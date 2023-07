Jo també parlo català a la intimitat

Una vez que ya no queda ningún voto por contar, tenemos algunas conclusiones interesantes. La derecha ha sacado 183 diputados y la izquierda 167 diputados. Desde este punto de vista no debería haber problema para Feijoo y sí para Sánchez; este podría gobernar pero… ¿para hacer la política de la mayoría conservadora?

Según la izquierda, hay una clara mayoría progresista de 179 diputados frente a 171, metiendo en el paquete al PNV que asocia progreso a autogobierno y a Junts que aspira a un referéndum de autodeterminación como elemento de progreso. Difícilmente pueden ser compatibles los deseos de progreso de la izquierda nacional, que tiene un sentido social, redistributivos o igualitario, con los de estos nacionalistas que solo aspiran a la independencia o que solo piensan en beneficios para ellos solos a costa de los sufridos votantes de la izquierda en el resto de España.

Los diputados de las regiones en las que gobiernan partidos con aspiraciones de autodeterminación suman 66 diputados mientras que los del resto de España suman 284, difícilmente se puede pretender gobernar en favor de tan nimia minoría en detrimento de la inmensa mayoría.

En el resto de España sin contar en Cataluña, el PP ha sacado 129 diputados, el Psoe 97, Vox 31, Sumar 24 diputados y BNG, CC y UPN 1 cada uno. Es decir de 284 el bloque de derecha suma 162, una amplísima mayoría absoluta. También resulta muy complicado gobernar contra esta inmensa mayoría para favorecer a una minoría. Y lo que es más grave, en Cataluña las fuerzas no soberanistas han sacado 34 diputados frente a 14 de los soberanistas; difícilmente se puede justificar un acuerdo que satisfaga los intereses de los secesionistas que iría contra la inmensa mayoría de los catalanes expresada en las urnas.

Como siempre pasa en toda organización política que se precie, hay dos facciones. En el PNV están los que tienen visión de estado o de nación y los que tienen visión localista. En caso del Partido Nacionalista Vasco, el reparto de papeles ha estado perfectamente delimitado, el gobierno para los que tienen visión y el partidos para los radicales, ambos siguen la estrategia de poli bueno y poli malo. Los primeros podrían imponerse fácilmente si echan mano de la lista de empresas vascas afines que disfrutan de grandes contratos en Madrid. Puestos a presumir de arruinar investiduras seguro que el PP tiene buena memoria puestos a arruinar a los arruinadores y si algo caracteriza al gobierno vasco es el sentido común.

En Junts pasa lo mismo, un partido de centro derecha que ha sido ocupado por los radicales que podrán pasarse cien años controlando el partido sin que Cataluña se haya movido un ápice hacia algún lado. Lo de estos es peor porque viven engañados y engañando a sus votantes de que se cambiará el marco constitucional en España para permitir un referéndum de autodeterminación; eso nunca va a ocurrir por mucha soflama o acción que tomen. No van a poder llevar al estado fuera de la Constitución, ni siquiera a Sánchez.

Si la Constitución impide el indulto a los prófugos, es absurdo que Junts se obceque en este punto como elemento de negociación, para que Puigdemont continúe en Waterloo. Las pasadas elecciones han demostrado que esa gran movilización soberanista se desinfla en cuanto hay que votar en verano, y ¿por estos veraneantes catalanes se va a pasar Puigdemont toda la vida en el exilio? Si lo piensa bien, entregarse a las autoridades y un juicio rápido sería lo mejor que personalmente podría pasarle sin que por ello vaya a perder legitimidad ni fuerza. ¿Para que se quiere gobernar un país en el que las leyes no se cumplan? Todo esto se acaba volviendo contra uno.

Delimitado el ámbito de la negociación en el marco constitucional, con quien se sentirá más a gusto un partido de centro derecha vasco o catalán, ¿con Bildu y Sumar? No lo creo.

¿Cuál es el problema que hay en una parte de la derecha nacional? que criticar al País Vasco, y Cataluña por extorsionadores, explotadores, interesados y un largo etc. le da votos en el resto de España, de tal forma que se fomenta el enfrentamiento territorial en ambas partes para beneficio propio. Y esto es lo más urgente que debe resolver Feijoo en sus filas.

El autogobierno del País Vasco y Cataluña son valores constitucionales a proteger, defender la pluralidad y la diversidad de la nación también, reconocer el valor de la lengua propia y apoyarla también. Cataluña ni el País Vasco ni Andalucía son enemigos de España, pueden serlo algunas personas determinadas pero no aprovechemos el follón para barrer para casa. El PP debe eliminar de su discurso en toda España este concepto de enfrentamiento territorial y centrase en lo ideológico, en las políticas liberal conservadoras que le diferencian de Vox y del Psoe. El PP debe superar el enfrentamiento creado por el franquismo entre buenos y malos según qué lengua hablen o dónde hayan nacido y defender lo mismo en toda España y gobernar para todos. Habrá muchos que se opongan, sí, pero la inmensa mayoría de los españoles aboga por un marco de convivencia estable que reúna el máximo consenso.

Un acuerdo con Junts o el PNV tiene una línea roja en la Constitución, pero como ésta a veces se modela como el barro, la línea estará en los derechos individuales de los españoles que no pueden ser discriminados o pisoteados según el lugar de España dónde vivan. Nadie puede ser discriminado por no hablar catalán o vasco pero tampoco por no hablar castellano. No debería existir ningún debate de la lengua, en las regiones con lenguas propias todos los alumnos deben aprender las dos lenguas oficiales y usar la que más les convenga o sientan. Si se empeñan en hablar solo una siempre, ellos serán los que más pierdan, y los gobiernos deben facilitar todos los medios para que este aprendizaje se produzca de la mejor manera posible. Tenemos muchos ejemplos en Europa de regiones con dos lenguas que conviven, no es el ideal, seguro, pero es lo que hay, o ¿nos vamos a empeñar en eliminar la lengua minoritaria solo porque no vota a una derecha nacionalista o se van a empeñar los nacionalistas en desterrar el castellano empobreciendo a su población simplemente para justificar su reclamación?

Los partidos nacionalistas también deben hacer una reflexión sobre cómo y dónde quieren y pueden estar en veinte o treinta años. La izquierda no les va a dar nada que no esté en la Constitución, por muchos vericuetos que inventen para rodearla, ni la derecha tampoco, pero seguro que habrá muchas más coincidencias en política económica, exterior, protección de la familia, lucha contra la delincuencia, sanidad, educación entre partidos que comparten ideologías que no con los que viven en la Antípodas.

No debemos demonizar a nadie por sus ideas, por muy lejanas que estén de las nuestras o muy transgresoras que nos parezcan, sino por sus actos. Junts ya sabe lo que es pactar con Sánchez, no podrá decir que votaría su investidura engañado.

Si alguien debe y puede resolver los conflictos territoriales latentes, nunca será la izquierda, sino Feijoo, que entiende mejor que nadie la realidad diversa de España. Si hay gente de derecha que quieren mantener el enfrentamiento, pues nada a abonar este campo mientras el PSOE continúa gobernando, pero no olvidemos la máxima de Andreotti, «el poder desgasta, el no tenerlo mucho más».