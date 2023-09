Los yayos y las yayas del independentismo

En Cataluña hay dos tipos de personas: los que hicimos la EGB y el resto. Y a los primeros, los de la EGB, nos pasa ahora como en la adolescencia. En la primera juventud, pequeñas diferencias de edad, pongamos tres o cuatro años, adquieren una importancia decisiva, incluso dramática en las interacciones sociales orientadas a algún escarceo sexual. En esos periodos de alboroto hormonal, tres o cuatro años de distancia suponen una muralla china cara a establecer relaciones desde un mínimo plano de igualdad. Y ahora, a los sesenta y pocos, decía que nos ocurre otra vez.

Porque los de la EGB somos muy sensibles a las pequeñas diferencias de edad con los de la generación anterior, los del Bachillerato que llamaban antiguo. De ahí que, cuando el lunes descubrí que ya no quedaban plátanos en la cocina, supe al poco que aquellos independentistas de la cola del supermercado, los abueletes que iban uniformados con la camiseta oficial de la ANC, andaban, el que menos, por los setenta. Y es que aquí, en el País Petit, sucede una cosa fantástica con el activismo separatista. Resulta que se trata de un asunto donde predomina la tercera edad. Yo creo que es el único movimiento de liberación nacional del mundo copado por pensionistas de la Seguridad Social. Pero a todos esos yayos y yayas insurgentes, los de la EGB los tenemos muy calados. Mucho.

Más que nada, porque ellos fueron en su día el franquismo sociológico catalán que jamás osó mover un dedo contra la dictadura. A nosotros, los yayos y las yayas de la estelada no nos engañan. En fin, resuelta la urgencia de los plátanos para el postre, me entretuve un rato navegando por la web de la Asociación Catalana de Ex-presos Políticos del Franquismo. Es una página muy completa, plagada de información. Pero, por muchas vueltas que le di, salvo Pujol, que estuvo preso unos meses, me resultó imposible encontrar allí el nombre de otro independentista, uno solo, que hubiera ido a parar a la cárcel durante los últimos veinte años del régimen. Ni uno. Nadie. Cataluña es el Matrix de la memoria histórica.