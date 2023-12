El Atlético y su eterna apuesta por perder la Liga en diciembre

Si yo todas las semanas voy por la misma calle, caminando o corriendo de la misma forma y me tropiezo en el mismo sitio, mi mente racional, evolucionada en mayor o menor medida como las del resto de ser humanos, me mandará un mensaje claro de que hay que solucionar ese problema. Si pese a ese mensaje yo sigo haciendo exactamente lo mismo y me la sigo pegando en el mismo lugar, ahí ya entra la posibilidad de que sea más tonto que listo. Pues bien, el Atlético de Madrid, en lo que a estructura se refiere, se está metiendo unos golpazos tremendos y sí, siguen yendo por el mismo camino.

El Atlético de Madrid de Simeone está tieso. Físicamente está cogido por pinzas y eso provoca que haya días como en Bilbao que apenas pueda moverse y que anoche contra el Getafe, donde hay que reconocer que se dejaron la vida, llegasen a la línea de meta con 10 hombres, sin pulmones y con la lengua fuera. Esto no es nuevo. El Atlético lleva muchos años con terribles problemas de resistencia y aquí nadie hace nada. Los de arriba "venden antes de comprar" o no, porque a veces prometen dos ventas y una compra y esta última ni llega. Simeone tampoco presiona para tener plantilla larga porque quiere manejar mejor una corta. Y mientras tanto hay algunos jugadores que viven lesionados o en momentos futbolísticos malos que duran, no meses, sino años.

Los equipos hay que renovarlos, Atlético de Madrid sociedad anónima deportiva. Renovarlos en serio, no a coste cero con parches. Hay que hacer transiciones y, sorpresa, fichar con contundencia. Les voy a poner un ejemplo sangrante. Godín y Miranda jugaron juntos de 2011 a 2015. Fueron una pareja sólida durante cuatro temporadas. Miranda salió y se trajo a Savic, que se unía a un Giménez que estaba creciendo y a Godín que seguía en perfectas condiciones. Pero de 2015 a 2023, la friolera de ocho añazos, es decir, el doble de lo que jugaron juntos Miranda y Godín, Savic y Giménez han sido siempre los presumibles titulares con las alternativas únicas de Lucas y Hermoso. Ocho años y, muchísimas lesiones de por medio, en el eje de la zaga ha cambiado lo justo. El Cholo tiene que tirar de línea de tres e incluso usar a jugadores como Reinildo, Witsel o Azpilicueta de centrales. Ocho años, señoras y señores, y el Atlético sigue igual.

Anoche por ejemplo, Savic cometió un error que un central veterano jamás puede cometer. Todo ello con Giménez fuera de nuevo por molestias. ¿Es posible pelear por títulos con los datos que he mencionado anteriormente? No, salvo milagro y eso ocurre muy de vez en cuando. Savic y Munuera Montero dejaron al Atlético con 10 en la primera parte cuando el equipo ya estaba pasándolo fatal por la presión más física y fresca de los jugadores del Getafe. ¿Se va a poner solución a esto o vendrá otro Soyuncu a coste cero para ser un parche? ¿Habrá fichajes o Witsel jugará de central ocho años? Por desgracia ya saben la respuesta. Por cierto, está totalmente claro que Savic es culpable de la segunda tarjeta y por tanto de su expulsión, pero Munuera Montero sabe muy bien cómo condicionar partidos. Amarilla primero y esperar. 6 rojas en 20 partidos al Atlético. Tremendo dato. Hay goleadores importantes de nuestro fútbol que no acumulan seis goles en 20 partidos contra un equipo. Pues Munuera Montero lleva 6 rojas en 20 partidos contra el Atlético de Madrid. ¿Sabéis lo difícil que es sumar 6 rojas en 20 partidos? Es ver al Atlético y se vuelve un killer.

Volviendo al tema club y equipo, el problema del Atlético, para mí, es estructural. Ojo, en esa estructura están todos, incluyendo directiva, Diego Pablo Simeone y jugadores. "Es que nunca señalas al Cholo". Si no sabéis leer, sí, tenéis razón, nunca le señalo. En fin... todos los años hay una preparación física con muchas lesiones. Plantilla corta. Jugadores agarrados al contrato con rendimientos bajos o lesiones durante varios años seguidos porque se vive muy bien en Madrid y en el Atlético. Fichajes experimentales, no consolidados. Es un no parar de males endémicos y así se pierden ligas en diciembre, cayéndose siempre en el mismo sitio de la calle sin cambiar nada. Porque el Atlético, por nombres, tiene un señor equipo. Calidad hay. Pero muchos de esos nombres se lesionan o dan un bajo nivel. ¿Recambios? Experimentales. Lo dicho, Godín y Miranda jugaron de 2011 a 2015 Giménez y Savic llevan de 2015 a 2023. Ni transición ni cambio. Comodidad.

Mientras todo esto pasa, la afición, resignada y harta de perder ligas en diciembre, espera que en invierno llegue algo. Algo decente, por supuesto. Como mínimo un 5 para tapar las bajas de Lemar y Barrios, aunque hay muchos más huecos que tapar en el once rojiblanco. No sé si esperar algo en el mercado viendo los precedentes, porque el famoso "vender antes de comprar" debería tener el añadido de "perder la Liga en diciembre, antes de tener alguna opción en mayo". No descarto que el año que viene la pareja de centrales del Atlético sea la misma, con eso se lo digo todo.

PD: Al final hubo ayer 46.000 espectadores en el Metropolitano, los cuales por lo menos vieron a Griezmann igualar a Luis Aragonés con 173 goles. La media del Vicente Calderón en su momento. Con frío, con gente madrugando hoy y llegando a casa pasada la 1 de la mañana. Con gente de fuera de Madrid llegando a las 2 a casa. ¿La mejor Liga del mundo? No lo parece, la verdad.