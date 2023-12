La Excepción española y la náusea europea

La Excepción española podría convertirse en la náusea europea. Es un presentimiento de las naciones más desarrolladas de Europa que mira con recelo el sanchismo. La opinión europea es muy importante para nosotros. Otra cosa cosa es que la UE sea eficaz para detener pronto y rápido el Estado de Excepción montado por el separatismo y el comunismo sanchista. Pero la culpa, que sigue siendo un medio clave de la política, ya ha sido asignada por la UE al sanchismo. La culpa de toda la barbarie contra la democracia es de Sánchez y su banda. La cosa está meridianamente clara para toda Europa. Se abrirán Comisiones para desmontar el ataque directo del sanchismo al Estado de derecho democrático. Se harán más y mejores debates contra la deconstrucción sanchista de la democracia. Esto no tendrá fin hasta que el felón sea detenido. Y juzgado en unas nuevas elecciones o ante la Justicia.

Pero nadie se engañe. Todo dependerá de los demócratas españoles. De los ciudadanos. La lucha será menos larga de lo que algunos creen. Y tendremos que aprovechar cualquier mínima victoria. Hemos de experimentar y sentir en nuestras carnes y almas la Excepción española. Pero, después de algunas batallas ganadas, especialmente el bochorno que Sánchez esta pasando en Europa, lo vemos de otra manera. Es posible transformar la Excepción en Oportunidad. Perseveremos en esa transformación. No hagamos de la Excepcionalidad el escudo del Gobierno sino el arma letal contra el felón que ha vendido España por impunidad. Repitamos a todas horas y en todas partes que Sánchez compra poder por impunidad hasta echarlo de España y llevarlo a los Tribunales de Justicia. Repitamos lo obvio: no ha ganado elección alguna, y tenía otras opciones antes que comprar siete votos para mantenerse en el poder.

Sánchez ha pervertido la democracia con sumas aritméticas falsas. Y otras mil perversidades. De todas ellas ha hecho una Excepción que convierte a este país en un Esperpento. Sánchez, sus ministros y sus lacayos dan vergüenza ajena. Pero no desfallezcamos. Reciclemos esa Excepción hasta convertirla en energía para la protesta callejera y para dotar de inteligencia a quienes deben combatir este Gobierno en el Parlamento y en los tribunales nacionales e internacionales de Justicia. La Excepción es el gran acicate para regenerar la democracia y reorganizar la sociedad civil contra la casta política. La Excepción debe dar alas a los políticos demócratas en todas las instituciones. La Excepción española tiene que ser utilizada no para que el felón Sánchez entre y salga del orden jurídico cuando le venga en gana, sino para ponerlo en cuestión en la calle, en las instituciones y en los medios de comunicación. Hay que denunciar sus mil cobardías, empezando por no dar la cara en el debate de investidura ni en la presentación de su Amnistía para delincuentes… Sánchez entra y sale del orden jurídico no por inteligencia política sino por cobardía contrastada…

Después del varapalo que se ha llevado en la UE, la protesta tiene que arreciar. La Excepción debe ser utilizada para arremeter contra la ideología plebeya de quienes lo apoyan en las Universidades, las Academias, las Asociaciones de Periodistas y los miles de "intelectuales" vendidos al poder sanchista. La Excepción, sí, es ya un impulso contra todo tipo de chiriguitos creados por el felón para destruir la Nación española. La Excepción, el encanallamiento provocado por Sánchez y su banda, es observado con temor por el resto de Europa. El hacer pasar por normal que un político compre su poder por impunidad molesta en toda Europa. Aprovechemos ese malestar. Mostremos por todas partes que la Situación de Excepción que vive España es contemplada con desasosiego por todos los países de la Unión Europea. Por todos. Y cuando hablo de Excepción, quede claro que no hago teoría; no me refiero a una determinada abstracción, hablo de la miseria humana y política de gente que prefiere pactar con delincuentes y terroristas antes que perder el poder, me refiero a la villanía del ministro de Transportes que aplaude antes a un alcalde de un partido filoterrorista que a otro del PP… Hagamos, en fin, de la Excepción el arma para poner a cientos de cargos políticos ante sus contradicciones. No es menester recurrir a filósofos del Estado de Excepción para decir que la Excepción sanchista es un esperpento. Hobbes, Donoso Cortés, Benjamin, Schmitt, o cualquier profesorcito español o italiano que teorice sobre el Estado de Excepción, guardarían silencio ante la Excepción del Estado Español. Sentiría asco. Náusea.