Hay un Atlético campeón que solo juega 45 minutos: ¿tiene solución?

Este Atlético de Simeone lleva desde diciembre de 2011 con nosotros y es por tanto un amigo al que conocemos perfectamente. Sabemos si va a llover o no viendo unas pocas nubes sobre el Metropolitano. Sabemos si será un día soleado o no en apenas 10 minutos. Eso tiene una parte positiva y es que el equipo es un conjunto reconocible con unos cimientos firmes y sólidos, sin embargo, la parte negativa la encontramos en que algunos errores, a pesar del paso de los años, se siguen cometiendo.

La sensación que tengo cuando veo al Atlético, incluyendo ayer el partido ante el Almería, es que por un lado hay un equipo que puede ser perfectamente campeón si se lo propone y si le dan las piernas y por otro un conjunto que puede quedarse a medias si no soluciona sus males endémicos. El equipo campeón es el que hace encuentros de máxima concentración y bien regulada intensidad en la mayoría de los 90 minutos. El otro es el que, como ayer, puede golear a su rival sin mayores dificultades y acaba tirando de San Oblak para salvar una victoria en casa ante el colista. El campeón juega ambas partes. El otro, elige cuál de las dos jugar. En Barcelona fue la segunda. Ante el Almería fue la primera.

Lo que me preocupa es que da la sensación de que aparte de intenciones al Atlético le pesan los pantalones. "Jugamos un montón de partidos, con el club, la selección y eso pasa factura. Por eso es importante tener una plantilla amplia, con jugadores de nivel, que aportan. Jugamos miércoles, sábado, martes...vamos a necesitar de todos si queremos aspirar a Liga, Champions y Copa", comentó Savic al acabar el partido. Un Savic, por cierto, que no estuvo nada bien.

El Atlético está seco. Ojo, eso no disculpa para nada lo que pasó en Barcelona, porque el equipo de Xavi también juega cada tres días y el cansancio se debe notar con el paso de los minutos, no recibiendo 4 o 5 ocasiones del rival en los primeros 15 minutos. En el primer cuarto de hora que nadie me venda cansancio. Luego sí, pero antes no. En fin, volviendo al tema principal, este Atlético parece ir con el gancho en muchos partidos. El mejor ejemplo lo encontramos en su estrella, Antoine Griezmann. El mejor Atlético suele coincidir con el Griezmann más fresco. Y al revés igual. Se deja la vida en cada partido, pero es que el pobre no deja de jugar en todos y cada uno de los encuentros. Tanto en el Atlético como con Francia. Al ‘7’ le vendría genial un descanso, uno que pudo llegar frente al Almería si el equipo hubiese rematado la faena. No lo hizo y Antoine se volvió a comer 90 minutos de encuentro con la Champions el miércoles y San Mamés el domingo.

Al Atlético le falta aire. La plaga de lesiones de inicio de año fue cruenta. Una media de siete u ocho lesionados y aún así el equipo de Simeone ganó a todo lo que se le puso por delante, incluyendo equipos como Real Madrid o Real Sociedad. Pero sigue faltando plantilla. Ahora sin Barrios se nota aún más. Con Memphis estando más fuerte que atlético, ídem. Lemar, KO para todo el año. Si el Atlético ya necesitaba un 5 en verano, ahora se antoja vital fichar a alguien si el equipo quiere competir con aire en los pulmones y fuerza en las piernas. El problema es lo que el club pueda o quiera gastar porque si es por algunos, India, la mascota, podría llegar a ser un revulsivo si con eso se ahorran gastar dinero.

El mes de diciembre será un mes de armas tomar para el Atlético. La parte positiva es que gente como Morata o Correa vieron ayer portería y rompen su sequía goleadora. El caso de Morata no me preocupaba porque era cuestión de tiempo que volviese a marcar y además lo hizo con un golazo que si firma otro futbolista tendríamos hasta en el parte meteorológico de cada cadena de televisión. Como lo marcó Morata, mejor centrarnos en si se pisó o no la placa de Joao Félix, ¿no? Nada nuevo, por otro lado. Penoso, sí, pero nada nuevo. El tema de Morata es que no hay nada más arriba como 9 puro. Memphis está en un limbo de momento y físicamente... pues físicamente se le ve como al Fernando Torres actual, es decir, más fuerte que rápido sobre el campo. El problema es que Depay sigue en activo y la prioridad no es estar ‘cachas’ sino en plena forma futbolística. El que no tocó césped ayer fue Hermoso, por las rotaciones, y se notó quién saca el balón jugado en defensa. No está el Atlético a día de hoy para no renovar a Mario visto lo visto.

En conclusión, el Atlético de los 90 minutos o más debe ser recuperado. Por preparación o por talonario, pero este equipo necesita aire y piernas. Solo compitiendo durante todo el partido se podrá optar a grandes cosas porque si cansados y con pocos efectivos son capaces de acumular 19 partidos, entre Liga y Champions, ganando en el Metropolitano, ¿qué no podrían hacer con una plantilla más equilibrada? 19 encuentros, ojo. Abono bien pagado.