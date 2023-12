Pacto PSOE-Bildu: las once víctimas del PSOE asesinadas por ETA

Sánchez es presidente del Gobierno gracias, entre otros apoyos indeseables, a los seis diputados de los herederos políticos de ETA que votaron a favor de su investidura. La semana pasada se conoció el pacto del PSOE con Bildu, para entregar a esta formación política el Ayuntamiento de Pamplona, lo que sucederá el próximo día 28 —festividad de los Santos Inocentes, que triste paradoja— con la aprobación de la moción de censura contra la actual alcaldesa, Cristina Ibarrola, de UPN, partido que ganó las elecciones municipales el pasado 28-M.

El paso dado por Sánchez de entregar una institución tan importante, como el Ayuntamiento de la capital de Navarra, a los herederos políticos de ETA, llega después del blanqueamiento que durante los últimos cinco años, el presidente del Gobierno ha llevado a cabo con Bildu, tratándole como un partido político más del arco parlamentario, "progresista y democrático" como le definió hace unos días el mamporrero que Sánchez ha sentado en el Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Transportes, Oscar Puente.

Pero no será el último paso que el PSOE dará con Bildu. Dentro de unos meses habrá elecciones autonómicas vascas, donde la pugna PNV-Bildu va a estar muy ajustada. Si la coalición abertzale gana esas elecciones, lo cual es posible, el PSOE se prestará a apoyar la investidura como lehendakari, al candidato de Bildu, un apoyo que se verá facilitado por el perfil del candidato de la coalición abertzale: 40 años, Ingeniero de Telecomunicaciones y sin ninguna vinculación en el pasado con ETA, como si la tenía Arnaldo Otegui, que inteligentemente renunció a ser el candidato.

Una vez en el Palacio de Ajuria-Enea de Vitoria, la sede de la Presidencia del Gobierno Vasco, Bildu pondrá en marcha el mecanismo de anexión de Navarra al País Vasco previsto en la disposición transitoria cuarta de la Constitución. En dicho mecanismo está contemplado que, tras la aprobación por parte del Parlamento Foral de esa anexión, tenga lugar un referéndum en Navarra para ratificar la misma. En ese momento, el Partido Socialista de Navarra, por orden de Sánchez, apoyará esa consulta.

Sin mucha esperanza de remover las conciencias de gentes como Sánchez, Cerdán, Chivite, Puente, etc., me parece oportuno recordar a los once militantes y cargos públicos del PSOE que han sido asesinados por ETA, dejando constancia en estas líneas de sus nombres, cargos públicos que ostentaron, fecha y lugar en que fueron asesinados por la banda terrorista.

Esta es la relación de los socialistas asesinados por ETA a lo largo de su macabra historia:

D. Germán González López (militante del PSOE y afiliado a la UGT. Asesinado por ETA el 27 de octubre de 1979 en Villarreal de Urrechu (Guipúzcoa) D. Enrique Casas Vila (secretario de organización del PSE. Senador por designación autonómica y parlamentario vasco. Asesinado por ETA el 23 de febrero de 1984 en San Sebastián). D. Vicente Gajate Martín (militante del PSOE y de la UGT; policía municipal en Rentería (Guipúzcoa), localidad donde fue asesinado por ETA el 17 de octubre de 1984). D. Fernando Múgica Herzog (histórico dirigente del PSE y hermando del exministro de Justicia en el Gobierno de Felipe González, Enrique Múgica. Fue asesinado por ETA el 6 de febrero de 1996 en pleno centro de San Sebastián) D. Fernando Buesa Blanco (ex-vicelehendakari del Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE). Portavoz del PSE en el Parlamento Vasco. Fue asesinado por ETA, junto a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza, el 22 de febrero de 2000 en Vitoria). D. Juan María Jáuregui Apalategui (militante del PSE. Ex-Gobernador Civil de Guipúzcoa en 1994. Fue asesinado por ETA el 29 de julio de 2000 en Tolosa). D. Ernest Lluch Martín (Militante del PSC. Exministro de Sanidad y Consumo en el Gobierno de Felipe González. Fue asesinado por ETA el 21 de noviembre de 2000 en Barcelona). D. Froilán Elespe Inciarte (Ex-primer teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), localidad donde fue asesinado por ETA el 20 de marzo de 2001). D. Juan Priede Pérez (Concejal del PSE en Orio (Guipúzcoa), localidad en la que fue asesinado por ETA el 21 de marzo de 2002). D. Joseba Pagazaurtundua Ruiz (militante del PSE y Jefe de la Policía Municipal de Andoain (Guipúzcoa), localidad donde fue asesinado por ETA el 8 de febrero de 2003). D. Isaías Carrasco Miguel (Ex-concejal del PSE en Mondragón (Guipúzcoa), localidad donde fue asesinado por ETA el 7 de marzo de 2008).

Estremece transcribir los nombres y los datos de estos once militantes y/o cargos públicos del PSOE. Fueron asesinados por ETA por el hecho de ser españoles y estar afiliados o representar en las Instituciones a un partido que, al menos entonces, defendía la Constitución y la unidad de España.

¿No queda en el PSOE, en sus dirigentes, en su militancia, un mínimo de dignidad y de respeto a las víctimas causadas en sus filas por ETA, para enfrentarse a Pedro Sánchez y decirle que ¡basa ya! de tanta indecencia? ¿Pueden haber caído tan bajo los dirigentes y los militantes de un partido que ha sufrido en sus filas, al igual que la UCD, AP, PP o UPN, el embate del terrorismo?