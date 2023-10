¡Qué asco da el Atlético de Madrid!

¡Qué asco dan el Atlético de Madrid y sus aficionados! Esta frase, visto el percal, no está muy lejos de ser escrita o dicha en un medio nacional o desde algún club de España o de Europa. Tampoco descarto el resto del mundo, sinceramente. A día de hoy, me espero cualquier cosa. No, no estoy exagerando. Hasta hace poco parecía impensable que en algún medio de comunicación nacional se llamase "tonto" o "estúpido" a un jugador como Morata y un personaje, ex árbitro, lo hizo en ABC. Lo imposible se torna posible, amigas y amigos.

Es increíble lo que se ha generado en las últimas semanas con un Atlético de Madrid que a estas alturas de campeonato está cuarto y tiene como principal victoria su 3-1 al Real Madrid en el derbi. No me quiero ni imaginar qué dirían del club, entrenador o jugadores si fuese líder o hubiese vuelto a salir campeón como en 2021. En solo unas semanas, ojo a todo lo que se ha dicho del Atlético. Le acusan de robar en el derbi. Le acusan de manipular a los árbitros. Le acusan de inventarse una lesión llegando incluso a dejar fuera de un partido a ese jugador presuntamente sano solo para proteger su mentira. Llaman "tonto" y "estúpido" a Morata en medios. Y por último, el Celta saca un vídeo previo al partido con cachondeo sobre la afición del Atlético. De aquí a decir que el Atlético mató a Manolete empieza a quedar poco.

Primero me gustaría hablar del tema Morata. Habitualmente cuando algo te importa poco, no le prestas atención. No le dedicas insultos, artículos, mofas... Es irónico hablar de "madriditis" de otros cuando tú hablas más de Simeone, Morata, Koke o sus sueldos que de tu propio equipo. O llamas estúpido y tonto a Morata. Es gente acostumbrada a este tipo de acoso. En su vida normal también están pendientes, revisan e insultan a personas que no se comportan como ellos quieren. Se obsesionan. Es triste. Por eso hace unos días a Morata, un personaje le llama "tonto" y "estúpido" en un medio nacional que, repito, no representa al resto de los profesionales de ABC. Ese insulto es poco entendible cuando tienes un cerebro racional. A mí se me ocurre llamar tonto a un jugador, pongamos como ejemplo del Real Madrid, y en mi medio, como mandan los canones, me cantan las 40 porque no me pagan para ir soltando frases en plan ultra enfadado. No se puede llamar tonto a un futbolista porque no te gustase en su día lo que Morata hizo o dijo. Es lo que tienen las relaciones personales gratuitas, las únicas que por suerte conozco, que la gente no se comporta como uno quiere. Morata no se comportó como muchos quisieron y ahora le llegan incluso a insultar. Los hay que le mencionan más que Shakira a Piqué. Penoso.

Respecto al vídeo del Celta de Vigo, no encuentro ni una sola razón para decir nada malo del club celeste. No me sale. No me nace. De hecho hace dos años estuve en verano en Vigo y no me compré la camiseta del equipo celeste porque aún no habían recibido las nuevas de la temporada 2022/2023. Por mucho que rebusque no encuentro conflicto alguno entre Celta y Atlético de Madrid. Nada. No hay finales que hayan podido generar fricciones, partidos polémicos que marcasen el futuro de algunos de los dos equipos en liga, enfrentamientos verbales entre entrenadores, conflictos entre aficionados... nada. Como mucho, el fichaje de Augusto por el Atlético quizá molestase por lo que habitualmente hacen todos los equipos, hablar antes con el jugador, pero sinceramente no creo que eso puede generar animadversión entre clubes.

De hecho hay buena relación entre dirigentes. Este mismo verano se negoció el traspaso doble de Javi Galán al Atlético y Manu Sánchez al Celta. Tampoco creo que el fichaje de Galán sea un puñal en el corazón celeste. ¡No es Mostovoi, Karpin, Mazinho o Iago Aspas! Por eso no me quiero tomar mal el vídeo del Celta. Ojalá el domingo se vea un gran ambiente y espectáculo en Balaídos y ambos, a final de temporada, logren sus objetivos. Es más, me atrevo a decir que es un motivo de orgullo y de grandeza que el Celta haga una campaña como la que ha hecho con el Atlético y no cuando juegan contra Barcelona o Real Madrid. Y ante el Barcelona con el caso Negreira se podrían hacer vídeos muy irónicos. Esto denota que consideran este partido un duelo vital. Esto se hace en partidos grandes. El único ‘pero’ que puedo poner, como madrileño y a modo de broma, es el acento que imitan. C Tangana podría haber sido un actor mejor ahí, hombre. De hecho, no se nos olvide que "El Madrileño" ha escrito el maravilloso y espectacular himno del centenario del Celta. Otra razón más para no buscar conflicto con el equipo vigués.

El tema es que se acumulan muchas cosas. También salió Oyarzabal el otro día diciendo que los comunicados del Atlético prácticamente le habían dado los tres puntos al equipo de Simeone. Son muchas cosas ya. ¿Qué será lo siguiente? ¿Se acusará al Atlético de que llueva poco? ¿Habrá sido Simeone el causante de que los veranos duren más y sean más calurosos? ¿Le pondrán la camiseta del Atlético a Benzema en las últimas noticias sobre él? ¿Cobra la mascota Indi 45 millones netos por temporada? No sé, como he dicho antes, ya me espero cualquier cosa.