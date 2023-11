El odio patológico a Simeone les pone muy brutos

Lo bueno de tener amigos de diferentes equipos es que gracias a ellos puedes ir respirando el ambiente de diferentes clubes, como digo yo, entre cañas. Así sabe mejor una buena tertulia de fútbol. Esta misma semana dándole vueltas a qué escribir hoy sobre Diego Pablo Simeone solté el tema entre mis amigos y uno de ellos me dijo con rotundidad: "Es acojonante que en la semana que el Real Madrid renueva a Vinícius y Rodrygo tengamos que hablar hoy del Cholo este". No se le puede quitar la razón, la verdad. Él es del Real Madrid, es decir, tiene su punto de interés en lo que le ocurre al conjunto blanco y, como es lógico, quiere saber más de lo que ocurre con la renovación de Rodrygo y Vinícius de lo que ocurre con la del Cholo Simeone. No se le puede poner un ‘pero’ a su frase. Le interesa lo que le interesa. Chapó.

Dicho lo anterior, actualmente no podemos debatir "entre cañas" los detalles de Rodrygo o Vinícius porque, mayoritariamente, nadie ha dicho lo que van a cobrar los dos jugadores brasileños del Real Madrid. Casi nadie lo ha dicho en neto y ni mucho menos lo van a pasar a bruto. Uno de los grandes talentos del equipo y la estrella, con permiso de Bellingham, han renovado sus respectivos contratos y el seguidor madridista sí sabe lo que cobrará Simeone y no lo que cobrarán estos jugadores. Ahora bien, en caso de que se cuente, ¿se dirán el sueldo en neto o en bruto? En neto. Brutos se ponen con otro.

El tema de Simeone tiene fácil explicación. La noticia esta semana es que el Cholo firmará su renovación por el Atlético de Madrid, si nada cambia, hasta 2027. Además, el sueldo del entrenador argentino bajará hasta los 12-13 millones de euros netos por cada temporada firmada y nada se moverá siempre y cuando el cuadro rojiblanco esté, como mínimo, en Champions cada año. Si eso no pasa, ambas partes podrán hablar de su futuro al final de la misma. Sobre esto, me parece necesario volver a matizar una cosa que llevo contando meses en Libertad Digital y esRadio. Simeone no está cobrando 20 millones o más en el Atlético desde hace mucho. Se ha bajado el sueldo, como mínimo, dos veces y repito, no está cobrando 20 millones ni mucho menos. Esto debería ser fácil de entender salvo que el odio patológico hacia el Cholo te obligue, entre otras cosas, a mentirle a la gente que te sigue y te exige información veraz, no adulterada por rencillas. Esto no lo digo yo. Esto lo han dicho en Marca, en la SER con periodistas como Talavera, en la COPE, en Onda Cero... Desde hace tiempo se sabe que el Cholo se bajó el sueldo, aunque haya por supuesto gente que prefiera mentir a contar la verdad.

Esta semana mis quejas a principio de la misma han venido porque me hace especial gracia lo brutos que se ponen con el sueldo de Simeone y lo netos que se ponen con los de otros jugadores. Bueno, si es que saben esos sueldos, porque visto lo visto, el seguidor del Real Madrid recibe la información justa de su propio club. Ojo lo mismo a partir de ahora se saben más cosas. Acción-reacción. En fin... Simeone en neto cobraría unos 17 este año y 13 los próximos tres años. Suma fácil: 17 + 13 + 13 + 13 = 56 millones netos. Lo paso a bruto con una cifra aproximada ya que lo que una empresa paga por un empleado no es exactamente multiplicar por dos, pero por hacerlo simple: 56 x 2: 112 millones. No meto más cosas porque si tenemos que hacer caso a todo lo que dicen los expertos, Simeone cobraría 400 millones más solo por respirar y Mbappé llevaría jugando en el Real Madrid 5 años. 112 millones brutos le costaría al Atlético de Madrid tener a Diego Pablo Simeone hasta 2027. 56 netos se llevaría el Cholo. Que no es lo mismo. Por eso lo matizo.

Resumidas las cuentas, ¿por qué viene mi queja? No es por los más de 100 millones que pagará el Atlético por tener a Simeone hasta 2027, eso es una realidad y encima me parece poco sueldo para los más de 1000 millones que ha generado desde su llegada al club, sino por lo dicho anteriormente: se ponen muy brutos con este tema. La trampa de ponerlo en bruto en unos sueldos, pero no en otros. Es como decir que Hazard, si cobraba 10 netos, 20 brutos, cobró del Madrid... ¡80 MILLONES DE EUROS POR 4 AÑOS! ¿Cuántas veces han escuchado que Eden Hazard le costó al Real Madrid 80 millones de euros en sueldo más 100 fijos y 40 en variables en traspaso? Pocas. Algún medio o periodista lo habrá dicho, pero será la excepción. Pongan en Google, por ejemplo, lo que le hubiese pagado el Real Madrid a Mbappé. Textual: "Mbappé va a cobrar 35 millones de euros netos en el Real Madrid". ¡Sorpresa! ¿Y el bruto? A esto me refiero.

Por seguir con estas casualidades de la vida. Tampoco se ha hablado en su día del montante de tener a los Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Modric o Sergio Ramos. Se hablaba de sueldo neto, no del bruto y eso es lo que me hace sospechar que soltar informaciones brutas del Cholo Simeone es una forma de trampear, señalar y reformular informaciones y acusaciones que te han ido desmontando continuamente. Porque todo esto viene porque al escuchar que Simeone iba a renovar, muchos dieron por hecho que lo haría con una subida. Se frotaban las manos con esa información. Cuando vieron que bajaba a 12-13 por año, solo ponerse brutos les valía para sostener su obsesión cholista.

Esto que ocurre con Simeone, no sorprende. Venimos de semanas en las que se ha acusado a Correa de fingir una lesión. Poco tiempo después se llamó "tonto" a Morata de manera directa o indirecta en medios de comunicación. Es lo que hay. Vivimos en la era ‘Mbappinventiana", por lo que nada sorprende ya. El tema es que creo que hay que ofrecer las diferentes versiones de la misma historia contando todos los puntos. En mi caso les he hablado del neto sin ocultar el bruto y viceversa. Por eso de contar bien las cosas.