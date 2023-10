Debería ser el título de mi novela tragicómica o carnavalesca con un punto distópico, pero siguiendo la tradición ágrafa no creo que la escriba. De todos modos, viendo lo que estamos viendo, no ya estos días, sino desde hace años, no es exagerado centrar y resumir todo, cualquier cosa, denuncia, análisis o desvarío, en el pony de Von der Leyen. Ese que ha sido devorado por lobos como consecuencia de las medidas políticas y normativas de nuestras autoridades y que se ha revelado con una inusual fuerza explicativa.

Francia pobló en su día sus burocracias coloniales de matones de patios de escuela y por eso crearon enormes problemas allí por donde pasaron. Lo mismo se puede decir de otras fuerzas europeas, pero es que ahora, la práctica totalidad de países de la UE han reunido en las suyas, las que se concentran en Bruselas y también por el resto del orbe, ideológos, napoleonchus y burgueses funcionariados con menos criterio o conocimiento que una ameba y el mismo coraje que un okapi.

Pero ahí están, quemando millones y creyendo que arreglan un mundo que no hace sino empeorar. Tuve ocasión de decírselo a dos bien trajeados, prologación carnal de los teléfonos que usaban continuamente, en un hotel de Granada esos días de la cumbre que iba a sentar los cimientos de no sé qué exactamente y superar, desde el multilateralismo y la ciega fe en la autosugestión, la pax americana de décadas atrás.

Era Nagorno Karabaj y no Ucrania el suceso novedoso que daba sentido a tamaña reunión de altoburgueses con mando. No sabemos, nadie lo sabe, qué sucedió en Granada esos días salvo el insolente trastorno provocado en la ciudad y los numerosos álbumes de fotos y cotilleos por los jardines de la Alhambra. Y claro, de repente, sin resolverse nada de Lampedusa, acto seguido, ataca Hamás desde Gaza y Zarputin aparece reunido muy amigablemente con Xi Jinping. Menudo papelón el de los nuestros. Pero las fotos en la Alhambra ya no se las quita nadie.

Eso sí, como en este mundo líquido, por usar la expresión que ha cobrado fortuna, se contenta todo el que quiere, doy por hecho que nuestros altoburgueses, impasibles con lo de Armenia, desconcertados con lo de Gaza, andarán celebrando esa derrota-victoria de Tusk en Polonia. Es de esperar que nuestros matones se centrarán ahora, con todas sus energías, en los cristianos de por allá. Esos que, como los de Saigón en su día, eran los más devotos porque en algún momento de sus vidas había escapado del comunismo. Nuestra nueva clase, del comunismo no dice prácticamente nada, lo tiene perfectamente asumido e interiorizado, no sabemos si como aliado o como plan final.

En fin, en ese libro extrarodinario que es El simpatizante, de Viet Thanh Enguyen, se nos dice que cualquiera que tenga fe en eso de la misión civilizadora y en el estilo occidental debe encontrarse en el mejor de los casos picado por el bicho del esceptisimo. Esta clase política, insisto, profundamente analfabeta, ensimismada y arrogante, abrazada a la consigna y al presupuesto público, no sólo no ha entendido nada sobre la deriva del mundo, sino que es evidente que ha infringido ya un daño a las sociedades libres del cual difícilmente nos vamos a recuperar.

Crear una civilización y un mundo de paz y prosperidad lleva siglos, pero desmantelarlo, adoctrinando a la ciudadanía en ideas incluso para ellos perjudiciales, también en fanatismos ideológicos o asumiendo esos u otros fanatismos como aliados, lleva solo unos años. Luego ya, los lamentos.