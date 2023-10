Pedrogábalo y el uso del nombre de España en vano

Que los españoles tengamos que vivir a la vez el juramento de la Princesa de Asturias como heredera de la Corona de España y la proclamación de una amnistía para golpistas —y ya veremos para quiénes más—, que sitúan los actos de esa misma Corona, del poder judicial y de más de media España democrática al margen de la caprichosa ley de un funesto socialista como Pedro Sánchez , es impensable para quienes se obstinan en creer que el individuo que se ha hecho con el poder en España tiene algún escrúpulo. Fatal error.

Se sabía, desde mucho antes de que Ortega describiera a su Mirabeau, que los políticos, cuanto más implacables mejor, carecen de escrupulosidad. Es más, es que no pueden tener escrúpulos porque, poseídos por unos instintos políticos de gloria personal, se sienten impulsados por su dinámica sin alma. Por ello, pisotean toda experiencia histórica, cualquier norma jurídica y los cánones éticos y estéticos usando la farsa, la mentira y la mendacidad sin la más mínima vergüenza. Pero aun así cabe la distinción entre los auténticos políticos y los falsos.

En el libro Manual de resistencia, este cada vez más sorprendente, falso y peligroso Pedrogábalo –el narcisista y transformista Heliogábalo fue considerado por Antonin Artaud como un "ofuscador" de la Historia—, escribió lo que sigue retratándose definitivamente y para siempre:

Mi experiencia en Sarajevo me vacunó contra los destrozos del nacionalismo y la política identitaria. Vi a políticos sin escrúpulos, que no calibran las consecuencias de sus discursos de odio, ni las sociales ni las políticas ni las económicas. Mejor dicho, no es que no las calibren, es que alimentan lo peor de sus pueblos, porque ellos viven a costa de esa confrontación.