El Atlético no debe confundir pupismo con que te roben descaradamente

Lo primero que les voy a dar es un consejo: si quieren leer algo o ver algo del gol de Provedel, portero de la Lazio, anoche en el minuto 95 de partido, no es en esta ventanilla. Y no me equivoco si les digo que seguramente tengan 100 ventanillas más donde te van a contar cómo fue, qué vida ha llevado el guardameta, por qué se quiso dedicar al fútbol etc etc etc. Seguramente habrá muchas más noticias alrededor de eso. Por supuesto habrá memes, faltaría más. Pero yo, como creo que se va a hablar poco del tema, porque no interesa hacerlo cuando el rojo se cruza con el blanco en la camiseta, voy a hablar de la confusión entre pupismo y que te roben en tu propia cara.

Seguir confundiendo pupismo con que te roben es el gran problema del Atlético de Madrid. Luego por supuesto está que medio equipo esté lesionado por una mala preparación física, un mercado propio de un equipo que aspira a no descender y que no sentencies un partido que tuvo que acabar con 0-2 en el marcador, pero no pasemos por alto que te pasen la manita a pasear por la cara en Europa y tú, pese a tener a Gil Marín con un alto cargo en la UEFA, te calles. Al Atlético le vacilan en la Champions. Le toman por tonto y cuando te dejas tomar por tonto les das la razón. Anoche le hacen una falta a Correa cuando quedaba medio minuto de partido y el colegiado, que estaba al lado, decide que el juego siga. Córner y gol del portero del Lazio. La falta es tan evidente que ofende y si llega a pitarse, el partido muere ahí.

Como no, el gol del portero tapa esa jugada porque es más importante el pupismo del Atlético que otra cosa. Si el contexto fuese diferente, ahora mismo estaríamos hablando de varias llamadas de teléfono la pasada noche generando una maquinaria perfectamente engrasada para ver la jugada de Correa 1000 veces repetida. Se hablaría de robo. Le pitarían los oídos a Ceferin desde hoy miércoles hasta que se jubile. Sin embargo, hoy se habla de pupismo.

Pasadas las horas y con menos revoluciones, por supuesto que se podía hacer mejor partido y por supuesto que empatar en Roma, en líneas generales no es malo, pero hay que defender lo tuyo hoy para que no te roben en el futuro en situaciones más importantes. "Solo le pasa al Atlético". No. "Roban al Atlético". Y esto es vital entenderlo, porque si la propia afición rojiblanca se deja llevar por titulares de pupismo por parte de aquellos que con otro equipo montarían la mundial, contra el Feyenoord te pueden hacer la misma. Otros, como mínimo, se garantizan con la maquinaria no sufrir lo mismo al siguiente partido.

El Atlético tiene que levantar la voz o le seguirán tomando por tonto. El año pasado, el ridículo en Europa fue tremendo e injustificable, aunque no me voy a olvidar jamás de un penalti como las pirámides de Egipto de grande que le roban al Atlético en Leverkusen con 0-0 en la segunda jornada. Ganaron al Oporto en la primera, tenían tres puntos y en Alemania con 0-0 le birlan descaradamente un posible 0-1 de penalti. Ese día, silencio. No pasaba nada. Quedaba mucho por jugarse. Después, sexta jornada, y últimos de grupo.

Seguir confundiendo pupismo con que te roben hace que ayer te empaten en un partido de fase de grupos y luego cuando te roban o te roben en peores situaciones, ay, ahí se echan las manos a la cabeza. Evita que te roben hoy y lo evitarás más tarde. Que te roben no es ser pupas, por mucho que el relato diga eso porque es lo que se tiene que vender.

"No haces autocrítica". Disfruten de esta columna del Valencia-Atlético. Ahí la tienen. Pero hoy toca hablar de esto porque en rojiblanco nunca se hace y a mí personalmente ya me toca bastante la moral este tema. Sin exagerar, por supuesto, Tampoco pido un documental sobre el "todo ok, josé luis" o poner -ato a UEFA para montar la mundial. Pido no confundir pupismo con que te roben.

Dicho todo esto, que es más importante de lo que muchos creen porque marca la diferencia entre respeto y desprecio, el Atlético me preocupa muchísimo. No entiendo la razón por la que el equipo parece sin fuerzas en pleno mes de septiembre. Lesionados a todas horas, plantilla descompensada y debilitada, la posición del 5 desangrándose con Gil Marín vendiendo mucho antes de comprar nada... no entiendo lo que ocurre. Por cierto, si alguien me puede explicar la razón por la cual el Atlético parece cansado y con medio equipo roto cuando incluso no jugó el partido ante el Sevilla, se lo agradecería. ¿Te aplazan el partido, acumulas menos cansancio que otros equipos y estás muerto? ¿Esto qué broma es?

En fin... De momento no quiero ni pensar cómo va a afrontar el Atlético el derbi ante el Real Madrid, porque si imagino a Tchouameni, Camavinga y Fede Valverde peleando en el centro del campo contra... dos primeros míos y un sobrino de Cerezo, a mí me da algo.