Más y mejor información

La gente sabe lo que se le cuenta. Luego viene todo lo demás.

La información, el nutriente esencial del mercado de la opinión pública, se ha convertido en un campo de batalla con el paso del tiempo. Predetermina todo lo demás, guía la posición y pensamiento de las personas con derecho de sufragio y encarrila la dirección del poder y el control de los presupuestos públicos. Adecuadamente gestionada, permite su conservación, multitud de ventajas y el acceso del más cenutrio a una vida de privilegios y placeres, una posición de relevancia pública, reconocimientos, salarios de ensueño y hasta premios y distinciones.

La progresiva conversión de la actividad humana que surgió para revelarnos la verdad y no para ocultarla, recuerda así algunas de las citas más ingeniosas sobre la profesión. Y no es casualidad que sus autores, con acreditadísima trayectoria, se caracterizaran por su desconfianza hacia el poder, y por eso seguramente son plena actualidad, por la irrupción de nuevas formas de concentración inimaginables hasta hace poco.

Joseph Roth, infatigable luchador de la verdad, pidió denunciar "las noticias que proceden de las bocas y plumas de esos frívolos agentes secretos que llaman periodistas". Por su parte, al genial G.K. Chesterton se le ocurrió que "el periodismo consiste esencialmente en decir 'lord Jones ha muerto' a gente que no sabía que lord Jones estaba vivo", mientras que Mark Twain consideró que "si no lees los periódicos estás desinformado, pero si lees los periódicos entonces estás malinformado". A Honoré de Balzac se le atribuye que "el periódico es una tienda en que se venden al público las palabras del mismo color que las quiere".

Menuda losa para el gremio, pero lo cierto es que cualquiera adecuadamente instruido y documentado sabe que no vivimos precisamente una época dorada del periodismo, que en la profesión ya no prosperan profesionales como Oriana Fallaci, que llegó a exiliarse voluntariamente en Estados Unidos asqueada por la autocensura que campaba ya entonces por Europa, y que no existe mejor personaje que Donald Trump para resumir el estado de la cuestión y explicar el formidable deterioro de las libertades en nuestro mundo. Hemos perdido la cuenta de los asuntos que el combativo y millonario mandatario, que no ganó un céntimo con su paso por la política, ha venido denunciando y el tiempo ha terminado dándole razón.

El último episodio, sin ir más lejos, el de los siniestros vínculos de sus más aguerridos detractores con Jeffrey Epstein, algunos de los cuales fueron señalados en la inolvidable ceremonia de los Golden Globes de 2020 por el humorista Ricky Gervais, quien nunca más disfrutará de semejante protagonismo, aunque ya ha pasado a la historia no sólo como humorista sino también como cronista. Pasará rápido e inadvertido el asunto, no vaya a ser que esto aliente el voto de ultraderecha.

El control de la información y la (auto)censura marcha a tal ritmo que uno lee nuestra prensa o conecta los telediarios, incluidos los teóricamente no alineados con el poder, y se siente alienígena por comprobar cotidianamente la discrepancia existente entre lo que sucede y lo que nos cuentan, o cómo se nos cuenta. Lo que se había adelantado, no con sesgo sino con claro posicionamiento, y lo que finalmente resulta. Nadie se retracta ni pide disculpas.

Lo admito, yo mismo he dudado si escribir esta columna, pues soy perfectamente consciente del estigma que me perseguirá por decir o insinuar que Trump en no pocas cosas tenía razón y en muchas otras fue un buen mandatario para su país y la estabilidad del mundo. Este será el inconveniente, aunque puede que también la ventaja, de quienes, como decía L.F. Céline, decidimos ser individuos sin importancia colectiva y limitarnos exclusivamente al compromiso con los hechos.

La distorsión que vivimos es pues enorme. Si usted es persona diligente, informada, que contrasta, que incluso ha vivido personalmente sucesos que se reportan, si está comprometido con la verdad, puede fácilmente comprobarlo, se encontrará no pocas veces clasificado, temeroso incluso de opinar en una dirección, y hasta enredado en problemas por su falta de alineamiento con aquello que alguien ha decidido previamente.

Pregúntese por qué la estructura y contenidos de los informativos es prácticamente idéntica en la totalidad de opciones disponibles, por qué un día todos los medios empezaron a hablar sincronizadamente de migrantes en vez de inmigrantes, por qué Michel Houellebecq vive escondido, por qué la biología es objeto de debate ideológico, por qué han generalizado el lenguaje inclusivo como forma de señalamiento o por qué se ha generalizado también el calificativo ultraderecha a toda voz discrepante con asuntos o temas que no pueden sino ser objeto de discrepancia. Por qué debe prepararse uno para el escarnio, el destierro y casi la excomulgación si se atreve a denunciarlo o cuestionarlo. Y en definitiva, por qué existe esa sensación de que no se puede siquiera hacer gran cosa para revertir esta situación y que sólo pensarlo nos lleva a vivir en una especie de oposición permanente y enmienda a la totalidad.

Necesitamos por tanto más y mejor información. O lo que es lo mismo, necesitamos libertad.