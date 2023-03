El moderado y el contracultural

Leí hace unas semanas que alguien del mundillo de la política había afirmado como reivindicación: "moderados y contraculturales". Se trata de una contradictio in terminis y creo que hay que poner orden en este asunto porque quienes no enfrentan como es debido, es decir, con la contundencia necesaria la actual dirigencia, especializada en acusar, señalar, revisar, reescribir, prohibir, moralizar, acechar, ascender comisarios políticos y guardianes ideológicos por todo el orbe de la Res Publica, además de saquear al corriente ciudadano con ocasión de cualquier excusa o desvarío, no pueden desde luego considerarse contraculturales.

En el actual contexto de sistemática afrenta a todo lo que somos y/o hemos sido, tanto desde el punto vista biológico como el histórico y cultural, procede preguntarse quiénes son estos moderados y demandantes de moderación. Mucho se podría decir, pero por resumir y no perdernos en la jungla de los prejuicios, los problemas psicológicos, cobardías, cálculos políticos y estúpidas divagaciones, puede decirse que la moderación y la demanda de moderación habita en ese segmento poblacional que, por origen o profesión, se sabe en las últimas posiciones de la lista de damnificados ante la acción esquizofrénica del poder. Son aquellos a quienes les va bien si las cosas van bien, pero efectivamente, se saben los últimos de la fila ante la zozobra. Esos que transitan desde el conformismo hacia el arribismo o la oportunista expectativa según qué circunstancias, y hasta dan por buena la desgracia si eso les resulta útil para sus personales objetivos.

Entre nuestros moderados contemporáneos, aunque ellos lo ignoren, no hay un esfuerzo especialmente destacable, ni producción de nada verdaderamente útil para la sociedad y menos aún, por mucho que les ofenda, un talento digno de especial mención. Son, en la luminosa concepción pasoliniana, y por tanto la más despectiva posible, burgueses. Hay en ellos mucha vanidad, que contrasta con los campesinos y gentes sencillas, que aun conociendo menos, siempre afirman y razonan de modo más modesto.

Sea como fuere, los moderados y demandantes de moderación están ahí entre nosotros. En la prensa, la Administración, el empresariado, la consultoría o las universidades. Muchas veces dando cátedra, otras agazapados, silentes o murmurando según el contexto o la compañía. Es el curso de los acontecimientos que protagonizan otros lo que les empuja a (re)posicionarse. Nunca les oiremos ni leeremos nada realmente valiente o comprometido. Son la moderación, que en esencia es esto. Ahora bien, por alguna extraña razón, veo que se atreven a situarse en esta otra tendencia que ha dado en llamarse o identificarse como contracultura. Pero su comportamiento, allegro ma non troppo, no tiene nada que ver con el espíritu combativo de este movimiento. Una heroica resistencia y compromiso público, mediante el ejercicio descarnado de la denuncia ante los atropellos y desvaríos ya cotidianos.

Por esto mismo no se puede consentir que alguien apareje contracultura con moderación. Ignoro si se hace con mala fe o incluso con mala conciencia. Tal vez se trata sólo de cálculo demoscópico y electoral. En cualquier caso, una inaceptable apropiación terminológica de la única esperanza real de vuelta a la racionalidad en nuestras sociedades occidentales.

Porque contracultura, ese nuevo punk, no es moderación ni tampoco una reclamación de moderación. Es ya una actitud de vida que expone con atino, muchas veces en términos satíricos, irónicos, corrosivos y hasta tragicómicos, la deriva de nuestras sociedades. Una enérgica defensa de la libertad, la seguridad y la racionalidad. Por esto la contracultura no puede caer en manos de quienes tienen acreditado su conformismo y capacidad de adaptación a los vientos que soplan con tal de asegurar una prebenda, una expectativa, ascender o permanecer desde los diarios oficiales. Aquellos que, pase lo que pase, sobreviven o siempre minimizan daños. Sea por estupidez, vanidad, frivolidad o incluso crueldad.

Los moderados son histórica e intelectualmente humo. La nada más absoluta. De hecho, su planteamiento, gobierno y ejercicio en el pasado no ha evitado que estemos ahora como estamos. Los contraculturales, en cambio, constituyen ese fenómeno creciente de tipo verdaderamente intelectual que ya trasciende también al ámbito popular, del cual se nutre, y que tiene una dimensión electoral tal y como empezamos a advertir en algunos lugares. Son, en definitiva, aquellos que denuncian en público y en privado que el emperador está desnudo. Y tal vez por esto empieza a preocupar a quienes del voto viven.

De la moderación hay que proteger pues la contracultura, y el primer paso es evitar que se confunda en cualquier plano con la primera, que no es más que esa histórica muleta de todas las amenazas y tiranías que han ido asomado en nuestro mundo.