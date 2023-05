¿Un gobierno municipal comunista en Barcelona?

Preguntan en el diario El País a la Sra. Eva Parera, candidata a la alcaldía de Barcelona, si cree que el gobierno municipal es comunista y ella afirma tajante que sí, que se trata de un gobierno intervencionista, que ataca al empresario, que quiere que todo sea público y que eso es comunismo de manual.

Su contundente respuesta habrá provocado un suspiro o una media sonrisa al periodista y también a muchos lectores, que pensarán que esa respuesta es una exageración y debe servir para caricaturizar a la entrevistada. Pero no le falta razón a la Sra. Parera, que demuestra así haberse liberado de las cadenas que hoy regulan, atrapan y someten la opinión pública y el discurso político. Eso sí, la obsesión por el intervencionismo económico es sólo una parte, previa y necesaria, de la programación comunista contemporánea.

He citado ya varias veces, y no está de más recordarlo, que Milovan Djilas hace tiempo predijo que, en el futuro, es decir, hoy, no existirían partidos comunistas como los hemos conocido en el siglo XX, sino movimientos más o menos organizados y adaptados a las realidades nacionales de cada país, evitando en todo caso denominarse comunistas. Y esto es efectivamente lo que ha sucedido. De hecho, ya no hay partidos nominalmente comunistas, pero hay más agrupaciones, movimientos, federaciones y asociaciones políticas de ideología comunista que nunca. Todos dirigidos por burgueses, en comunión con el progresivo empobrecimiento económico que ahora llaman degrowth y empeñados en la siembra del caos, precipitándonos además a los ciudadanos unos contra otros continuamente.

Los más serios y estudiosos, académicos y universitarios, dirán que estos sujetos en los que podemos estar pensando no son en verdad una amenaza, que el sistema resiste porque hay Estado de derecho, y que se trata sólo de sujetos caprichosos que viven diariamente furiosos, que puntualmente pueden alcanzar la función de gobierno y crear algunos problemas, pero poco más. A veces pueden incluso ser útiles porque la verdadera amenaza es el capitalismo y el cambio climático.

Otros, sin embargo, pensamos que, en efecto, nuestros comunistas contemporáneos son ignorantes caprichosos que todo desmerecen y todo ansían transformar a su gusto. Algunos recuerdan el Narciso de Caravaggio, que como bien explica Zbigniew Herbert, representa uno de esos golfillos capaces de matar a su benefactor con una estaca arrancada de una valla. Brutales y cínicos, con el sentimentalismo como aglutinante, viven entregados a un nuevo pugilismo, la nueva democracia, desafiando al mundo y las gentes, atrayendo la atención constante de medios y prensa. Su meta, consciente o inconsciente, es una especie de pirámide de gestas, a cuál de ellas más perjudicial y mortífera, pero bueno, digamos que la nave va…

Los dos males que devastaron Europa material y moralmente fueron el comunismo y el fascismo. Dos movimientos tan tremendos que hoy causa perplejidad que pueda existir algo así porque seguramente, como sociedad y colectivo, nos consideramos seres evolucionados incapaces de caer en los monstruosos errores del pasado.

Esos dos movimientos, en resumen, por entendernos y por comparar, obligan a las personas a tener que elegir o posicionarse sobre prácticamente todo en sus vidas, llevándoles de ese modo a situarse entre una aparente y ficticia libertad y la más absoluta servidumbre. Un fenómeno que Adam Michnik vino a llamar trampa diabólica. Por eso concebía el comunismo como un cruce entre una secta religiosa y una banda de malhechores, tal vez la mejor definición que jamás se haya enunciado. Muy actual, por cierto.

Una ideología que, en definitivas cuentas, también es permeable a otros posicionamientos restrictivos de las libertades, como sucede por ejemplo con el nacionalismo o el independentismo. Se crean así asociaciones políticas de lo más variopinto, algo que lleva a muchas personas a creer en sus postulados y propuestas con la lógica de la fe, inspirando además conductas que tarde o temprano desembocan en comportamientos violentos, de mayor o menor intensidad. A nadie le debe extrañar, aunque se trata de su ciudad… O Marinaleda.