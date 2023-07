Por qué votaré a Feijóo y por qué creo que debería formar gobierno con Vox

Este domingo votaré a Feijóo porque me parece el arma más eficaz para echar a Sánchez. Como millones de electores de centro-derecha, y por las razones que explico en mi último libro, he cambiado de partido siempre que me he sentido traicionado. Me pasó con el PP de Rajoy y el de Casado y el Cs de Rivera. En las últimas Generales voté a Vox porque Abascal fue el único que se negó a respaldar el asalto a la tumba de Franco, y ese principio de civilización me parece esencial. En las elecciones de mayo voté, como hago desde que está en política, a Díaz Ayuso, que es, con matices, quien mejor defiende dos valores sagrados: la Libertad y España.

El factor del liderazgo personal

La nación española está defendida por dos partidos: PP y Vox. La libertad está defendida en unos aspectos más por el PP y en otros, por Vox, pero el programa de Feijóo y Ayuso incluye lo esencial del de Vox. Eso no asegura que el PP no lo incumpla, a lo Rajoy. El voto a Feijóo es, pues, una apuesta. Y el factor que desequilibra la balanza en su favor es el liderazgo personal.

Pese a la forma traumática en que llegó a la Presidencia del PP, y a partir de una alianza estratégica con el PP de Ayuso y el de Juanma Moreno, Feijóo ha construido un liderazgo indiscutido dentro el partido, que fuera de él se ha visto respaldado por su aplastante victoria en su debate con Sánchez. Ese liderazgo, al margen de los programas, se ha mostrado más sólido que el de Abascal en su debate con Sánchez y su socia, quizás porque, desde las andaluzas, la estrategia de Vox ha sido combatir al PP más que a Sánchez.

Dejo a un lado el comportamiento, entre canallesco y ridículo de Abascal conmigo y con el grupo Libertad Digital, el que más le ha ayudado desde que se fundó Vox -también voté a Vidal Quadras, por afecto a Ortega Lara-, vetando la presencia en esRadio de todos sus candidatos, un veto a sus votantes más que a nuestros oyentes, al que luego añadió ABC, mientras aparecía en El País, el órgano sanchista, comunista y bildutarra, y RNE. Allá el presidente de Vox con sus filias y fobias, sus complejos y temores. Pero esa política de adhesiones personales y tribales, más que nacionales, ha perjudicado su liderazgo dentro de la Derecha y favorecido el de Feijóo.

Pese a su política de medios y a su clara hostilidad a la libertad de expresión, si en las encuestas Vox apareciera como el voto más útil para echar a Sánchez, votaría a Vox. Los políticos pasan, sus lealtades caducan, y el Grupo LD ha sobrevivido a la hostilidad de todos los presidentes desde González. Sobreviviremos a Abascal y, si llegara el caso, también a Feijóo. Nosotros no servimos a un partido, a un líder o a unas siglas, sino a lo que nos hizo nacer hace muchos años: defender la Libertad y España. Lo hemos hecho con y contra distintos líderes y siglas. Ellos cambiaron; nosotros, no. Si Churchill, para defender lo mismo, tuvo que cambiar de partido, los votantes de derechas, en especial liberales y con la excepción de Madrid, hemos tenido que cambiar tantas veces como nos hemos visto traicionados.

Razones para un gobierno PP-Vox

Pero si mi voto a Feijóo creo que es indudablemente más útil para echar a Sánchez, también creo que un gobierno de Feijóo debería incluir como socio a Vox. La razón es igualmente práctica: sería un Gobierno estable, con cuatro años por delante para derogar el sanchismo de verdad. En algunos aspectos, como la violencia de género o el cambio climático, Vox es necesario para impedir la deriva progre y ruinosa típica del PP.

Es posible que Feijóo, aunque no sea Rajoy, esté rodeado de maricomplejines. Vox lo compensaría. A cambio, el PP frenará las ideas falangistas sobre economía, un socialismo de derechas a lo Marine Le Pen o Alternativa por Alemania, que destrozarían la economía nacional. Pero aunque los líderes se enfrenten, PP y Vox son complementarios; ambos son necesarios, y hasta escasos, para acabar con la etapa más liberticida y ruin de la moderna historia de España. Creo que el acuerdo de Gobierno en la Comunidad Valenciana es el modelo para un gobierno en el que Vox aprenda a gestionar y el PP a mantener unos principios que le duran poco. Pero los principios de Vox no han pasado de declamaciones. Y ha ido más allá de lo que reprocha al PP al votar con la izquierda en Madrid. En mentir a sus votantes, que son los mismos, gana el PP… porque Vox es más joven.

En fin, con estos dos bueyes hay que arar. No tenemos otros. La alternativa es pactar con el PNV o gobernar con permiso del PSOE. Eso supondría un Gobierno efímero, una oportunidad histórica perdida y la vuelta del comunismo y el separatismo para romper el Estado, acabar con la Libertad y hundir a la Nación. La gravedad del momento, la naturaleza del enemigo y la rapidez con que debemos actuar nos obligan a pensar con el corazón y votar con la cabeza. Como me niego a prescindir de ninguno de los dos, yo votaré a Feijóo y seguiré defendiendo que gobierne con Vox.