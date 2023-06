El Villarreal jugó con dos porteros ante el Atlético: Benji Mandi Price, arma secreta

Espectacular. Vaya mano abajo. De lo mejor que he visto en los últimos años y eso que en España tenemos porteros como Jan Oblak, Thibaut Courtois o Ter Stegen. ¿Recuerdan las tres paradas de Oblak ante el Leverkusen o la mano que le sacó a Messi durante la Liga que ganó el Atlético? Eso no es nada comparado con lo de ayer. ¿Vieron la mano de Courtois a Haaland hace unos días? Puff, una simple manita sin importancia y con suerte si la comparamos con lo de ayer. Porque señoras y señores, Mandi debe ganar, sin dudas, el Trofeo Yashin 2023.

Reconozco que me sorprendió la apuesta ayer de Quique Setién en La Cerámica. Dos porteros a la vez jugando contra el Atlético. Uno jugó con guantes y otro sin ellos. El portero titular fue Jorgensen y el otro fue Mandi. Debió ser difícil para el portero danés que el día en el que es de la partida en el submarino amarillo llegue su compañero y le quite todo el protagonismo con una parada ante el mejor jugador de la Liga, Antoine Griezmann. Al más puro estilo de los porteros argentinos, Mandi, más conocido en su círculo cercano como el Benji Price de Châlons-en-Champagne, se hizo grande con los brazos ante el francés, protegió el palo corto y se sacó una mano espectacular para evitar el tanto rojiblanco. ¡Paradón chaval! ¡Mis dieces!

A todo esto, el Atlético poco más pudo hacer ante esta situación. Griezmann no lo reconocerá en público, pero sí lo ha hecho con su círculo más cercano. "Mandi es de los porteros más completos que he visto nunca", llegó a decir ayer dentro del vestuario un jugador que pese a marcar 15 goles y dar 16 asistencias no ha podido superar a un guardameta serio y ágil como el franco-argelino. Pese a ello, el galo despidió el año dando dos pases de gol a Correa para que el argentino, que otra vez ha firmado doble cifra en cuanto a registros goleadores se refiere, marcase el 1-1 y el 1-2. Lástima que no fuese suficiente para evitar la roja a Witsel tocando balón antes y el 2-2 del Villarreal en el 92 después de que Pau Torres le regalase una sesión de fisioterapia a Morata clavándole la rodilla en la espalda. Todo ok De Burgos, todo ok.

Mientras todo eso sucedía, ambos equipos tuvieron además la infinita suerte de ver a un talento del arbitraje como De Burgos Bengoetxea impartiendo justicia. Él lo hizo sobre el campo y fue ayudado, maravillosamente todo sea dicho, por el VAR. No sé a ustedes, pero yo es ver a un árbitro cerca y no sé, como que siento que son la mejor generación de la historia y que todo saldrá bien. Son tan buenos que yo les quitaría más monitores del VAR y alguna cámara que les sobra. Van sobrados haciendo lo que quieren y deben. Y se nota que se lo pasan bien con su trabajo. De Burgos y los miembros de la sala VAR, por ejemplo, podrán contarles a sus nietos que ellos vieron la parada de Mandi ante Griezmann. Ríete tú de la de Casillas ante Robben. De hecho, voy más allá con este tema. ¿Por qué solo Mateu Lahoz recibió en Mallorca una despedida propia de la retirada de una leyenda? ¡Injusto! De Burgos Bengoetxea también debió tener pasillo ayer y no lo tuvo. Todos deberían haberse puesto en ese pasillo. Incluso Morata aunque tuviera aún la rodilla de Pau clavada en la espalda. Álvaro, te sacrificas. Si te duele, da igual. Los árbitros lo merecen.

Por último me gustaría destacar el entretenimiento que han vivido los seguidores del Atlético esta temporada. Si no lo saben se lo digo yo: ¡Sois unos privilegiados! No todas las aficiones tienen la suerte de ver un golazo rival con un golpe de mano como el de Sadiq, una parada como la de Mandi, que los rivales saquen de banda con casi todo el cuerpo dentro el campo o disponer de solo un penalti a favor durante el año aumentando así la emoción de los partidos. El equipo de pueblo es el equipo de los privilegiados. Por cierto, desde aquí mandar de nuevo un mensaje de ánimo a Rudiger. Me consta que aún sigue recuperándose del golpe en el pecho que le dio Correa en la Copa del Rey y que atravesó su esternón al modo inverso en el que lo hacía Alien en la película. Por suerte, los árbitros actuaron igual de bien que siempre en ese partido. ¡Gracias de nuevo!

En fin, es una pena que acabe el año. Encima se retira Mateu. Gente preocupado porque se retirase Rafa Nadal y no caímos en que se iba Mateu. ¡No somos nadie! A partir de ahora contaremos los días para volver a sentir esa maravillosa sensación de que una panda de "profesionales de élite" se lleven 2100 euros viendo una televisión durante 90 minutos mientras prácticamente no hacen nada. Se lo merecen. Son los mejores. Hasta la temporada que viene.