Que convoquen una mani a favor de la amnistía

El ministro Bolaños, esa quintaesencia paradigmática del chulito madrileño, depuso un tuit a media mañana del domingo para catalogar como "nostálgicos del enfrentamiento" a los ciudadanos catalanes que se estaban manifestando en Barcelona contra la impunidad para los sediciosos encausados judicialmente por la asonada del año 17. Una irritada beligerancia contra las personas que quisieron expresar su repudio a una posible amnistía que igual expuso Aragonès García, el presidente de la Generalitat, en la misma red social. Así, en un alarde de creativa originalidad retórica, el representante institucional de todos los catalanes vino a decir que cuantos llenaban el Paseo de Gracia de la capital catalana con sus pancartas y banderas eran fachas o asimilados. Parece evidente, pues, que la mani les escoció. Y mucho.

Partidos nostálgicos del enfrentamiento se han manifestado hoy en Barcelona. Aún recordamos la incompetencia total con la que gestionaron la situación en Cataluña y la herencia catastrófica que dejaron. Nosotros, siempre a favor del diálogo, la convivencia y la Constitución. pic.twitter.com/Fdcswf3B1d — Félix Bolaños (@felixbolanosg) October 8, 2023

Sorprende, no obstante, que, siendo la reivindicación de la amnistía para Puigdemont y su colla un anhelo compartido tanto por los sectores progresistas de la sociedad española como por las bases del propio independentismo, nadie se anime a convocar un gran acto de masas para reclamarla a voz en grito a fin de que pueda certificarse, y de modo inequívoco, la unanimidad de la izquierda sociológica española en su apoyo fraternal y sin fisuras a los separatistas catalanes. Yo, que en el fondo soy un ingenuo, no dejo de preguntarme todos los días por qué nadie convoca esa gran manifestación a favor de Puigdemont y demás represaliados.

¿Por qué no se animan los propios Aragonès y Bolaños a dar cauce callejero a su común escándalo moral frente al alarde de los miles y miles de fachas catalanes? ¿Por qué no hay manera de que ni el PSOE, ni Sumar, ni la Esquerra, ni Junts per Catalunya, ni la CUP, ni nadie, ni absolutamente nadie, se atreva a convocar una concentración a favor de la amnistía? ¿Por qué no hay collons para convocar un gran acto en el mismo lugar, el Paseo de Gracia de Barcelona, que refute por la vía de las cifras comparadas la pretensión representativa de Sociedad Civil Catalana? Porque no iría nadie. Y lo saben.