El multilateralismo también era mentira

Hace unos lustros nos lo vendieron como garantía de paz y mejor gobierno de los asuntos transnacionales gracias, entre otras cosas, al ascenso de una nueva clase adecuadamente formada e instruida en las artes de la diplomacia en organismos nacionales y supranacionales. El nuevo paradigma superaría la política de bloques y el unilateralismo que tantas desgracias y frustraciones había ocasionado en el pasado.

Algunos sospechamos que la realidad siempre es más compleja, que aquello no era más que una especie de jipismo político-universitario y diplomático, eso que llaman wishful thinking, en la senda de alguna fórmula experimental de gobierno mundial que como efecto inmediato tendría la aceleración de una determinada ideología por un lado y, por otro, un envidiable bienestar económico para sus promotores. Así ha sido.

La consigna del multilateralismo igual servía para intentar empujar a los gobiernos de Estados Unidos en una dirección que le procurara una desventaja industrial y tecnológica respecto de China, que para promover costosísimas alianzas de civilizaciones con la Turquía del islamista Erdogan, o humillar a serbios dentro y fuera de su territorio, tal y como sucede ahora mismo con la amenaza de no dejarles entrar en la UE si no aceptan el Kosovo islámico.

Poco tardó además esta consigna en derivar en proclama omnipresente en organismos internacionales y también en revistas y artículos sobre relaciones internacionales. Esos organismos, recuérdese, están mucho más protegidos de toda forma de crítica, control y supervisión que los nacionales, revestidos además de una especie de autoridad oracular, por lo que con el paso del tiempo se han convertido en fuentes a las que difícilmente se les puede llevar la contraria sin riesgo de exorcismo. Lo dice la ONU, lo dice la OSCE, lo dice el panel de no sé qué, lo dice el comité del Consejo, lo certifica la OMS, lo ha sostenido en un informe la OIT, lo sugiere la…

Este nuevo paradigma u hoja de ruta ha arrojado de este modo un mejor control de la opinión pública y la crítica en general, pero no un mejor gobierno ni una situación de paz generalizada. En efecto, las antenas del cacareado multilateralismo navegan hoy en el desconcierto, quedando relegadas a lo que en verdad fueron en su origen: una especie de póliza de crédito con amplísimo periodo de carencia, a la cual se accede con el compromiso de contribuir, difundir y proteger la propaganda previamente establecida y acto seguido llamarlo institucionalidad, lugar de encuentro de naciones y foro de mejora técnica para la gobernanza. Todas esas terminologías tan chic que van fraguando en el lenguaje académico y político institucional pero que, como se está viendo, no son más que pensamiento mágico que nutre un camino tortuoso que antes o después conduce al caos.

Hasta hace poco más de un año, gracias al inconmensurable talento alemán para generar desgracias, la Rusia de Putin se había convertido oficialmente en el principal suministrador energético de Europa. Lo sigue siendo en gran medida a través de países interpuestos a los que no llegan las sanciones de la UE, porque claro, estas sanciones a quienes sí llegan es al ciudadano y al contribuyente europeo de muy diferente y variada forma. La China de Xi Jinping, por su parte, era, y aún lo es, la mayor fábrica de suministros del mundo gracias a las políticas de los gobiernos occidentales, esos adictos al gasto público y al aumento de costes laborales, entregados ya con frenesí a la distopía mediante todo tipo de fórmulas legislativas y reglamentarias. En breve todo apunta a que China también será la mayor despensa alimentaria del mundo, pues hasta un irreconocible Estados Unidos, enfangado en cuestiones identitarias y de justicia histórica, les está abriendo de par en par las puertas de su inmensa industria alimentaria.

Este multilaterialismo ha visto, efectivamente, cómo Rusia conseguía su privilegiada posición de suministrador energético sin hacer prácticamente nada, sólo sobornar y corromper políticos europeos y alemanes en particular. Algo que, dicho sea de paso, han aprendido en Qatar, Cuba o Venezuela. También ha presenciado cómo China lograba su estatus de acreedor de la economía global y garante de la manufactura y el comercio mundial sin hacer gran cosa. Ir captando políticos y reguladores europeos, sin necesidad de variar un centímetro sus despiadadas medidas en materia de derechos civiles y políticos, reservándose además, según se intuye, el inicio de aventuras territoriales en cualquier momento.

A pesar de todo, dicen que el multilaterialismo sigue siendo la garantía de paz y mejor gobierno. Y así se pregona aun estando nuestro mundo nuevamente en guerra y aun presenciándose cómo el sistema de base democrática y liberal se está cayendo a pedazos en todo Occidente, entregado ya a toda una serie de nuevas creencias de base colectivista. Por no hablar del desarrollo incipiente de un narco-continente en América, cuyas consecuencias se auguran calamitosas.

En definitiva, en tiempos de construcción del multilateralismo no ha faltado dinero ni entusiasmo, todos los gobernantes occidentales, salvo algún innombrable que hay por ahí, han coqueteado, negociado, comerciado o intrigado con la totalidad de satrapías del mundo. Empezando por el ahora denostado Putin o con la terrible dictadura China. Enlaces y activos cooperadores de otros regímenes siniestros por todos conocidos. De hecho, recuérdese que Xi Jinping hasta hace nada era recibido en nuestras capitales como Julio César en Roma. No hace falta citar lo de Madrid en 2018. Nadie se avergonzará de aquello. Nadie reconocerá públicamente el tamaño error de cálculo con los ejes antioccidentales, que siguen intactos y ahora además han añadido ni más no menos que a India, según estamos viendo desde hace ya meses. Eso sí, los promotores de esta nueva forma de gobernar las relaciones internacionales son ya todos millonarios.

Gran parte de la historia de la humanidad seguramente es la historia de la política internacional. No comprender esto supone no entender nada y abocar a la ciudadanía a escenarios, tal vez no inmediatos, pero sí de medio plazo, poco halagüeños. La política internacional, como nos recordaba un espectacular Christoper Reeve en The remains of the day no puede estar en manos de aficionados, aunque tengan incluso titulación universitaria, sino de profesionales. Y a ser posible, profesionales que sean negativos, desconfiados e incluso pesimistas, pues de otro modo lo que se encamina es el desastre.

Amigos del multilateralismo: felicidades. Años y miles de millones de dólares después, el mundo de hoy, como el de ayer, es un mundo de bloques. Con una guerra a las puertas de Alemania, con gravísimos problemas de suministro y estabilidad energética, con el comercio global cada vez más dependiente de regímenes tiránicos, y con una escalada y unas necesidades de militarización que alcanza ya hasta a Japón. Enhorabuena.