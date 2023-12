"A los del Atleti les da igual perder", dijo el cuñado en la cena

Me gustan las leyendas urbanas. Debe ser mi espíritu noventero que me recuerda grandes películas de terror. La chica de la curva, decir tres veces Verónica delante del espejo... estas son leyendas urbanas muy extendidas de las cuales siempre se han contado historias y se han hecho relatos costumbristas. Sin embargo la leyenda urbana que más me gusta es la de que al seguidor del Atlético le da igual perder.

Me apasiona esta leyenda que te puede firmar, como se dice habitualmente, el cuñado de turno en la cena de Nochebuena. Yo tengo suerte con el mío, eso no va a pasar, pero seguramente a muchos les pase. Ese momento en el que alguien cree que el seguidor del Atlético de Madrid sonríe cuando pierde. Que el colchonero disfruta de la derrota. Que no se van enfadados a casa. Que, por ejemplo, la vergonzosa derrota ante el Athletic no les afecta o no les hace criticar y exigir a su equipo. Una leyenda urbana como una casa que tiene una procedencia clara: el odio hacia el conjunto rojiblanco.

Tras el vergonzoso partido del Atlético ante el Athletic, si entrabas a Twitter o hablabas con cualquier colchonero por mensaje, el 95% de los mismos estaban muy enfadados con su equipo y todos ellos hablaban de que "así no se puede pelear la Liga". Incluso Jan Oblak usó esa frase. El esloveno no dijo "así no se puede ser tercero". El aficionado no dijo "así no se puede ser tercero". Hablaron de luchar por la Liga y de la distancia con Girona y Real Madrid. Todos y cada uno de ellos estaban decepcionados porque los rivales por el título se podían distanciar aún más. ¿Qué decía el sábado el cuñado? "Si es que solo quieren ser terceros". Y así funciona esto, señoras y señores. Da igual que el aficionado atlético critique al equipo, le exija y señale al título como principal objetivo, porque cuando se sigue una camino... Ya saben cómo es el refrán y no es la historia de un listo que sigue el camino. Y lo digo sin miedo ninguno. Cu-ña-dos, que sois unos cu-ña-dos.

Este tipo de situaciones las he tenido que vivir yo mismo en tertulias. Cuando el atlético dice que es favorito es un crecido. Cuando dice que no lo es, víctima. Incluso da igual que critiques a jugadores y entrenador cuando las cosas no te han parecido bien, ahí tienen las columnas mías anteriores en días como Valencia, Las Palmas o Barcelona, porque ahí esta el camino de la leyenda urbana y ya se sabe, los expertos no pueden salirse del camino. Solo hay que ver lo que pasó el sábado con todo Twitter Atlético desesperado y frustrado por la incapacidad de su equipo, no solo de intentar ganar en San Mamés, sino de competir mínimamente el encuentro. No hubo ni opciones de sacar un empate porque los hombres del Cholo Simeone fueron superados desde el minuto 1 al 90. La afición se quejó. Oblak no puso excusas. El Cholo tampoco. Adivinen qué dijeron en esa ‘cena de Nochebuena’ los expertos. Así es: "No le exigen al equipo" y "les vale con ser terceros y así les va". "Es que no hay autocrítica". ¿Pero dónde vive la gente que dice eso? Si Twitter Atleti es afilado hasta cuando se gana. ¿Qué piden? ¿Manifestaciones en la casa de jugadores y Simeone? Aquí se pide mucha exigencia a los demás y luego fallas un fichaje 6 años y "el mercado es así, chico".

Leyendas urbanas aparte que seguirán yendo por ese mismo camino del refrán, el Atlético debe pelear la Liga, pero está demostrando que no puede. Nadie le pide al Atlético cosas que no pueda hacer. Son muy buenos jugadores. Si pueden ganar 20 partidos en casa consecutivos es porque, cansancio y lesiones incluidas, tienes capacidad para ganar a cualquier rival y en cualquier parte. Sin embargo en Bilbao, Las Palmas, Valencia y Barcelona te pasan por encima. No es solo que te ganen, es que te bañan. No es normal. No es excusable. ¿Quieren un Atlético campeón o que pueda llegar a serlo? Pues no se puede permitir cosas como la de San Mamés. Ya van cuatro así en tres meses. Porque no es perder sino la sensación de no poder ganar ni de broma.

Ojo, si el problema es el cansancio, aquí se están cometiendo errores muy graves también. Si este tipo de actuaciones son así porque no hay más gasolina en el depósito alguien tendrá que actuar. En el Atlético se juntan varias cosas. Se venda o se gane dinero, no se ficha calidad. Se ficha posible calidad y a rezar. Igual que te salen bien Samu Lino y Riquelme te puede salir un Vitolo o un Jackson Martínez. Además, Simeone tampoco quiere plantillas largas por no dejar a muchos sin minutos (ojo al cuñado leyendo una crítica al Cholo para seguir después por su camino).Resultado: cansancio, lesiones, intensidad condicionada al desgaste... O tienes un año redondo o no ganas. Es así. Para esto habría dos soluciones. La directiva se gasta el dinero de verdad y tienes 20 tíos de más calidad y resistencia o Simeone acepta lidiar con más de 20 aunque eso implique más riesgo de jugadores sin minutos. Mientras no se haga, tu plantilla físicamente da para ser 2° o 3° y ahí ya tienen la excusa perfecta dentro del vestuario para vender que partidos como el de Valencia, Las Palmas, Barcelona y Bilbao son, sobre todo, porque las piernas no dan para más. Pero ojo, no dan para más desde el minuto 1. Ni siquiera es que haya un bajón en la segunda parte sino que el cansancio les aparece incluso en la primera media hora. Lo siento, no me lo creo.

Si esto pasase un día o dos, compro que el Athletic te ha pasado por encima, das la enhorabuena y a seguir. Pero pasa con siesta en Valencia, Las Palmas, Barcelona y hoy. Cuatro en tres meses. No compro excusas. 'Cagazo' y punto. Otro más. Y no olvidemos las más que centenarias tardes y noches de arrojar las primeras partes a la basura incluso en partidos en el Metropolitano que se acaban ganando. No hay ni un solo hincha colchonero que no haya visto a Oblak, Koke o Saúl decir más de 5 veces cada uno lo de "no podemos salir así en la primera parte".

El aficionado atlético, pese al cuñado juglar de las leyendas urbanas, quiere ganar todo, todos los días, pero sobre todo ver que su equipo compite. Lógicamente no vas a exigir llegar a San Mamés y vencer 0-5, pero sí competir en igualdad de condiciones y que luego decida el juego. Porque al seguidor rojiblanco no le da igual perder, por mucho que se diga, aunque lo que más le fastidia es sobre todo no competir. Quedan Getafe y Sevilla para acabar el año y mucho tiempo en 2024 para cambiar la cara fuera de casa. Hágase Cholo, hágase. Y hágase Gil Marín, que si el equipo no da para más y se ha ganado lo que se ha ganado en Champions, algo se podrán gastar en enero. Porque otra leyenda urbana es la de "vender antes de comprar".