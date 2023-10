Lección de supervivencia del Atlético ante bajas, inventos y cansancio

Siete lesionados de media. Por momentos sin centrales o sin nueves o sin cincos. Digo "o" porque a veces ha tenido esas bajas por separado, pero también las ha tenido a la vez. Sigamos. Jugando cada 3 días. Frente a rivales de máximo riesgo como son el líder de la Liga o un equipo Champions que juega a las mil maravillas. Teniendo que tirar de jugadores veteranos como Azpilicueta o Witsel para parchear zonas del campo donde no había más jugadores. Forzando la rodilla de Correa porque no había ni un solo 9 ‘vivo’ en la lista de convocados. Con todo esto, el balance es este: Atlético 3-1 Real Madrid / Osasuna 0-2 Atlético / Atlético 3-2 Cádiz / Atlético 3-2 Feyenoord / Atlético 2-1 Real Sociedad.

Con los datos que he dado anteriormente empezar esta columna con otras cosas me parecería menospreciar el trabajo de una plantilla que ha llegado al parón por selecciones cogida con pinzas y haciendo funambulismos físicos y mentales. Es muy complicado hacer lo que ha hecho el Atlético y más teniendo en cuenta que sus rivales no han dado tregua. El Real Madrid, por ejemplo, es líder de la Liga ganando absolutamente todo menos un partido. ¿Cuál? El derbi madrileño ante el propio Atlético de Madrid. Con esos números, si el Atlético no llega a ganar estos cuatro partidos consecutivos en Liga, a día de hoy podría estar a 10 o más puntos en vez de estar a cinco con un partido menos. En Champions, más de lo mismo. Los resultados no entienden de excusas. De no haber ganado al Feyenoord, nadie hubiese perdonado al Atlético jugar con media plantilla fuera o acumulando más cansancio del debido. Habrían aniquilado al conjunto de Simeone. Pero eso no pasó y el Atlético es colíder de su grupo europeo. Mis respetos y reconocimiento al esfuerzo de la plantilla.

La realidad, por mucho que se inventen humo para esconderla, es que el Atlético de Madrid ha salvado en un mes gran parte de la temporada, sobre todo en Liga. El punto de inflexión fue el derbi, lógicamente. Un derbi, que vuelvo a repetir, ganó con total merecimiento y sin atisbo de dudas. Hay las mismas dudas de la legitimidad de la victoria en el derbi como las que hay actualmente en torno a que Mbappé no fichó por el Real Madrid cuando durante seis años se dio por cerrado. El Atlético ganó bien el derbi y Mbappé no fichó por el Real Madrid. Blanco y en botella, maquinaria que no engaña a nadie.

Sobre la polémica de ayer en torno a las manos y en las que se volvió a sacar la palabra "comunicado" por parte de Oyarzabal, solo hay que revisar las jugadas. Eso y que en condiciones normales, el Atlético, antes de esas dos jugadas había merecido ir ganando, como mínimo, por 2-0, es decir, sentenciar que el conjunto rojiblanco ganó a la Real Sociedad de manera inmerecida es bastante hilarante. Suena a risa, sinceramente. Además, la mano de Morata no se parece en nada a la txuri urdin ya que en el caso del delantero madrileño la tiene totalmente pegada al cuerpo y en el caso de Carlos Fernández, el ariete donostiarra hace un gran homenaje a Benji Price con una mano abajo cuando la pelota iba hacia la portería. Otra diferencia es que la Real ni se había enterado de esa acción hasta que vio que la revisaban en el VAR y en el otro lado Griezmann reaccionó al instante pidiendo penalti. De locos.

Ahora la moda es ir a por el Atlético de Madrid. Incluso sin ver los partidos, que ya es el colmo de la desfachatez. Oyen agua y no saben si llueve en la calle o es la ducha, pero aún así van a por el Atlético porque, ahora mismo, todo es culpa del equipo de Simeone. Cerca está de que la acusen de ser parte de la lamentable amnistía a Puigdemont. Poco les falta ya para eso, se lo aseguro. Todo por el derbi. No busquen más misterios. Esto lo ha generado que el Atlético de Madrid ganase 3-1 el derbi ante el Real Madrid. Lo habitual es que gane el Real Madrid, de hecho durante 13 años fue así en una etapa larga de estos duelos, y cuando estás acostumbrado a reírte del vecino el lunes y este año, zasca, toca inundar Madrid, no solo ese lunes sino todos los siguientes mientras el Atlético siga ganando.

Ahora resulta que el club rojiblanco es el nuevo jefe de los árbitros. El nuevo poderoso que somete a su tiranía a todos lo rivales. JA JA JA JA JA. Cinco ‘jas’ por las cinco victorias del Atlético. Y no solo "roba" el cuadro de Simeone sino que Correa o Portu fingen lesiones para arremeter contra el Real Madrid. ¿Gil Marín habrá pagado a Portu y al Girona para, juntos, derrotar al Real Madrid? ¡Conspiración! ¡Illuminatis! ¡Reptilianos! Desde Paco Porras, Tony Genil y Tamara Seis Dedos no había visto espectáculos tan dantescos en televisión, radio o periódicos. Por cierto, ayer vi a Sadiq en el Metropolitano, autor del puñetazo goleador más importante de los últimos años que fue, casualmente, ante el Atlético de Madrid. Oyarzabal, manos arriba todos o ninguno, ¿no?

Volviendo al fútbol fuera del circo, quedan por delante dos semanas de parón que al Atlético de Madrid le van a venir de lujo. La lista de Luis De la Fuente permite a Simeone recuperar físicamente a Azpilicueta, Hermoso, Marcos Llorente, Saúl y Koke. Solo se va Morata. Jugadores como Correa o Depay no se irán para recuperarse de sus lesiones. Como pasa también con Giménez o Barrios. Witsel ya no juega con Bélgica. Riquelme o Javi Galán tendrán tiempo para seguir cogiendo las pautas y hábitos que demanda Simeone. Y Lino, que está demostrando que jugar en el Atlético es fácil si corres y haces lo que te dicen, recuperará aire para seguir dando exhibiciones ofensivas y defensivas como la de ayer. Le pueden preguntar a Kubo cómo defiende el brasileño.

Lo único que me preocupa del parón, aparte de la salud de Oblak, Morata o Griezmann, es que habrá mucho tiempo libre para inventarse cosas y ya saben, si hace 31 grados en octubre, será seguramente culpa del Atlético de Madrid. Feliz parón.