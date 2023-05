La ETA dinamita las elecciones y convierte a Sánchez en el Candidato Chapote

Para que no haya dudas de la victoria de ETA, de que Bildu es su capucha y de que el Gobierno de España está voluntariamente secuestrado por la banda terrorista, los asesinos han tomado las listas electorales y han dejado a Sánchez, en la primera ronda de las generales, como el candidato Chapote. Que te vote Chapote, Sánchez. Que te vote Sánchez, Chapote. Si las derechas no arrasan el 28 de mayo es que no valen ni para recoger las cáscaras de pipas de un estadio abandonado tras un partido que se perdió.

La lógica del pistolero, la lógica de la víctima

El discurso del Gobierno es que la ETA fue derrotada por el PSOE y desapareció hace diez o doce años. Bastaba el desfile paramilitar del Osasuna en Sevilla, a unos cientos de metros del lugar del asesinato de Jiménez Becerril y Asun, para comprobar que nunca unos derrotados se sintieron tan vencedores. Pero había además que demostrar a sus rehenes, vascos y navarros que su triunfo asegura una dictadura total. Para eso había que llevar en las listas municipales a los asesinos hasta con su apodo y en el pueblo donde mataban. Y lo han hecho. Y Espadas, que compartió sillón en Sevilla con Jiménez Becerril, ha defendido el pacto con ellos, los asesinos; y Vara lo ha declarado necesario y la patulea ministril, con Pili Juerga a la cabeza, ha hecho un leve mohín de disgusto… con el PP, no con la ETA.

Sánchez, desde un aparcamiento de la Casa Blanca, ha repetido el mantra de que las listas de los asesinos etarras son legales, cuando su fiscalía puede impugnarlas por la Ley de Partidos, pero "indecentes". Lo indecente no son las listas, que deberían ser ilegales, como Bildu-ETA, es el Gobierno del indecente Sánchez, que basa su poder en la banda criminal, se abraza a ella y no contempla otro futuro -véase Vara- que la alianza con las listas de asesinos. Que te vote chapote, Sánchez, que te vote Chapote.

La lógica del pistolero es impecable. La de su socio, a costa de las víctimas, también. Sánchez ha devuelto a España a la condición de víctima de la ETA. La izquierda, siguiendo el guión de Pablo Iglesias en la Herriko Taberna, lo es voluntariamente. La derecha, lo es a lo tonto o a la fuerza. Las instituciones, en su conjunto, son arrastradas por la ETA y Sánchez, o viceversa. Su pacto anula la Constitución. Y Pumpido está para bendecirlo.

Las penosas campañas electorales de PP y Vox

Igual que hay gente empeñada en creer que el PSOE tiene remedio, que su base electoral repudia su pacto de sangre con la ETA, su pacto con el golpismo catalán y su narcopacto con Podemos, hay muchos empeñados en creer que con Feijóo se aventó la herencia de Casado y su rival Soraya, y con ella Rajoy y su arriolismo genuflexo ante el PSOE y los medios progres.

Claro, ven a Ayuso y piensan que hay otro PP y murió el de Don Vagancio. Pero, fuera de Madrid, este PP es más sorayo que el de Soraya, sin siquiera una Cospedal que dispute su hegemonía. Basta oír el arpa de su anuncio electoral, digno de Seguros El Ocaso. Perfecta razón comercial sorayista.

¿Denunciará el PP que Sánchez es el candidato Chapote? ¿Y qué sería de la peluquera de Bildu de Maroto, del futuro que Borja Semper quiere construir para sus hijos con Bildu, como si Bildu no fuera la ETA? La foto en que Bendodo aparece junto a la plana mayor de la candidatura sorayista contra Casado es idéntica a la del Politburó del feijoísmo actual. Al final, desde Andalucía ha desembarcado un sorayismo más fuerte que el de Galicia, que todavía no se sabe si ha desembarcado del todo. En errores, sí. Don Alberto ha confundido Andalucía y Extremadura, detalle menor, y ha dicho "Comunitat Valenciana" y "Elx", error voluntario y mucho mayor. Será el "bilingüismo cordial" o la empanada ideológica de Génova 13. En todo caso, un desastre. Y una bendición para Vox. Si la pudiera aprovechar.

Pero Vox ha elegido la involución, atrincherarse en sus límites, no buscar ampliar su base electoral y decir que pactará con el PP. El problema de Abascal, dormido en sus laureles, es que el gobierno de Castilla y León es un escaparate menor al lado de Madrid, donde votó con los comunistas contra los presupuestos de Ayuso y contra la expansión urbana de Almeida. Esto último, teniendo a mano Madrid Central, es de un cerrilismo absurdo. ¿Y cómo dirán que Monasterio impedirá que Ayuso se desvíe de la derecha cuando Vox, a la hora de la verdad, se ha desviado a la extrema izquierda? No faltaba más que la lona nacional-sindicalista equiparando a Otegui y Junqueras con Feijóo y Ayuso.

La derecha putinesca, contra el régimen del 78, como la ETA

Ahora piden, como han hecho siempre, y han hecho bien, ilegalizar a Bildu. ¿Pedirán también ilegalizar al PP? Buxadé está a diez minutos de unirse a Juan Manuel de Prada contra el régimen del 78, tras un artículo que resume el pensamiento profundo de esa minoría yunquera que, para desgracia suya y nuestra, subsiste en Vox. Hay que asomarse al texto literal para entender por qué para una parte de Vox es más enemigo el PP que el PSOE, y por qué sólo una minoría selecta de cruzados dará la batalla final:

"El Régimen del 78 siempre deseó que los etarras cambiaran las pistolas por la «acción política», incorporándose al «consenso democrático». ¿A qué vienen, pues, ahora los rasgamientos de vestiduras? Quienes se hallan en la cocina electoral de la derecha me deslizan por lo bajinis que, por supuesto, tales rasgamientos son hipócritas; pero que, agitando mediáticamente esta ignominia, tratan de restar adhesiones al doctor Sánchez, ante la inminencia de las elecciones. ¡Pobres panolis! El partido de Estado no perderá ni un voto, sino que ganará unos cuantos, por permitir que asesinos concurran como candidatos electorales". (…) "Derechosos de España, dejad ya de hacer el ridi con vuestras inanes pataletas fachillas y vuestras grotescas expansiones patrioteras y tened cojones, por una vez en vuestra puñetera vida, para señalar e identificar las causas del mal. Señalad e identificad al inicuo Régimen del 78".

Este delirio antiliberal y antinacional, mezcla de orujo y Ramiro Ledesma, está en el fondo de muchas reacciones incomprensibles de Vox. En ese puñado de patriotas que citó Abascal en la moción de Tamames, tan suyo que se opone a la ilegalización del partido de la ETA, late la nostalgia de la comodidad intelectual de la irresponsabilidad, cuando sólo 40.000 votos, no cuatro millones, estaban en el secreto de la salvación. Para De Prada y la derecha putinesca, Vox es ya la misma basura que el PP, y pronto será su peor enemigo, como el PP lo es para algunos jefes de Vox. Si el PP sigue acomplejado por la Izquierda y Vox por su derecha, Sánchez ganará.

Rosa Díez presentó en 2003 una moción para ratificar legalmente –legítimamente lo está- la prohibición por el Supremo del partido de la ETA. Todos los partidos, con el PP de Rajoy al frente, votaron en contra. Y, sin embargo, tenía razón. La ETA no puede adueñarse como se ha adueñado de unas elecciones municipales y autonómicas sin consecuencias letales para la representación nacional. La pinza ETA-golpismo catalán se cierra sobre la política española, contando con la traición de Sánchez y Pumpido. Por eso es tan importante insistir en lo de "¡Sánchez, que te vote Chapote!"