro perfil de futbolista, pero si sigues con el argentino, ya sabes lo que hay y lo que funciona con él.

4.- La forma de jugar del Atlético

Simeone repitió varias veces que el estilo del Atlético actual no es un estilo que se haya inventado él. Es un estilo, el del contragolpe a partir de una buena defensa, que viene adherido al ADN colchonero. Como diciendo, si quieres cambiarlo, hazlo, pero cuando el Atlético ha sido un equipo peleón y pesado ha sido cuando ha ganado. Eso lo dijo mirando al tendido y en ese tendido estaban, entre otros, Berta, Gil Marín y Cerezo. Por detrás de Simeone, dos Ligas, dos Europa Leagues, dos Supercopas de Europa, una de España y una Copa del Rey, es decir, pruebas de que lo que dice es real.

5.- Hablando siempre en presente

No paró de hablar de crecimiento. No paró de hablar de presente. Y no paró de hablar de lo que debe seguir haciendo el Atlético. Mejor dicho, lo que "debemos" seguir haciendo, según el propio Cholo. Simeone se mostró fuerte. Arropado a sus espaldas por todos los trofeos conquistados e incluso recordando momentos duros como Milán, sacándoles el lado positivo, de haberlos podido pelear hasta el final. Lo dicho: veo a Simeone muy fuerte y ayer, más que a despedida, sonó a solidez.