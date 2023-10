Cómo veo esto de la amnistía

Habiendo escrito hace más de una década sobre nuestra bolivarianización en Vozpopuli, sobre La reforma alternativa y silenciosa de la Constitución y El ascenso de una nueva forma de Estado hace unos años en el El Mundo, y más recientemente, aquí en Libertad Digital, sobre Un tribunal para corromper la Constitución y El golpe de Estado en proceso, se podrán más o menos imaginar qué pienso de la amnistía. Sí, en efecto, un capítulo más de un itinerario que sigue su curso sin que nadie ni nada pueda detenerlo por los motivos que sabemos o intuimos.

No voy a extenderme mucho. La proyectada amnistía me ha hecho recordar a un curilla estupendo que conocí hace casi veinte años. A Don Rino le dio por absolver después de misa, sin confesión, no sólo al grupo de estudiantes que atendíamos su oficio, sino a los familiares y hasta a los amigos de los parroquianos que nos acompañaban y que obviamente no estaban allí presentes. Tampoco huidos, ninguno era prófugo, todo sea dicho.

Cuando aquella praxis llegó a conocimiento de la autoridad eclesiástica causó una gran perplejidad e inquietud. Había unanimidad y nuestro buen pastor se vio entonces en problemas. La reprimenda fue sonada en toda la región porque, según la autoridad, y con toda la razón, Don Rino no podía excederse y desconocer las normas que debía observar ni desvincularse del más sencillo sentido común. Él, todo sea dicho, a pesar de ser el primero en deber cumplir las reglas de la liturgia, se excedía sin mala voluntad. Y desde luego sin interés personal alguno. Por eso era acreedor de un cristiano perdón.

Llevamos semanas con innumerables artículos, encuentros, debates y no sé qué más para aclarar la constitucionalidad de la medida de un Gobierno y una clase política de felones, burgueses, arribistas y amorales, sin más dios ni autoridad que el dinero, el poder y la posición. Aunque lo puedo entender por la dinámica de nuestras sociedades, causa un cierto bochorno ver a tantos entendidos en las cosas del Derecho discutiendo sobre un asunto cristalino que no tiene diez segundos de duda; pero nada, ahí seguimos, en la lógica autorreferencial que, para muchos, se proyecta hacia la instrucción. Ese mecanismo perverso que ya fue denunciado por Tolstoi en su estupendo libro Confesión y del que hasta él mismo se avergonzaba.

La Constitución de 1978 lleva ya años difunta, pero todavía no lo queremos aceptar. No vale absolutamente nada y seguramente ha sido víctima de sus propias deficiencias. Esta es la triste noticia para todos los que en algún momento de nuestras vidas hemos creído en el Derecho como mecanismo de juridificación y control de la vida y conveniencias políticas. Esto ha dejado de ser ya así. Gozaremos de un Estado democrático reducido al voto, intensamente cautivo, pero no de un Estado de derecho. Admitámoslo y demos, no sé si cristiana, pero buena sepultura.

El cambio de paradigma en el que ha entrado nuestro país, donde el Derecho importa exactamente cero, la división de poderes es ya inexistente y las pretendidas necesidades u oportunidad política guía toda la actuación de la Res Publica, al ciudadano corriente como usted o yo mismo, sólo le queda la indigna obediencia o la consciente huida. Y suerte.