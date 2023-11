¿Hastá dónde llegará el golpe? El plan de Sánchez en 10 puntos

Hay gente que considera que Pedro Sánchez está cediendo ante los nacionalistas. Y se echan las manos a la cabeza ante la pasividad, cuando no el aplauso, de la masa socialista ante la presunta claudicación de su líder máximo respecto a los golpistas catalanes y filoterroristas vascos. Los militantes y simpatizantes del PSOE se muestran entre indiferentes y complacidos respecto a las mentiras flagrantes, "cambios de opinión" los llaman, de su Secretario General sobre la concesión de amnistía, borrado de delitos de malversación y condonación de deudas de los más ricos respecto a los más pobres de España. Los militantes y simpatizantes del PP se muestran sorprendidos y lo achacan a que Sánchez es un psicópata narcisista y maquiavélico. Lo último no es incompatible con que Sánchez esté llevando a cabo el deseo inconsciente de la inmensa mayoría de la izquierda socialista: acabar con la monarquía, la democracia liberal y el Estado de Derecho aunque sea el precio de destruir España. Un precio pequeño porque sería a cambio de multiplicar las repúblicas en territorio peninsular, algo que en el imaginario progre no deja de ser una política progresista (un progreso indudable hacia el abismo).

Pero cabe la posibilidad de que Pedro Sánchez no esté cediendo ante los nacionalistas. Por eso los socialistas casi sin excepción (honrosas excepciones) aplauden a Sánchez: están llevando a cabo un plan propio reprimido hasta ahora en su subconsciente colectivo. Los objetivos de Sánchez y los socialistas en realidad están alineados con los nacionalistas. Hasta que los que no son socialistas o nacionalistas no entiendan esto, la deriva seguirá adelante. Los puntos del plan de Sánchez y su tribu socialista son:

España es contingente; el PSOE, necesario. La Constitución del 78 fue un pacto circunstancial obligado por los poderes fácticos (Ejército, Iglesia y el fantasma de Franco). Los poderes fácticos impusieron la monarquía y símbolos como la bandera rojigualda y el himno. Además, permite un régimen económico liberal de respeto a la propiedad privada y prioriza los derechos individuales sobre los colectivos. La reforma de la Constitución por vías legales la blinda contra ataques a su núcleo duro (ver punto 3). Dado que la revolución constitucional no es factible, lo impediría la España liberal-conservadora, hay que aliarse con la anti-España anticonstitucional (del PNV a ERC pasando por Bildu y Junts). La anti-España anticonstitucional exige, para acabar con la Constitución, finiquitar España. Otra cosa no, pero coherencia y arrojo hay que reconocerles (como a la Mafia italiana y a los narcos mexicanos). La III República bien vale un "procés". Frente al lugar común de que la UE no admitiría una Cataluña independiente, en realidad la UE se lavará las manos como Poncio Pilatos cuando se encuentren con una "confederación ibérica de repúblicas" (ver infra). El control de los jueces es fundamental. El Tribunal Constitucional ya está neutralizado, vía Conde-Pumpido y Juan Carlos Campo. La amenaza del "persecución judicial" hará el resto. A Montesquieu lo asesinó Alfonso Guerra, y de Tocqueville se ocupa Margarita Robles. El guerracivilismo y la tensión social son al PSOE como el mar y el movimiento a los tiburones. En su último comunicado el PSOE declara explícitamente al PP el "enemigo".

E implícitamente a todos los que no somos socialistas. O estás con ellos o contra ellos. Lo que significa que vamos a revivir 1934 con el horizonte de un referéndum, que será concedido en la próxima legislatura (Pedro Sánchez lo ha negado con convicción, así que con total seguridad se producirá). Con la meta final puesta en la independencia de Cataluña en 2034 y la proclamación de la III República en lo que quede de España junto a la proclamación de una evanescente "Confederación de repúblicas libres, soberanas y solidariamente unidas según la voluntad libre de sus poblaciones". O, dicho de otro modo, una península ibérica formada por repúblicas socialistas. The Economist y Financial Times escribirán editoriales felicitándose de la imaginativa solución del genio Sánchez. En París brindarán con champagne y en Rabat con lo que sea que brinden. Usted y yo, sin embargo, no tendremos para brindar sino las lágrimas de nuestra impotencia presente, nuestra desidia pasada y nuestro miedo futuro.