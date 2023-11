Feijóo, por el buen camino

Cursilerías de cantautor naíf al margen (¿cuándo dejarán de una vez los líderes políticos esa impostura de hacerse pasar por sensibles letraheridos?), el tono, la forma y el fondo del discurso de Feijóo en la réplica al replicante resultaron impecables. Porque son esos, justo esos, el tono, la forma y el fondo que deben caracterizar a la oposición seria y responsable —la que acude al hemiciclo del Congreso al abrirse las sesiones y solo lo abandona cuando la presidencia ordena su finalización—, durante una legislatura, la inminente, que ya ha empezado a morir incluso antes de haber nacido.

He ahí, si no, el cubo de agua helada que la mano derecha de Puigdemont, esa delincuente común condenada a cuatro años y seis meses de cárcel que responde por Laura Borràs, acaba de lanzar sobre las pretensiones de estabilidad parlamentaria con que todavía fantasean sus benefactores de Ferraz: "Yo, de ser Pedro Sánchez, no estaría contento, estaría muy preocupado. Hace cuatro años logró pactos que duraron una legislatura porque pactó con aliados, ahora no". Clar i català, como dicen en el País Petit. En cuanto tengan la amnistía en el BOE y en el bolsillo, empezarán a correr las manecillas del reloj para el próximo adelanto electoral. Y ni un minuto más tarde. Por eso, la absoluta pertinencia de que Feijóo adopte una línea política que sobrepase los estrictos límites convencionales de la derecha sociológica.

Y es que el PP tendrá que ir más allá del espacio tradicional de la derecha para ganar, exactamente igual que Sánchez se ha adentrado en terrenos pantanosos muy alejados del sentir de la socialdemocracia leal a España con tal de aferrarse al oropel del poder. A partir de ya mismo, Feijóo no debe limitarse a encabezar simplemente el espacio de la corriente liberal-conservadora del país, sino que, por el contrario, su misión pasa por promover un frente patriótico mucho más amplio y transversal en lo ideológico, un genuino bloque ciudadano en defensa la dignidad y la soberanía de la nación, ahora tan amenazadas. Y ese discurso de ayer marcó el camino.