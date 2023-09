Atlético, no tires otro año a la basura en... septiembre

Aún le sigo dando vueltas al pésimo partido que hizo el Atlético de Madrid en Valencia. Sigo sin dar crédito. Por supuesto que se puede perder en Mestalla, faltaría más, pero no así. Nadie puede perder un partido andando. Y lo de andar no lo digo yo porque mi mente se invente cosas. Esto lo dejó caer Jan Oblak cuando soltó el otro día una frase demoledora tras el partido: "No tenemos tanta calidad como para emplearnos al 50%". Esa frase en los juzgados del cholismo debería ser de pena de muerte deportiva. ¿Qué era lo único que no se podía negociar? La intensidad. Entonces, ¿por qué este Atlético juega, más veces de las deseadas, lejos del 100%?

Un entrenador me dijo un día que en el deporte te puede ganar el rival, no perder tú. Esto se traduce en que un gran y motivado Valencia como el del otro día, por supuesto que te puede vencer en su casa, pero no de la manera en la que perdió el conjunto de Simeone. En los primeros 20 minutos, ni un solo jugador del Atlético le ganó un duelo a los del Valencia. Si ya de por sí no entiendo las ‘carajas’ con las que salen en los inicios de partido, menos entiendo que esa falta de intensidad sea de 45, 60 o 70 minutos. Y aún entiendo menos que lo hagan tras dejarse dos puntos en Sevilla ante el Betis por tirar la primera parte. Y aún lo entiendo aún menos cuando el año pasado tiraste la temporada nada más comenzarla siendo último de tu grupo de Champions y estando a años luz de pelear por la Liga. El año pasado era el Mundial en invierno. Este año el calor en Sevilla ante el Betis. ¿Qué pasó en Valencia? ¿La paella? ¿La hora? ¿La orquesta que sonó al principio del partido? Basta ya de excusas y basta ya de "no lo volveremos a hacer" después de los encuentros.

El Atlético no debe meterse en la mochila más problemas de los que ya tiene. El club no pone de su parte. Cada año debilita la plantilla, tira de parches o dice vender antes de comprar y luego no ficha. Gil Marín firma un comunicado diciendo que si se van dos viene un 5 y... les hace la rima a sus propios aficionados. Ha sido un engaño. Está escrito el engaño, ojo. Hay pruebas. Un club grande, como es el Atlético, lleva años permitiendo que sigan jugadores veteranos con niveles bajos. Jugadores de un año bueno, seis meses mal y luego tres buenos sobre la bocina. Jugadores que se lesionan cada 3 partidos. Jugadores que llevan 3 años mal seguidos. Mercados ridículos. Ausencias de castigos del Cholo ante partidos como el de Mestalla. Con ese contexto, ¿cómo se pueden permitir el lujo de no jugar al 100%? Luego dirán que ellos siempre lo dan todo. Bueno, pues hablad con Oblak, porque él no ve eso y es uno de los capitanes.

La afición tolera como puede y porque no le queda otra que le resten fuerza a su equipo desde arriba y que le mientan sobre fichajes, pero no va a tolerar jamás que en el campo no se muerda y este Atlético, cada dos por tres, se pasea. Son muchos los jugadores que han salido después de un partido hablando de primeras partes tiradas a la basura o partidos sin intensidad y luego, cuando esa intensidad existe, se hace un tramo de final de temporada buenísimo como el del año pasado. Por eso enfada más lo de este equipo. ¿Por qué el año pasado se pierde el curso liguero y europeo de agosto a diciembre y luego se firman meses de buen juego y resultados? ¿Qué cambió? Las ganas, la intensidad y el compromiso. Punto. Dicho por ellos, no por mí. Por eso tiene más delito el modo que tiene el Atlético de perder partidos como el de Valencia.

La realidad es que la afición del Atlético es consciente de que con una plantilla peor que la del año pasado, que no mala, ojo, no está el horno para exigir un título liguero o europeo, sin embargo, ni de lejos hay un equipo que no tenga ni siquiera opciones de competir de verdad todos los meses del año, no solo al final. Carencias hay. Planificación deportiva pésima, también. Lesiones, que ya nadie entiende, hay. Pero no me creo que, por ejemplo, el once que mañana va a sacar el Atlético en Roma no pueda ganar a un Lazio que va 15º en Italia. Que te ganen porque sean mejores que tú y porque es un equipo histórico al que hay que respetar, nunca porque te hayan ganado en intensidad. Si ambos equipos corren lo mismo durante los 90 o 100 minutos que dure el partido, el Atlético, con bajas, es favorito. Alejo pupistas en ese sentido porque sigo creyendo que, con carencias, este Atlético le puede ganar a cualquiera corriendo todo el partido y si lo hace y luego, por lo que sea, te ganan, es lo que hay. Eso sí, que te ganen ellos, no que pierdas tú.

No tires la temporada en septiembre, Atlético. No la tires y luego, ya con la única presión de ser tercero, te pongas a jugar en febrero como los ángeles. Porque hacer eso es constatar que tienes calidad para ganar y que solo lo haces cuando quieres, no cuando debes. Me creo que la directiva pone 40 piedras en el camino del equipo, es una realidad, pero no me creo que su nivel sea el de Valencia. Espero no equivocarme.

PD: Me debato entre qué grupo es más iluso autoengañándose: los terraplanistas o los que creen que quitando el sueldo de Simeone, la directiva ficharía grandes jugadores. Se ha vendido a Cunha por 50, por poner un ejemplo, y ha venido a jugar de 5 y de 9 mi primo Chemita y su colega. En serio, dejadlo.