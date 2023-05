Colau y la ciudad en la que todo el mundo es de izquierdas

Una de las curiosidades más notables de Barcelona es que todo el mundo es de izquierdas, hasta los convergentes y no pocos del PP. También la mayoría de los sacerdotes católicos de la ciudad son medio ateos o medio agnósticos. Y un elevado porcentaje de los empresarios se declara anticapitalista, sin ir más lejos. Son cosas de Barcelona, interioridades de una ciudad en la que casi nada es lo que parece.

La derecha, cualquier derecha salvo la derecha nacionalista, no tiene nada que hacer en las próximas elecciones municipales de la capital catalana. Para empezar, hay casi más partidos de derechas que personas que digan abiertamente que son de derechas o conservadoras. He ahí el PP, el más a la izquierda de la derecha. Luego, los restos de Ciudadanos, partido de izquierdas para votantes de derechas. Más Valents y Vox. Según las encuestas, entrarán en el consistorio el PP y Vox, pero no pintarán nada, como hasta ahora.

Los comicios en la ciudad en la que no hay ciudadanos de derechas son cosa de cuatro candidatos, tres empatados en cabeza y descolgado un cuarto, el que ganó las pasadas elecciones. El socialista Collboni es el preferido de los sondeos, pero acechan a escasa distancia el doctor Trias, puesto al frente de la candidatura por Puigdemont, y la alcaldesa Colau, que opta a una tercera reelección. El descolgado es Ernest Maragall, que representa a ERC. La cuestión es que se da por descontado que el nombre del alcalde o alcaldesa no lo decidirán los barceloneses en las urnas sino los partidos en el baile de pactos.

En teoría, todos los candidatos están contra Ada Colau. Incluso Collboni, que ha sido el primer teniente de alcalde de Ada Colau durante los últimos cuatro años, está en contra de la alcaldesa. Que la gente de Vox, Valents, el PP o Ciudadanos vaya contra Colau se entiende perfectamente, no así que lo esté el candidato del PSC, que ha sido su segundo durante tres años y medio.

Dadas las circunstancias y con los datos de los sondeos, el partido de Puigdemont y el exalcalde Trias podría votar a favor del candidato socialista para que no repita por tercera vez Colau. ¿Separatistas de Junts apoyando al PSC-PSOE? Pues sí. De hecho, gobiernan juntos la Diputación de Barcelona, de la que cobra una pasta la señora de Puigdemont por hacer un programa de televisión para las teles locales de la provincia que no ve nadie. Esa cosa entre municipal y corrupta ante la que entre bomberos se suele hacer la vista gorda. Pero si el candidato más votado es Trias, puede que el PSC se decante por hacer alcaldesa a Colau, que en todas las quinielas aparece como el mal menor.

Ya se ha dicho que Trias es el hombre de Puigdemont en Barcelona. En cuanto a Collboni, el único mérito que le asiste es haber estado a la sombra de Colau durante los últimos años. Y ni Trias ni Collboni han manifestado ninguna idea, propuesta o plan sugerente para Barcelona. Son romos, grises, previsibles y aburridos. Colau tampoco ha dicho nada. Su gran obra, la destrucción de Barcelona, habla por sí sola. Es lo que se merece la ciudad en la que no existen los ciudadanos de derechas, salvo contadas excepciones. De hecho, muchos ciudadanos que parecen de derechas pero que en realidad son de izquierdas, votan a Colau. Y algunos de derechas pero que parecen de izquierdas, también. Y todos ellos están en su contra.