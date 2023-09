A Borrell, la amnistía de Nerónchez ya no le parece un "circo romano"

El 8 de octubre de 2017, en Barcelona, un millón de personas salieron a la calle, tras el discurso del Rey defendiendo la Ley y la Libertad frente al golpe de Estado separatista, que avivó la conciencia ciudadana, sumida en la desmoralización por la cobardía del Gobierno piolín de Rajoy. Fue, sin duda, la manifestación más noble y hermosa en la historia de la democracia española, que vive sus amenes a manos, pies y coces de toda la Antiespaña.

Siempre a la espera de que los socialistas se comporten como ciudadanos y no como lo que son, miembros de una secta cleptocrática y despótica, los organizadores quisieron subir al escenario a algún socita catalán, aunque el PSC era gran responsable de la deriva golpista catalana, que empieza con la manifestación convocada por Montilla contra el Constitucional por declarar ilegales catorce artículos de los catorce mil del nuevo estatuto de Cataluña.

El izado de Iceta y el borrón de Borrell

Iceta tuvo que ser izado, a lo Hueviales, por encima de una valla, porque no sabía cómo unirse, temiendo ser arrollado por aquella riada humana que entonces como ahora, le espantaba. Y como había hecho ciertas muecas de desaprobación ante el golpe, se eligió a Borrell. Como ha contado Cristina Losada, que estaba allí, en un extraordinario artículo de LD, la gente iba salpicando los vivas a España, la Libertad y al Rey, con pareados satíricos contra los golpistas, cuajando el consonante "¡Puigdemont, a prisión!", que repetía al llegar a la plaza de los discursos. Y fue allí donde el híspido e histeroide Borrell se enfrentó a los manifestantes diciendo que aquello "no era un circo romano", y que a la cárcel irían "los que dijeran los jueces". Como si aquello no fuera un acto en defensa de la legalidad y como si la relación de los socialistas con las sentencias judiciales no fuera otra que la de ignorarlas, como había hecho antes Montilla con la del Constitucional.

Pues bien, su jefe político Pedro Sánchez ha dicho que aquello que convocó a un millón de personas, incluido Borrell, a defender la legalidad contra el golpe de Estado separatista, nunca debió suceder y que una "crisis política" jamás debió llegar a los tribunales, o sea, a los jueces que citaba Borrell. Y no he visto ni al susodicho ni a nadie de su entorno, el de las eurocoimas, rasgarse las recamadas vestiduras contra esa abrupta negación del Estado de Derecho en lo que al golpe de Estado y a la delicuescente Cataluña se refiere. Vamos, que Hueviales ha delinquido mucho más que Puigdemont.

Una Izquierda antiespañola y fuera de la Ley

Se dice que Sánchez ha arrastrado a la Izquierda española a una situación terrible, dando la espalda a la nación para mantener en el Poder a un sujeto sin más horizonte que su nariz, que, aunque crezca como la de Pinocho, en algún momento terminará. Pero ni Sánchez es un aerolito que ha caído por sorpresa en la izquierda, porque nada de lo que intenta culminar lo empezó él, sino su partido, con González, que asalta el Poder Judicial en 1985, y con Zapatero, que con la Ley de Memoria Histórica condena la Transición. La izquierda española de raíz marxista o bakuninista, siempre estuvo contra la propiedad y contra las libertades individuales, que llama "burguesas"; y la masónica, por su odio al catolicismo, cuyo culto aspiró a sustituir, y casi lo logró durante la II República, y a la tradición española, inseparable del factor católico, levadura de tantas hornadas y jornadas gloriosas.

El fundador del PSOE, no "los padres fundadores", como un lerdo sanchista ha llamado a Felipe y Guerra, confundiéndolos con Washington, Jefferson, Adams y Madison, colocaba su partido al margen de la Ley. Nada más llegar a las Cortes, anunció que el PSOE utilizaría la legalidad mientras le conviniera y la combatiría cuando no le fuera útil. Y amenazó de muerte a Antonio Maura, presidente del Consejo. Nada sustancial ha cambiado en el PSOE desde entonces. Con excepciones, hoy inexistentes, esa ha sido su política durante siglo y medio. Y sigue siéndolo. Sánchez es hijo de Zapatero, Largo Caballero e Iglesias Posse. Y de Iglesias Turrión. El marxismo es incompatible con la democracia liberal. En cuanto a la izquierda llamada burguesa y representada por la masonería, casi siempre aliada al socialismo, nunca añadió cordura a la vida española, sino al revés.

Porque la secta supuestamente racionalista e "hija de las Luces" no cedía en oscurantismo al católico que impregnaba muchos aspectos, no todos, de la vida pública española. Si en el catolicismo hay o debe haber clara separación entre los criterios de fe o de dogma y la acción política, en el anticatolicismo, retratado en la quema de iglesias en 1931 y el genocidio de católicos, sólo por el hecho de serlo, antes y durante la guerra civil, rara vez hallamos respeto por otra creencia que la suya, olla podrida metafísica de lo más variopinto y cuyo único factor de unión es el odio al catolicismo.

El sectarismo de las dos Españas viene de lejos. Pero no tan lejos. Nace en las Cortes de Cádiz, cuando los liberales exaltados imponen (trágala, perro) una Constitución tan noble como poco práctica, a un cuerpo social que no la entiende o la rechaza. Los disparates del Trienio Constitucional (1820-23) y la Ominosa década (1830-33) que le sucedió. dejaron a España lista para la larga y crudelísima guerra civil entre liberales y carlistas, deudos de aquellas dos Españas incapaces de pactar en Cádiz. El Antiguo Régimen fue dando coletazos de ahogado durante varias décadas, y el liberalismo sólo se impuso en 1874, y con cesiones canovistas a formas de integrismo de raíz carlista. Pero fueron cincuenta años de paz civil, con un caciquismo no peor que el de los países más avanzados de Europa. Sin embargo, murió.

Lo que remató la Restauración que, en muchos aspectos, como el de la educación, que exige siempre continuidad, tanto había mejorado la vida intelectual y material de los españoles de cualquier credo, fue la crisis de 1917 y su clausura en 1923, al llegar la dictadura, casi por aclamación, de Primo de Rivera. Ambos los estudia con inédita hondura Roberto Villa en dos libros, el ultimo recién salido, titulado con las dos fechas. Pero, como bien explica, lo que la izquierda hizo con el golpe de Primo, y hace hoy con el franquismo, es imponer su versión de las cosas, su relato. Y la derecha, al menos los partidos que la representan políticamente, sigue aceptándolo.

Por eso insiste en legitimar su causa con figuras disidentes, pero de Izquierda. En 2017 fue Josep Borrell, hoy son Redondo Terreros, González y Guerra. La derecha necesita que la izquierda legitime lo que es legítimo de por sí, y que la izquierda deslegitima hasta que, alguna vez, una parte de ella, quiere recuperar. Y entonces, la derecha se siente acompañada y feliz. No sólo el PP. Peor fue que Vox alquilara a Tamames para su moción de censura contra Sánchez, porque viene de la izquierda. Y Vox viene del PP.

No es casualidad que el Gobierno de Sánchez haya otorgado la medalla de las Bellas Artes a Manolita Chen que tiene en su haber una condena por tráfico de drogas. Ya no hace falta ese circo: el Congreso de los pingajillos (pinganillos de pingajos) impuestos por Sánchez lo sustituye muy ventajosamente, para humillación nacional. Pero no he visto a Borrell protestar por el circo del Congreso. Tampoco por la anulación de la rebelión que proclamaba Sánchez, la sedición que rebajó, la malversación de fondos que borró o la amnistía que ya pactó, y que va a dar en tierra con la democracia, la unidad y la dignidad de nuestra nación.

Sólo pido que, por piedad, el próximo día 8, no dejen subir al estrado a Borrell, que pertenece al partido, romanamente dictatorial, de Nerónchez.