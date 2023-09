Comunican que el Atlético del "Cholo acabado" y el "paquete Morata" ganó 3-1

Hay un Atlético de Madrid con intensidad y otro sin ella. Por eso duele tanto cuando el segundo le gana la partida al primero, porque la afición rojiblanca sabe perfectamente que, teniendo peor equipo cada año ‘gracias’ a los de arriba, eso no es excusa para, como mínimo, competir de verdad en Liga, Copa, Champions y Supercopa. Anoche sí se vio al Atlético de Madrid que todo el mundo quiere ver. Un equipo comprometido, fuerte e intenso, que es capaz de derrotar a un Real Madrid que venía de ganar seis partidos de seis. Por eso digo estoy hoy: ganar un derbi sienta de maravilla, pero en Pamplona debe salir el mismo Atlético de anoche o habrá que enfadarse muchísimo con ellos.

Intensidades aparte, aunque para mí es el 90% de las claves del Atlético, el once de Simeone es otro cuando consigue tener a su defensa completa y a Koke disponible. Giménez y Koke volvieron al once este domingo y se notó desde el minuto 1. El capitán, lo he dicho varias veces, es al Atlético lo que el agua al ser humano. Cuando Koke está, el Atlético suele ganar y cuando no está, lo dicen los datos, tiende a sumar como mucho un punto. Lo mismo pasa con el omnipresente Griezmann. No me parece raro ver al cuadro de Simeone ganar partidos tan importantes como este derbi cuando tiene equipo para hacerlo y por eso si la preparación física sigue dejando tantas lagunas, algo habrá que hacer aunque sea doloroso.

Ahora sí, dicho lo anterior, me gustaría centrarme en varios asuntos. Uno de ellos se produjo tras el 3-1 del Atlético con Morata celebrando y Simeone mirándole sabedor de que entre ellos hay un reto a cumplir que, de momento, va por buen camino. Porque sí, queridas amigas y amigos, os comunico que el Atlético del "Cholo acabado" y el "paquete de Morata" ganó 3-1. No sé qué inventarán para desviar la atención, pero la verdadera noticia y la más importante es que el Atlético de Madrid ganó 3-1 al Real Madrid. Ojo, ganó el Atlético, no perdió el Real Madrid. A ver si aunque sea por una vez se da el mérito al que fue superior en el partido.

Y sí, claro que duele y les ha dolido a los madridistas perder y hacerlo por dos goles. Por mucho que se diga que no. Son ganadores. Quieren ganar el derbi. Lo quieren ganar todo. Dan por hecho cada año que van a ganar el derbi y que hoy lunes es día de palmadita en la espalda de los rojiblancos y "otra vez será". Esta vez ha sido. No pasa nada. Por mucho que se tiren las 4 o 5 frases apuntadas en el bloc de notas que son de primero de "pensaba que el Madrid ganaba y me escuece". Las conoce todo el mundo. "Parece que han ganado un título". "A ver si sacan un comunicado". "Hoy no se quejan". "Ya han hecho la temporada". Lo dicho, de primero de escozor. Además, Álvaro Morata marcó dos goles y eso, si te tiras toda la vida llamándole paquete, te fastidia. Es un hecho que molesta Morata. Por eso le intentan liquidar con insultos y menosprecios. Pues bien, anoche doblete de cabeza, cinco goles en cinco partidos con el Atlético y tres más con España en dos choques. Sigan insultando a Morata. Gracias.

Por otro lado, ayer el Metropolitano celebró la victoria, primero porque le dio la gana celebrarla a lo grande, y segundo, de manera muy normal. Los jugadores estuvieron 5 minutos en el césped, dieron las gracias y todos a casa contentos. Ni más ni menos. He visto este tipo de celebraciones y ambientes muchas veces en el Metropolitano. Cuando se clasificó para la final de la Europa League ganando al Arsenal. Cuando se ganó en Champions a Liverpool o Juventus. El día del Manchester City hubo un ambientazo igual o mejor aunque no se ganase al final. Que no os vendan motos. Celebrar una Liga se celebró en 2021. Busquen imágenes. Lo de anoche fue la lógica celebración de una afición que no solo ganó el derbi sino que encima lo hizo por dos goles y siendo superior. Era noche para celebrar la victoria, los goles de Morata, el cabezazo de Griezmann, el gran partido de Samuel Lino y Saúl... Faltaría más que no se pudiese celebrar. Se tenía que celebrar y se celebró. Punto. ¿No te gusta? No mires.

Y por último, vamos con el tema comunicados que tanto se ha comentado en redes sociales y fuera de ellas. Al parecer, según dicen, el Real Madrid fue "robado" en el derbi. Ancelotti no lo dijo, por ejemplo, pero sí se dice en otras plataformas. A mí que me expliquen qué diferencia hay entre un comunicado de Gil Marín y tener una televisión propia en la cual se hacen comunicados audiovisuales sobre colegiados y jugadas concretas. Si alguien me explica la diferencia, lo mismo me convence de que son diferentes. Yo lo veo igual. Cada uno se queja como quiere. El Atlético con comunicados y el Real Madrid con su propia televisión y sus propios ‘comunicadores’ externos. Ni motos ni cuentos, que no cuela. Llorar lloran todos. Unos por escrito y otros en su propia televisión.

En fin... lunes de resaca muy positiva para el Atlético de Madrid. Fue mejor, jugó mejor, supo qué hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Simeone ganó a Ancelotti, reconocido por este último, y el 3-1 es el único comunicado que se puede emitir. ¿Escuece? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque el Atlético del "Cholo acabado" y el "paquete Morata" ganó 3-1. Ahora, Pamplona. No valen excusas. El derbi ha demostrado muchas cosas y una es que el Atlético, cuando quiere, es un grande de verdad.