¿Por qué el independentismo votó al PSC?

Mientras el independentismo bajaba en Cataluña más que nunca, el PSC alcanzaba 19 diputados el 23J y garantizaba al sanchismo los votos necesarios para intentar una mayoría parlamentaria para la investidura. Los sanchistas más cafeteros se han apresurado a remarcar la letanía de su líder: con la desjudialización del procés hemos logrado pacificar Cataluña. La bajada de los independentistas lo corroboran, podría pavonearse Sánchez, mis "cambios de opinión" han dado sus frutos.

¡Qué razón tiene! ¡Cómo no apoyar al presidente de España que está dispuesto a dejarse sobornar por cualquiera que le garantice seguir en el poder! ¿Qué voto pudiera ser más útil al nacionalismo, que aquel que merma apoyos al partido que ha jurado volver a restaurar el delito de sedición y prima al presidente dispuesto a dejarse sobornar sin fin? Votar al propio partido independentista no garantiza ese fin, hacerlo por los socialistas, sí. Todo queda en casa.

En realidad siempre ha sido así. El PSC ganaba en las Generales y los nacionalistas en las Autonómicas. El PSC, camuflado bajo un catalanismo cultural, era el mejor embajador del nacionalismo catalán en España. El perfecto caballo de Troya en el PSOE. Introducía con vaselina catalanista lo que el nacionalismo independentista no podía. En realidad, el PSC siempre ha ido un paso atrás del nacionalismo, pero cada paso de éste, era seguido por aquel. O dicho de otro modo, el PSC de hoy es el nacionalismo de ayer, y será el defensor de la autodeterminación, del independentismo golpista de mañana. Ha logrado colonizar al PSOE.

En esta escena de trileros, lo que más sorprende es la naturalidad con que el mundo periodístico ha contemplado desde el minuto cero la opción Puigdemont como pieza necesaria para completar el puzle de la mayoría parlamentaria de Sánchez. Ni un reproche, ningún escándalo, pura normalización sin mostrar arcada democrática alguna por contar con un prófugo de la justicia. Que lo haga Sánchez, ya contábamos con ello, que lo naturalice la prensa es para desmoralizarse. Una prueba concluyente de que el sanchismo es tóxico y ha acabado por hacer normal lo indecente. Todo vale. Es como si el político que aspirase a la alcaldía de Chicago contase con Al Capone y su banda de mafiosos para lograr la mayoría, y la prensa no viese aberración alguna ni cuestionase la legalidad de tal pacto. ¿Es preciso recordar que Puigdemont es prófugo de la justicia por uno de los delitos más graves de cualquier Estado? ¿Somos conscientes ahora del daño inmenso que ha hecho Sánchez al eliminar el delito de sedición? ¿Qué quiere ahora, eliminar el código penal o faltarle al respeto al Tribunal Supremo que condenó a sus cómplices, y a la nación entera dentro y fuera de nuestras fronteras? ¿Por qué no hacerlo con los traficantes de drogas? Con los violadores, con los defraudadores y corruptos… ¿porque no son políticos? ¿Los políticos pueden indultarse entre sí y los ciudadanos corrientes no?

Ni el bloque de derechas, PP-Vox, ni el de izquierdas, PSOE-Sumar, logran la mayoría suficiente. (Vox y Sumar son los populistas de derecha e izquierda). Tampoco la suma de izquierdas PSOE, Sumar, ERC, EH-BILDU y BNG llegan a la mayoría suficiente. Habrían de sumarse otros partidos de derechas (JUNS, EAJ-PNV y CC). ¿Pero en qué quedamos? ¿No había ganado el bloque de izquierdas? ¿Realmente Sánchez quiere combatir a la ultraderecha si en sus pactos tiene a los dos partidos xenófobos de derechas más contrastados, como es el PNV Y JUNTS? Lo único que les une es el odio a España. Después de naturalizar a EH-BILDU, ERC… ¿ahora lo hacemos con JUNTS, que acaba de decir que le importa un rábano la gobernabilidad de España?

Nicolás Redondo, desde el Colectivo Fernando de los Ríos y con el apoyo implícito de Felipe González y Alfonso Guerra ha puesto el sentido común al servicio de la nación: un pacto sobre cuestiones de Estado PSOE/PP con la fórmula que acuerden. ¿Podrán más 1.731.706 (7,2%) de independentistas (ERC/JUNTS/EH:BILDU/EAJ:PNV/CC/ BNG), que los 15.852 810 ciudadanos que han votado a PP/PSOE (64,75%)?

Esta es la España que tenemos. No nació de la nada. Ya hace muchos años la Resistencia al nacionalismo en Cataluña denunció el adoctrinamiento escolar, la manipulación mediática del nacionalismo, y advirtió contra la ingeniería social puesta en marcha por el nacionalismo para lograr varias generaciones emocionalmente contrarias a España. Clamamos en el desierto, advertimos que si no dábamos la batalla cultural, en dos o tres generaciones seríamos extranjeros en nuestro país. Pues bien, ya lo somos. La independencia en Cataluña y el País Vasco no consiste en desgajarse de España (todo llegará si no lo impedimos), sino la realidad de cada día. Durante 43 años todos los presupuestos e instituciones han estado y están al servicio de los nacionalistas, el resto ni tenemos derechos culturales, ni lingüísticos. Y los laborales están muy coartados por los dos anteriores. Anna Grau, portavoz de C´s en el Parlament de Catalunya lo acaba de recordar amargamente.

Aquí y ahora, no hay que esperar a que venga la independencia. El Estado ya no existe en Cataluña, ni en el País Vasco. La próxima cesión de Pedro Sánchez al nacionalismo será dar legitimidad a esa realidad. El día que convierta al TSJC en la última instancia judicial en Cataluña, el apartheid será irreversible.

PD: Si de lo que se trata es de quedarse con el botín a cualquier precio, ¿por qué Feijóo no ofrece ventajas a líderes socialistas para sus comunidades, para que apoyen o se abstengan en su candidatura? ¿Qué tiene que perder Extremadura, las dos Castillas… si cada legislatura ven cómo las coimas se las llevan los nacionalistas de Cataluña y el País Vasco en detrimento de sus propias comunidades? Principios y traiciones. Mejor traicionar a un partido tránsfuga, que a la patria de todos. Vox se ha comprometido a no estorbar.