En el discurso de Simeone hay una trampa que resta exigencia al Atlético

Diego Pablo Simeone tiene claro su discurso y al 85% creo que no se equivoca. Es más, sigo pensando que no hay nadie en el mundo que pueda y deba llevar la nave rojiblanca a puerto cada año como lo hace el Cholo, pero sí creo que, a veces, se hace trampas al solitario. Sé que lo hace para sacar la cara por la plantilla y para mantener el foco en otro sitio mientras dentro del vestuario se manda otro mensaje, pero a la larga ciertas palabras pueden crear conformismo en el seno del equipo y sobre todo en la directiva.

Simeone dijo ayer en su entrevista con la Cope que el Atlético debe estar atento cada año a cualquier despiste de Real Madrid y Barcelona y, cuando eso pase, asaltar la Liga. Estoy totalmente de acuerdo con el Cholo. Vender otra moto sería como decir durante seis años que un jugador va a fichar y que no pase o que es el último curso del argentino en el Atlético y que lleve ya 11-0 en ese apartado, es decir, mentirle a la gente.

El problema que le veo a esas palabras del Cholo es que esta temporada el Atlético ha estado tan horrible en los primeros 4 meses que, ni despistados, mareados o en coma, Real Madrid y Barcelona hubiesen visto a los rojiblancos aprovechando sus fallos. Eso es lo que no puede ser. El Atlético no es favorito, al menos no por delante de dos equipos, pero sí candidato por delante de los otros 17. El Atlético no tiene obligación de quedar primero, pero sí de estar cerca. Y este año, en Liga y Champions, los colchoneros han estado muy lejos de mostrarse como una alternativa a los más poderosos.

Entiendo lo que quiere decir el técnico argentino del Atlético de Madrid, sin embargo, no se puede poner de escudo el poderío de los más grandes cuando los principales problemas del equipo han llegado ante rivales que, ni de broma, se parecen a Barcelona o Real Madrid. La Champions es el gran ejemplo de esto que comento. El grupo del Atlético tenía a Brujas, Oporto y Leverkusen en el mismo, no a Barcelona, Madrid y Manchester City. Ahí no te han eliminado porque sean mejores que tú o porque tu potencial sea inferior. Ahí no te han eliminado porque uno de ellos haya fichado a Lewandowski o Haaland. Ahí te han eliminado por errores propios y eso lo tiene que asumir el Atlético. Desde Gil Marín hasta Reguilón, pasando por supuesto por el Cholo Simeone.

Nadie le exige al Atlético ganar todos los años Liga, Copa y Champions. O una de las tres. Pero sí le piden que compita y este año no ha competido por nada salvo por la Copa del Rey, donde fue eliminado de aquella manera por el vigente campeón. Eso sí que lo compraría. Si el Atlético no gana la Liga y deja de tener opciones en alguna jornada de la 33 a la 38, ok. Si cae en Champions más allá de octavos o ante un rival mucho más poderoso que él, ok. Pero no se puede comprar que partidos penosos ante Brujas, Leverkusen, Mallorca o Rayo te dejen sin opciones de dos títulos en diciembre. Eso no, Cholo. Eso no te lo podré comprar nunca.

La plantilla debe tener claro que repetir el curso que viene el inicio de año de la 2022/2023 no te debe permitir ser jugador del Atlético de Madrid. Ahí debe estar el listón. Y ese listón lo pone Simeone. Si eso no se deja claro, el futbolista rojiblanco dará por bueno que, mientras se acabe entre los tres primeros, da igual la forma para alcanzar el objetivo y no, no da igual. Esto es muy sencillo: el Atlético no es favorito, pero sí candidato y el que no lo entienda al 100% dentro del terreno de juego, debe poner rumbo a tierras menos exigentes.

Dicho todo esto, ese 85% del discurso que mostró anoche el Cholo es la verdad y la realidad. Guste o no. Simeone volvió a recordar que todos los años dicen que la plantilla no cree en él. ¿Ahora ya sí? Que los cinco defensas es mal sistema. ¿Ahora ya no? Y por supuesto, lo que comentó el argentino: a la mayoría les interesa que arriba estén los de siempre y cuando no lo están molesta. Ojalá siga molestando mucho tiempo más. De momento lleva 11 años haciéndolo.