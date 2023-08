¿Degradación o desaparición de la democracia?

Me llega un libro de Guadalupe Sánchez, titulado Crónica de la degradación de la democracia española, que leeré con suma atención por su contenido rabiosamente inactual (sic). Hoy, merced al buen trabajo periodístico de muchos buenos profesionales, como la abogada Sánchez, podemos afirmar que lo otrora actual, la denuncia permanente del mal funcionamiento de nuestro sistema político, se ha vuelto ya una constante, algo inactual, algo digno de ser estudiado por la filosofía política. Los centros de investigación más altos de la vida pública deberían prestar atención a España: la degradación de su sistema democrático es de tal envergadura que da vergüenza decir que este tinglado político responda a los estándares normales de un régimen democrático. Ni siquiera se respeta que la Nación es la base de la Constitución y la soberanía nacional es sólo una expresión retórica para los días de fiesta.

La reducción de la "democracia" a mera votación es, por un lado, un simulacro ridículo y, por otro lado, conformar mayorías sin otro planteamiento que mantenerse en el poder por el poder es un crimen contra la nación. Bienvenido sea, pues, este libro, cuyo sencillo objetivo está bien reflejado en la sinopsis editorial: a partir de la ordenación y la reorganización cronológica de varios de sus artículos de opinión, la autora analiza la intervención por el Ejecutivo de Pedro Sánchez de organismos públicos como el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Tribunal de Cuentas o el Centro Nacional de Inteligencia; el asalto a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional, y las nefastas consecuencias del deterioro de la producción legislativa para el Estado de derecho español y el marco de convivencia constitucional.

En verdad, si tomamos en serio este tipo de libros, y hay un ciento de ellos en España, tenemos que decir que esto no es un régimen democrático. El asunto se demuestra fácilmente, pero hacemos como si la cosa pudiera arreglarse, porque Puigdemont o su padre le darán la mayoría a Sánchez o a Feijóo. Esto es lo trágico. Esto demuestra que la nación no existe, o peor, no hay un proyecto político nacional. Lo diré de otro modo: Sánchez ya no tiene capacidad ejecutiva para dar o quitar algo a los exterroristas y a los separatistas. Eso empieza a ser ya historia. Pasado. La amnistía y el referéndum de independencia no será algo que conceda Sánchez, sino algo que impone el terror y el separatismo. He ahí la genuina tragedia de un pueblo que vive ajeno al crimen de sus élites políticas. No me cabe la menor duda de que Sánchez no da nada a nadie. Se equivocan, en mi opinión, quienes consideran a Sánchez poderoso. Hoy por hoy, este tipo es un muñeco patético en poder de Otegi y Puigdemont. Y Feijóo mera comparsa.

El nivel de degradación política es total. Un manicomio. Es fácil llamar cobarde a Puigdemont. Está a la vista de todos. Huyó de la justicia. Es fácil llamar mentiroso a Sánchez. Hizo todo lo contrario de lo que prometió. Es fácil llamar tibio a Feijóo. Nadie sabe qué decisión adoptará ante su fracaso. Pero todo eso son frases para llenar páginas de periódico. Carecen de importancia al lado de lo obvio: España es hoy un simulacro de país. Una ridícula nación en manos de unos golfos. El miedo a la libertad, la desaparición de un genuino espacio público-político y la agonía de la sociedad civil marcan nuestro presente. El futuro no existe.