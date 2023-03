Pues claro que los hombres cambian de sexo

De los creadores de: "Las personas van a ir al registro a cambiarse de sexo todas las mañanas", llega: "Los violadores a la calle". ¡Cientos, miles!

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.

Se advirtió por activa y por pasiva que la aprobación de la ley sisí iba a conllevar la rebaja de penas a numerosos delincuentes sexuales e Irene Montero y sus secuaces lo negaron una y otra vez. Parecería que, parafraseando al simpar Fernando Simón, no habría más de uno o dos casos. Han tenido que superar los setecientos, con más de cien excarcelaciones, en pleno año electoral, para que el PSOE se haya dignado a cometer el mayor pecado posible para la izquierda: pactar algo con la derecha. La reforma no reducirá, porque no puede, el número de violadores beneficiados por la reforma liderada por Podemos; ese tren se marchó en el mismo instante en que fue aprobada. Pero impedirá que quienes agredan y abusen sexualmente a partir de ahora tengan penas más bajas que antes.

Se advirtió por activa y por pasiva que, entre otras cosas, los cambios de sexo fraudulentos iban a subir exponencialmente con la nueva ley Trans, que prohíbe incluso cuestionar que la "identidad sentida" sea falsa, así que de perseguir los fraudes de ley ni hablamos. Por supuesto, Irene Montero y sus secuaces han negado una y otra vez que los hombres fueran a cambiarse de sexo en el registro porque ¿quién querría ser mujer, con todo lo que sufren la pobrecitas y lo víctimas que son de todo, especialmente de los hombres? La respuesta es muchísimos. Suficientes como para colapsar el Registro Civil ante la avalancha de solicitudes, prácticamente todas de hombres.

Lo cual era previsible a poco que uno tenga algo de sentido común y la ideología no se lo haya extirpado. Aunque nos creyéramos la propaganda oficial, que se dedica a enumerar las enormes dificultades que tiene ser mujer en España en el siglo XXI mientras ignora cualquier obstáculo con que pueda tropezarse un hombre, lo cierto es que cualquier problema que pueda encontrarse una mujer por el hecho de serlo nunca va a afectar a un hombre por el mero hecho de declararse legalmente como mujer. Ni viceversa. Las mujeres seguirán teniendo más probabilidades de ser víctima de una agresión sexual, aunque legalmente sean hombres; los hombres seguirán teniendo más probabilidades de ser víctima de asesinato, robo u otro tipo de violencia, aunque legalmente sean mujeres. Nadie adquiere las ventajas o desventajas personales y sociales del sexo opuesto por el hecho de cambiarlo en el registro. Es lo que tiene que realmente sigas siendo un hombre o una mujer, al margen de lo que diga el DNI. Lo que sí cambian son las ventajas y desventajas legales. Hay un voluntario que las recopila y aunque una parte de las casi quinientas que ha agregado se repiten o son difíciles de calificar de "derechos de las mujeres sobre los hombres", no cabe duda que a nivel autonómico y municipal también habrá muchas más. Pero las cuotas y subvenciones son sólo la punta del iceberg. La diferencia esencial es lo muy distinto que se trata a mujeres y hombres en el ámbito doméstico con la excusa de la violencia de género, la creación de un delito de autor y lo muy debilitada que ha quedado la presunción de inocencia de la mitad de la población.

Este fin de semana, por ejemplo, una mujer le ha hecho un corte de 8 centímetros a su pareja, tras negarse éste a llevarla en coche a otro pueblo. ¿Adivinan quién de los dos fue detenido? Todos lo sabemos. Incluso los mayores defensores de las leyes de excepción que ha aprobado la izquierda y el PP ha asumido, cuando no ha aplaudido, saben a quién detuvieron. ¿De verdad que nadie pensó que, ya fuera por autoprotección o como forma de protesta, muchos hombres iban a cambiarse el sexo al registro?

Va a ser verdad eso de que, al final, los fachas machirulos y todófobos siempre tenemos razón.