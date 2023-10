Siete lesionados, sin centrales, sin nueves... ¿Qué queréis del Atlético?

Quítale a cualquier equipo a sus dos mejores centrales. Quítale al nuevo y déjale uno solo. Quítale 3 medios. Quítale sus nueves. De media 6 o 7 lesionados por partido. Con todo eso ponles a jugar cada 3 días y comprobemos si suman 4 victorias seguidas. Eso es lo que está viviendo el Atlético de Madrid aunque algunos sigan vendiendo mentiras sobre el conjunto de Simeone. La frustración por no ver lo que quieres es, lógicamente, un gran fabricador de falsedades.

El Atlético de Madrid logró ganar al Feyenoord con otra remontada en el fortín Metropolitano, pero la realidad es que están secos y muertos de cansancio. Que no os vendan motos. El Atlético con una media de 6 o 7 lesionados y sin centrales suma 4 victorias consecutivas jugando casi con los mismos cada 3 días. Sin una defensa normal y a base de parches. Con gente como Correa forzando un esguince de rodilla porque no hay más en la recámara. Esguince por cierto, verdadero y del que se resintió en Champions. El mérito es terrible, porque cualquier otro equipo se podría deshacer en solo dos semanas teniendo estas circunstancias.

Lo que se vio la pasada tarde en Champions es, primero de todo, un equipo que no puede defender bien en la élite porque, sorpresa, no tiene defensas para hacerlo. O si los tiene no son los titulares del equipo. No le puedo poner ni un pero a la actuación de un jugador como Witsel, por ejemplo. El belga no es central. Los centrales del Atlético son Giménez, Savic, Hermoso y Soyuncu. Los dos primeros llevan mucho tiempo faltando de media 15 o 20 partidos por año, más si sumamos todas las competiciones, y Soyuncu lleva lesionado desde el parón. ¿Qué se le puede exigir a Witsel? ¿Qué se le puede exigir a Azpilicueta que acabó muerto ante el Cádiz y ayer tiene la obligación de jugar porque no hay nada más? A los que hay que exigir es a los propios centrales que no están, al que tiene media enfermería llena y al que sabiendo todo esto o los mantiene o no renueva la plantilla. A Witsel, no. Suficiente hace el hombre con 34 años, como Azpilicueta, jugando de dos jugadores a la vez.

Este Atlético está cogido con pinzas. Tiene, a día de hoy, la gasolina justa para sobrevivir. Se ve en todos los partidos. Frente al Cádiz pudo remontar en 60 minutos, sin embargo, pasada la hora de partido tuvo que frenar porque no podían más. Frente a Osasuna pasó lo mismo. Contra el Feyenoord, salvo desinformación total de lo que ocurre, a nadie debería sorprenderle que en varias fases del encuentro el equipo apenas se estirase. Todo para coger aire y, a latigazos, intentar remontar el 0-1 y el 1-2 en contra. Si no hacen eso tendrán más lesionados. Witsel y Azpilicueta están cargados. Hermoso lo juega todo. Lino roza la lesión. De Paul regresa tras un problema muscular. Nahuel Molina sube y baja con la lengua fuera del sobreesfuerzo. Griezmann y Koke lo dan todo y más teniendo menos descanso que un minero. Como mucho Morata pudo estar ayer más aireado porque no estuvo por sanción ante Osasuna. Traducción: están milagrosamente sobreviviendo.

Por cierto, parte de esa supervivencia pasa por un descomunal Álvaro Morata que está callando bocas a base de guantazos en forma de goles. Le siguen insultando, le siguen menospreciando y él sigue trabajando. Lo he dicho 100 veces: otro delantero con esa presión social habría desaparecido del mapa hace años y Morata resiste y persiste sumando a día de hoy cinco goles en Liga, dos en Champions y tres con España. Diez goles que le convierten en el goleador más en forma de Europa. No lo digo yo, lo dicen los datos. Además marca en Champions y en el derbi, es decir, en partidos de alta exigencia e importancia. Sigan insultado a Morata, por favor. Él responderá.

Por último, el grupo del Atlético en Champions está más o menos como se esperaba. Los rojiblancos se van a jugar el pase en los 2 partidos ante el Celtic mientras Feyenoord y Lazio se matan a doble partido. Ganando en Celtic Park matarían a los escoceses dejándoles con 0 y luego la 'vuelta' en casa ante un equipo que prácticamente diría adiós a todo. Esta es la teoría, por supuesto. La práctica es otro cantar. Sobre todo si la enfermería sigue llenándose y si a Glasgow tienen que ir los mismo que, por ejemplo, volverán a intentar sobrevivir el domingo ante la Real Sociedad. Incluso tiene un día más de descanso el equipo de Imanol jugando Champions el martes.

En fin... confío en la supervivencia rojiblanca, pero basta ya de ponerle piedras en el camino con planificaciones deportivas y físicas deficientes. El que no pueda estar, sea donde sea, abrazo y suerte. Es hora de competir de verdad, no de competir a medias. Y lo dicho, motos no. Si un equipo está sin centrales, a veces sin nueves, otras sin medios y con parches en todas sus líneas, que no nos sorprendan que los 11 o 12 que juegan siempre estén cansados. Información, por favor.