La autoinvestidura del Presidente Hueviales o la corrupción de la España de Sánchez

Si alguien quiere saber cómo será la investidura de Sánchez, le basta ver el discurso del presidente de la Federación española de fútbol, al que, en honor a los atributos exhibidos en el palco del Mundial y sobre todo en la asamblea de su federación de palmeros, a uno de los cuales le subió el sueldo en directo, llamaremos Hueviales (con animus giocandi, claro). Lo que le falta en el orden ético, le sobra en el inguinal. No es sólo un bochorno, es un ejemplo de la España que su amigo Sánchez se apresta a destruir, después de prostituirla y enfangarla. Es también una prueba de la corrupción del fútbol español por el Barça, que ya comenté aquí a raíz del Caso Negreira y cuya continuidad garantizan Tebas y Rubiales, Roures y Laporta, con Soler y Sánchez detrás.

El discurso de Hueviales fue una lectura aplicada del Manual de Resistencia de Sánchez ante el pleno avícola del fútbol base o aficionado, agradecidísimo por el dinero que su amo extrae de los grandes clubes y que, como buen socialista, reparte entre los pequeños quedándose la mejor parte. Irene Lozano puede añadir el vídeo a la nueva edición del libro de Ejercicios Morales del Presidente en funciones... de enterrador de la Nación. Los tres cuartos de hora del irrintzi del autoinvestido presidente del palmerío básico fueron apoteósicos. Hueviales fingió arrepentirse al principio de lo que después presumió y, al final, acabó presumiendo de no dimitir, porque no había motivo. En realidad, le debemos pedir perdón a él, que, por lo que dijo o dejó entrever, ha sido el auténtico campeón del mundo de fútbol femenino y es el mejor presidente en la historia de la Federación.

Alguno lo discutirá. Su predecesor durante más de tres décadas y gran defensor suyo en el escándalo del Mundial, Ángel María Villar, fue procesado y creo que condenado con Blatter y Platini por la corrupción catarí de la FIFA desde la UEFA, en cuya vicepresidencia le sucede Hueviales. Y de Villar viene el villarato, la corrupción arbitral teledirigida por el Barça durante décadas, por la que cobró mil doscientos millones de pesetas Negreira y que ya denunciaron en día Ramón Mendoza, del Real Madrid, y Jesús Gil, del Atlético. El negreirato actual, protegido por Tebas y Hueviales, para Laporta y Roures, es una simple continuación de la corrupción de Villar y Gaspart. Un respeto a los fundadores.

Lo que ha cambiado desde entonces no es la corrupción del fútbol, es la sociedad española, y para mal. Hoy, el poderoso presume de lo que antes negaba o quería ocultar. Como su gran amigo Sánchez, Hueviales enhebra excusas o mentiras y se aplaude al hacerlo. Ha tardado cinco días, desde el domingo al viernes, en decir que el alarde huevil fue un gesto a Vilda y que fue Jenni la que invadió su espacio físico, alzó su tarzanesca anatomía y consintió el morreo, que llama pico, como si fuera de coca, de aquel maletín que dijo que podían ponerle en el coche. No sigo por ese camino. Pero sugiero el examen de la gestualidad huevialesina durante toda la celebración. Qué vigor tan descontrolado, qué euforia tan incontrolable.

Así que lo que todos vimos como el gesto obsceno de un patán junto a la Reina de España fue un guiño de estímulo a su empleado Vilda. Que lo que vimos como un morreo a una jugadora que dijo que "no le gustó" y que ha escandalizado a muchos que no somos "falsos feministas", no fue sino un ósculo consentido tras haber sido alzado en peso por Jenni. Y, tal vez, la imagen que todos hemos visto de Hueviales llevando al hombro a otra jugadora, agarrada por los muslos, fue porque ella lo pidió. Si en vez del viernes, monta la autoinvestidura el sábado, va Hueviales y dice que no hizo lo mismo con Leticia y la Infanta, aunque se lo pidieron, porque no le pareció adecuado. Pero que tenían tantas ganas como todas. Bueno es él.

No faltará algún imbécil que dirá que en lo del "falso feminismo", Hueviales tiene razón. Pero no todo el que le lleve la contraria a Yolanda o Montero es respetable sólo por hacerlo. Si Hueviales lo dice, es por lo mismo que Sánchez apuñaló a Iglesias y Montero, porque en ese momento le convenía. De hecho, el orador del balompié dio lecciones de "feminismo de verdad", con sus hijas, sus padres y sus palmeros de testigos, que hace falta valor, después de pasearse por el campo con una chica al hombro. Pero Rubiales es simplemente lo que parece. Igual que Sánchez. Lo que pasa es que nos cuesta admitir que vivimos en un país donde comportamientos así se han convertido en normales, o, dicho en el sentido cervantino, ejemplares.

Hueviales podría ser un personaje del patio de Monipodio, hoy las Cortes, en manos de una señora en cuyos establecimientos se abusaba sexualmente de muchachas menores de edad y que ella se negó a investigar. También podría ser portavoz de su partido, el de Sánchez, porque es mejor orador que Patxi López y puede defender lo indefendible casi como nadie. Y digo casi, porque nadie como Sánchez. Y los que van a hacer de nuevo presidente del Gobierno a Falconetti son como la asamblea palmera de Hueviales, cofrades por razones éticas a tocateja, socios de gobierno comprados al precio que haga falta. Uno pagará con el mismo entusiasmo que otros cobrarán. Sin vergüenza.

Vean con detenimiento el vídeo de Rubiales los sorayos del PP al preparar su estrategia frente a Sánchez, porque esa es la España real. Olvídense de cortejar al PNV y no repitan eso de que Junts es "un partido completamente legal", cuando obedece a un prófugo de la Justicia. Los socios de Sánchez son tan enemigos de España como los de Hueviales del fútbol. No se hagan trampas en el solitario. Vean al sociata del patadón: he ahí lo más indeseable de España y lo que deben combatir. No más cuentos de la lechera sobre la investidura de Feijóo. Guerra sin cuartel contra el sanchismo; y zotal, mucho zotal.