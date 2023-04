Simeone cobra 300 millones del Atlético, dos yates y seis almas

No sé si lo saben, pero Diego Pablo Simeone tiene un contrato con el Atlético de Madrid que cambia y se transforma cada día que pasa. Cada vez que transcurren 24 horas, ese contrato ya no vale y la cifra se incrementa más y más y más hasta llegar, como reza el titular, hasta los 300 millones de euros. 300 netos por temporada. No vayan a creer que son brutos. No, no, son netos. Netísimos.

Simeone ayer cobraba 200 millones, pero hoy ya son 300. Y mañana seguramente sean 400. El jueves, 500. El viernes, 600. Así todo el rato, porque el contrato del Cholo no depende de realidades. Ese contrato no tiene límites. Imaginación al poder. Si alguien quiere decir mañana que además de dinero le pagan dos yates y seis caballos, también vale. Lo importante es la creatividad, un buen titular y la frase más repetida de los últimos años: "El entrenador mejor pagado del mundo".

Ahora en serio, tan difícil es hacer cuentas. Si en la última renovación de Simeone se hablaba de una cifra superior a los 20 millones netos por temporada y no han vuelto a renovar su contrato, algo falla. O no. No falla nada y la cuestión es ir inventándose cifras en ascenso para engañar a la gente e ir sumando hostilidades hacia la figura del argentino. Como ahora el Atlético funciona en el terreno de juego y todo hace indicar que por undécimo curso consecutivo los odiadores de Simeone no van a conseguir echarlo, toca de nuevo hablar del contrato del Cholo.

Ya sabemos que Simeone es el entrenador mejor pagado del mundo. Ahí si queréis podemos discutir si cobra de más o de menos, pero ese ya es otro tema. Lo que no se puede hacer es ir subiendo la cifra creando leyendas urbanas porque luego viene alguien y suelta sin miedo frases como "cobra más de 30 millones de euros que lo he leído por ahí": Esto no es el Mundo Today, que va de cara y se inventa noticias graciosas. Esto va de realidades, no de inventos.

A todo esto, volvemos a lo de siempre. ¿Es el entrenador mejor pagado del fútbol? Sí. ¿Hay algún otro entrenador de élite que lleve 10 temporadas consecutivas en el mismo equipo y cumpliendo, como mínimo, lo que le piden sus jefes? Ni de lejos. Me gustaría ver a muchos de los críticos del Cholo estando 11 años en la misma empresa y cobrando un poco más que los que llevan dos o tres. Me atrevo a decir que si eso pasase estarían amenazando con irse o ponerse en huelga cada semana. De hecho, ojo, porque puede que los ‘mejores’ periodistas de este país, que llevan 5 años equivocándose con noticias como las de Mbappé, estén cobrando demasiado por un trabajo bastante alejado de los mínimos que cumple el Cholo en el Atlético.

¡Un momento! ¡Exclusiva mientras están leyendo ustedes esto! Sí, así es el contrato de Simeone, que puede cambiar en cualquier momento. Lo acaba de hacer. 900 millones de euros netos, cinco yates, un reloj de cuco con la cara de Mbappé y Haaland que hace tuc tuc, un riñón de cada directivo del Atlético, la Play Station 6 diseñada solo para él porque la 5 no le gusta y por lo visto el Cholo también exige el sacrificio de 5 defensas diarios en un altar en el Cívitas Metropolitano. Todo eso le da el Atlético de Madrid.

En fin… es maravilloso el mundo del periodismo deportivo al que pertenezco. Tan creativo. Tan imaginativo. Tan libre a la hora de incluso saltarse esa realidad que te puede estropear una buena noticia. Por cierto, no sé si lo saben, pero lo último que se comentó es que Simeone se había bajado el sueldo para ayudar a la situación económica del club. Esto no es irónico. Esto es verdad. Si antes cobraba más de 20 y se ha bajado el sueldo… ahora cobrará 100, ¿no? Según los cálculos que se ven por ahí… Que lo mismo ha bajado a 17, pero bueno, eso no vende tanto. Me despido antes de que le cambien el contrato a Simeone. Ojo, exclusiva…